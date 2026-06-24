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लिओनेल मेस्सीची जीवनसाथी अँटोनेला रोकुझो नेमकी आहे तरी कोण? बालमैत्रीण ते स्टार पत्नी खास आहे दोघांची लव्ह स्टोरी!

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 24, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:18 AM IST

Happy Birthday Lionel Messi's Love Story: 2026 फिफा विश्वचषकातील अर्जेंटिनाच्या सलामीच्या सामन्यात हॅट्ट्रिक साधून लिओनेल मेस्सीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. आज या स्टार खेळाडूचा आज वाढदिवस आहे. त्या निमित्ताने मेस्सीच्या पत्नीबद्दल आणि लव्ह स्टोरीबद्दल जाणून घेऊयात. 

 

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Happy Birthday Lionel Messi

लिओनेल मेस्सीचा जन्म 24 जून 1987 रोजी अर्जेंटिनातील रोसारिओ येथे झाला. फुटबॉलमधील आपल्या असामान्य प्रतिभेमुळे त्याने लहान वयातच जगाचे लक्ष वेधून घेतले. 

Happy Birthday Lionel Messi2/9

लोकप्रिय फुटबॉलपटूंपैकी एक

आज तो केवळ अर्जेंटिनाचाच नव्हे, तर जगातील सर्वाधिक यशस्वी आणि लोकप्रिय फुटबॉलपटूंपैकी एक मानला जातो. विशेष म्हणजे, त्याच्या आयुष्यातील प्रत्येक महत्त्वाच्या टप्प्यावर अँटोनेला रोकुझो त्याच्या सोबत उभी राहिली आहे.

 

Happy Birthday Lionel Messi3/9

दमदार कामगिरीमुळे चर्चेत

जगातील महान फुटबॉलपटूंमध्ये गणला जाणारा लिओनेल मेस्सी पुन्हा एकदा आपल्या दमदार कामगिरीमुळे चर्चेत आला आहे. मैदानावर विक्रमांची मालिकाच रचणाऱ्या मेस्सीच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलही चाहत्यांना नेहमीच उत्सुकता असते. विशेषतः त्याची पत्नी अँटोनेला रोकुझो कोण आहे, तिची आणि मेस्सीची प्रेमकहाणी कशी सुरू झाली, याबद्दल अनेकांना जाणून घ्यायचे असते.

Happy Birthday Lionel Messi4/9

बालपणीची ओळख, आयुष्यभराची साथ

मेस्सी आणि अँटोनेला हे दोघेही अर्जेंटिनातील रोसारिओ शहरात वाढले. त्यांच्या ओळखीचा धागा एका सामाईक मित्रामार्फत जुळला. अँटोनेलाचा चुलतभाऊ हा मेस्सीचा जवळचा मित्र होता आणि त्यातूनच दोघांची मैत्री झाली.

Happy Birthday Lionel Messi5/9

लहानपणी सुरू झालेली ही ओळख

लहानपणी सुरू झालेली ही ओळख काळानुसार अधिक घट्ट होत गेली. मेस्सी फुटबॉलच्या स्वप्नांचा पाठलाग करण्यासाठी स्पेनमधील बार्सिलोनाला गेला, तर अँटोनेला अर्जेंटिनामध्येच राहिली. अंतर वाढले, पण नात्यातील जवळीक कायम राहिली.

 

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अनेक वर्षांच्या नात्यानंतर लग्न

दीर्घकाळ एकमेकांना साथ दिल्यानंतर या जोडीने २०१७ मध्ये विवाहबंधनात अडकण्याचा निर्णय घेतला. रोसारिओमध्ये झालेल्या त्यांच्या लग्नाला जगभरातील फुटबॉल क्षेत्रातील अनेक दिग्गज उपस्थित होते. त्या वेळी स्थानिक माध्यमांनी या विवाहसोहळ्याला "वर्षातील सर्वात चर्चित लग्न" असेही म्हटले होते. विशेष म्हणजे, ज्या शहरात त्यांची प्रेमकहाणी सुरू झाली, त्याच शहरात त्यांनी लग्न करून आपल्या नात्याला नवी ओळख दिली.

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तीन मुलांचे आई-वडील

मेस्सी आणि अँटोनेला यांना तीन मुले आहेत, थियागो, मातेओ आणि सिरो. कुटुंबासोबत वेळ घालवणे हे दोघांनाही आवडते. सोशल मीडियावर त्यांच्या कौटुंबिक क्षणांची झलक चाहत्यांना वारंवार पाहायला मिळते.

Happy Birthday Lionel Messi8/9

सोशल मीडियावरील लोकप्रिय व्यक्तिमत्त्व

मेस्सी फुटबॉलच्या मैदानावर सुपरस्टार असला, तरी अँटोनेलानेही स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सोशल मीडियावर तिचे लाखो फॉलोअर्स आहेत. कुटुंबातील खास क्षण, मुलांचे फोटो, प्रवास आणि दैनंदिन आयुष्यातील झलक ती चाहत्यांसोबत शेअर करत असते.

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अँटोनेला अनेकांसाठी प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व

तिच्या साधेपणामुळे आणि कौटुंबिक मूल्यांमुळे अँटोनेला अनेकांसाठी प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व ठरली आहे. बालमैत्रीण म्हणून सुरू झालेला तिचा प्रवास आज जगातील सर्वात प्रसिद्ध फुटबॉलपटूच्या जीवनसाथीपर्यंत पोहोचला आहे.

 

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