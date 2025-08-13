English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ऑस्ट्रेलियन संघाची पुणेकर कर्णधार! नकोशी म्हणून पालकांनी कचऱ्यात फेकलं मात्र...; लिसा स्थळेकर आहे तरी कोण?

Indian Origin Australian Cricketer Lisa Sthalekar Birthday: भारतात जन्मलेली आणि ऑस्ट्रेलियाची कर्णधारपद भूषवलेली महिला क्रिकेटमधील एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व असलेल्या लिसा स्थळेकर यांचा आज 46 वा वाढदिवस आहे.   

Tejashree Gaikwad | Aug 13, 2025, 07:56 AM IST
Lisa Sthalekar Story: लिसा स्थळेकर यांचा आज 46वा वाढदिवस (Happy Birthday Lisa Sthalekar) आहे. तिचा भारतातील पुण्यात एका लहानशा अनाथाश्रमापासून ते आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या शिखरापर्यंतचा प्रवास उल्लेखनीय आहे.

 एक अग्रणी अष्टपैलू आणि समालोचक म्हणून, तिने असंख्य चाहत्यांना आणि खेळाडूंना प्रेरणा दिली आहे. लिसा स्थळेकरच्या वाढदिवसानिमित्त तिची जीवनकथा स्टोरी आणि कारकिर्दीबद्दल जाणून घेऊयात.   

अनाथालयाबाहेर कचऱ्याच्या डब्यात सापडली

पुण्यात जन्मलेली आणि सुरुवातीला ‘लैला’ नावाने ओळखली जाणारी ही मुलगी एका अनाथालयाबाहेर कचऱ्याच्या डब्यात सापडली. जन्मदात्या पालकांनी तिला तिथे टाकून दिले होते. पुण्यातील ‘श्रीवत्स’ अनाथालयाने या मुलीला आसरा दिला आणि नाव दिलं- लैला.  

मिळालं कुटुंब

यानंतर भारतीय वंशाचे डॉ. हारेन आणि त्यांची इंग्लिश पत्नी सू यांनी तिला दत्तक घेतलं. सुरुवातीला ते अमेरिकेत गेले आणि काही वर्षांत सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) येथे स्थायिक झाले. घरातच क्रिकेटची आवड जोपासणाऱ्या हारेन दांपत्याने लहान वयापासून लिसाला (म्हणजेच पूर्वीची लैला) बॅट-बॉल हाती घेण्याची सवय लावली.  

कसा सुरु झाला प्रवास ?

हळूहळू हा छंद कौशल्यात बदलला आणि लिसाचा प्रवास ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघापर्यंत पोहोचला. तिने अभ्यासासोबत क्रिकेटलाही प्राधान्य दिलं. 2001 साली वनडेद्वारे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करत लिसाने मागे वळून पाहिलं नाही.

चार विश्वचषकांचा भाग

लिसा स्थालेकरने वनडे आणि टी-20 विश्वचषकासह चार मोठ्या स्पर्धांत ऑस्ट्रेलियाचं प्रतिनिधित्व केलं. तिन्ही फॉरमॅटमध्ये खेळणारी ती संघातील महत्त्वाची अष्टपैलू ठरली.

ऐतिहासिक विक्रम

लिसा 1000 आंतरराष्ट्रीय धावा आणि 100 विकेट्स घेणारी पहिली महिला क्रिकेटपटू ठरली. एका टप्प्यावर ती ICC क्रमवारीत क्रमांक 1 ऑलराउंडर होती.

करिअरचा आढावा (2001–2013)

टेस्ट: 8 सामने, 416 धावा (1 शतक, 2 अर्धशतक), 23 बळी, वनडे: 125 सामने, 2728 धावा (2 शतक, 16 अर्धशतक), 146 बळी, टी-20 आंतरराष्ट्रीय: 54 सामने, 769 धावा, 60 बळी असा तिचा करिअरचा आढावा राहिला.   

प्रेरणादायी गाथा

कचऱ्याच्या डब्यातून सुरू झालेला हा प्रवास ऑस्ट्रेलियाच्या कर्णधारपदापर्यंत आणि जगातील सर्वोत्तम महिला अष्टपैलूंमध्ये स्थान मिळवण्यापर्यंत पोहोचला. लिसा स्थालेकरची कहाणी ही फक्त क्रिकेटची नाही, तर जिद्द, संधी आणि आत्मविश्वासाची प्रेरणादायी गाथा आहे.  

