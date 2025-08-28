Happy Birthday Lasith Malinga: किती संपत्तीचे मालक आहे ‘यॉर्कर किंग’? वाढदिवसानिमित्त जाणून घ्या लसिथ मलिंगाची Net Worth
Happy Birthday Lasith Malinga : श्रीलंकेचा माजी वेगवान गोलंदाज आणि जगभरात ‘यॉर्कर किंग’ म्हणून ओळखला जाणारा लसिथ मलिंगा आज आपला 42 वा वाढदिवस साजरा करत आहे
Tejashree Gaikwad | Aug 28, 2025, 12:33 PM IST
श्रीलंकेचा माजी वेगवान गोलंदाज आणि जगभरात ‘यॉर्कर किंग’ म्हणून ओळखला जाणारा लसिथ मलिंगा आज आपला 42 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. 28 ऑगस्ट 1983 रोजी गाले येथे जन्मलेल्या मलिंगाने आपल्या आगळ्यावेगळ्या गोलंदाजीच्या अॅक्शनमुळे आणि धारदार यॉर्कर्समुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून ते आयपीएलपर्यंत भल्याभल्यांना घाम फोडला.
किती आहे लसिथ मलिंगाची नेटवर्थ?
कमाईचे प्रमुख स्रोत
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट – श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाकडून मलिंगाला वार्षिक सुमारे ८.३ कोटी रुपयांचे मानधन मिळत होते. आयपीएल – मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना त्यांनी ४८ कोटींची कमाई केली. जाहिराती व ब्रँड एंडोर्समेंट्स – अनेक नामांकित ब्रँड्ससोबत काम करून भरघोस उत्पन्न मिळाले. रिअल इस्टेट गुंतवणूक – संपत्तीमध्ये गुंतवणूक करून त्यांनी आपली नेटवर्थ आणखी मजबूत केली.
