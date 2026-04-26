Birthday Special: डॉक्टर होण्याचं स्वप्न बाजूला ठेऊन क्रिकेटची वाट; पण कोरोनामुळे थांबला खेळ

या स्टार क्रिकेटपटूने ७० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. मात्र, अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी तिने डॉक्टर होण्याऐवजी क्रिकेटपटू होण्याचा निर्णय घेतला.  

Tejashree Gaikwad | Apr 26, 2026, 07:13 AM IST
Laura Wolvaardt Birthday

क्रिकेट तिचं आवडतं क्षेत्र असलं तरी ती डॉक्टर होण्यासाठी शिक्षण घेत होती. पण एकाच वेळी दोन गोष्टी सांभाळणं किती अवघड असतं, हे तिला लवकरच जाणवलं.  

Laura Wolvaardt Birthday

शेवटी लॉराला मोठा निर्णय घ्यावा लागला की, मेडिकल की क्रिकेट? कुटुंबासोबत चर्चा करून तिने क्रिकेटची निवड केली. मात्र तिच्या वडिलांनी एक अट घातली की खेळासोबत शिक्षणही सुरू ठेवायचं. त्यामुळे लॉराने क्रिकेटमध्ये पूर्णवेळ करिअर करण्याचा निर्णय घेतला, पण शिक्षणाशी नातं तोडलं नाही.  

Laura Wolvaardt Birthday

पण नशिबाने वेगळाच खेळ खेळला. ज्या वेळी लॉराने पूर्ण लक्ष क्रिकेटवर केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला, त्याच वेळी COVID-19 महामारीमुळे जगभरातील क्रिकेट स्पर्धा ठप्प झाल्या. त्यामुळे तिच्या नव्या प्रवासाची सुरुवातच थांबली.  

Laura Wolvaardt Birthday

26 एप्रिलला लॉराचा वाढदिवस असतो. साध्या पद्धतीने कुटुंबीय आणि काही जवळच्या मित्रांसोबत तो साजरा करण्याची तिची योजना असते. बाहेर मोठा सेलिब्रेशन करण्यापेक्षा घरगुती वातावरणात छोटेखानी आनंद साजरा करणं तिला अधिक आवडतं.  

Laura Wolvaardt Birthday

लॉराचा क्रिकेटमधील प्रवासही तितकाच प्रेरणादायी आहे. अवघ्या 16 व्या वर्षी ती दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्रीय संघात निवडली गेली. त्यानंतर शिक्षण आणि क्रिकेट दोन्ही एकत्र सांभाळत ती पुढे जात राहिली. 2018 मध्ये तिला मेडिकल शिक्षणासाठी प्रवेश मिळाला, पण आंतरराष्ट्रीय दौरे आणि सामने यामुळे तिला वारंवार ब्रेक घ्यावा लागला. अखेर तिसऱ्या वर्षी तिला स्पष्ट निर्णय घ्यावा लागला आणि तिने क्रिकेटची निवड केली.  

Laura Wolvaardt Birthday

महिला क्रिकेटमध्ये करिअर करताना आर्थिक स्थैर्य हा एक मोठा प्रश्न असतो, याचीही लॉराला जाणीव आहे. खेळाडू म्हणून नाव आणि प्रतिष्ठा मिळाली तरी पुढील आयुष्याचा विचार करावा लागतो. त्यामुळेच ती शिक्षणालाही तितकंच महत्त्व देते.  

Laura Wolvaardt Birthday

लॉकडाउनच्या काळात लॉरा घरातच वेळ घालवत होती. फिटनेस, ट्रेनिंग, सोशल मीडिया यासोबतच ती घरकामात आईला मदत करते आणि वेळ मिळाला की वेब सीरिज पाहून रिलॅक्स होते. तिच्या मते, अशा काळात सकारात्मक राहणं आणि स्वतःला व्यस्त ठेवणं खूप गरजेचं आहे.  

Laura Wolvaardt Birthday

एकूणच, लॉरा वुल्फार्ट चा प्रवास हा जिद्द, निर्णयक्षमता आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचं उत्तम उदाहरण आहे.  

IPL 2026 : KL Rahul ने शतक झळकावल्यानंतर रेकॅार्ड बुकमध्ये नोंदवले नाव

