Birthday Special: डॉक्टर होण्याचं स्वप्न बाजूला ठेऊन क्रिकेटची वाट; पण कोरोनामुळे थांबला खेळ
या स्टार क्रिकेटपटूने ७० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. मात्र, अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी तिने डॉक्टर होण्याऐवजी क्रिकेटपटू होण्याचा निर्णय घेतला.
Tejashree Gaikwad | Apr 26, 2026, 07:13 AM IST
लॉराचा क्रिकेटमधील प्रवासही तितकाच प्रेरणादायी आहे. अवघ्या 16 व्या वर्षी ती दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्रीय संघात निवडली गेली. त्यानंतर शिक्षण आणि क्रिकेट दोन्ही एकत्र सांभाळत ती पुढे जात राहिली. 2018 मध्ये तिला मेडिकल शिक्षणासाठी प्रवेश मिळाला, पण आंतरराष्ट्रीय दौरे आणि सामने यामुळे तिला वारंवार ब्रेक घ्यावा लागला. अखेर तिसऱ्या वर्षी तिला स्पष्ट निर्णय घ्यावा लागला आणि तिने क्रिकेटची निवड केली.
