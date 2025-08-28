Happy Birthday Lasith Malinga: किती संपत्तीचे मालक आहे ‘यॉर्कर किंग’? वाढदिवसानिमित्त जाणून घ्या लसिथ मलिंगाची Net Worth

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Happy Birthday Lasith Malinga : श्रीलंकेचा माजी वेगवान गोलंदाज आणि जगभरात ‘यॉर्कर किंग’ म्हणून ओळखला जाणारा लसिथ मलिंगा आज आपला 42 वा वाढदिवस साजरा करत आहे

Tejashree Gaikwad | Aug 28, 2025, 12:33 PM IST
श्रीलंकेचा माजी वेगवान गोलंदाज आणि जगभरात ‘यॉर्कर किंग’ म्हणून ओळखला जाणारा लसिथ मलिंगा आज आपला 42 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. 28 ऑगस्ट 1983 रोजी गाले येथे जन्मलेल्या मलिंगाने आपल्या आगळ्यावेगळ्या गोलंदाजीच्या अॅक्शनमुळे आणि धारदार यॉर्कर्समुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून ते आयपीएलपर्यंत भल्याभल्यांना घाम फोडला.  

मैदानावरील यशाबरोबरच मलिंगाने आपल्या करिअरमध्ये कोट्यवधींची कमाईही केली आहे. वाढदिवसाच्या निमित्ताने जाणून घेऊया त्यांच्या नेटवर्थबद्दल आणि कमाईच्या स्रोतांबद्दल.  

किती आहे लसिथ मलिंगाची नेटवर्थ?

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार मलिंगाची एकूण संपत्ती सध्या सुमारे ७५ कोटी रुपये आहे. सुरुवातीच्या काळात त्यांची नेटवर्थ जवळपास ५० कोटी होती, पण वेळेनुसार त्यात भरघोस वाढ झाली. केवळ आयपीएलमधूनच त्यांनी जवळपास ४८ कोटी रुपये मिळवले आहेत.

कमाईचे प्रमुख स्रोत

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट – श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाकडून मलिंगाला वार्षिक सुमारे ८.३ कोटी रुपयांचे मानधन मिळत होते. आयपीएल – मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना त्यांनी ४८ कोटींची कमाई केली. जाहिराती व ब्रँड एंडोर्समेंट्स – अनेक नामांकित ब्रँड्ससोबत काम करून भरघोस उत्पन्न मिळाले. रिअल इस्टेट गुंतवणूक – संपत्तीमध्ये गुंतवणूक करून त्यांनी आपली नेटवर्थ आणखी मजबूत केली.

गालेच्या रथगामा गावात बस मेकॅनिकच्या घरी मलिंगाचा जन्म झाला. वडील बस डेपोमध्ये काम करत असताना मलिंगा समुद्रकिनारी टेनिस बॉलने क्रिकेट खेळायचा. त्याच वेळी त्याचा हटके गोलंदाजी अॅक्शन विकसित झाला, ज्यामुळे नंतर त्याला जगभरात वेगळी ओळख मिळाली.

लक्झरी कार्स – मलिंगाकडे BMW i8, Mitsubishi Lancer Evolution 10 आणि Toyota Land Cruiser Prado यांसारख्या गाड्यांचा कलेक्शन आहे.  

लसिथ मलिंगाचा प्रवास हा एका साध्या कुटुंबातील मुलापासून ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘यॉर्कर किंग’ होण्यापर्यंतचा प्रेरणादायी किस्सा आहे. मैदानावरचे विक्रम आणि मैदानाबाहेरची संपत्ती  या दोन्ही आघाड्यांवर त्यांनी भक्कम ठसा उमटवला आहे.  

