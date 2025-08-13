ऑस्ट्रेलियन संघाची पुणेकर कर्णधार! नकोशी म्हणून पालकांनी कचऱ्यात फेकलं मात्र...; लिसा स्थळेकर आहे तरी कोण?
Indian Origin Australian Cricketer Lisa Sthalekar Birthday: भारतात जन्मलेली आणि ऑस्ट्रेलियाची कर्णधारपद भूषवलेली महिला क्रिकेटमधील एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व असलेल्या लिसा स्थळेकर यांचा आज 46 वा वाढदिवस आहे.
Tejashree Gaikwad | Aug 13, 2025, 07:56 AM IST
1/9
2/9
3/9
अनाथालयाबाहेर कचऱ्याच्या डब्यात सापडली
4/9
मिळालं कुटुंब
5/9
कसा सुरु झाला प्रवास ?
6/9
चार विश्वचषकांचा भाग
7/9
ऐतिहासिक विक्रम
8/9
करिअरचा आढावा (2001–2013)
9/9