Madhuri Dixit Birthday: प्रॉडक्शन हाऊस ते स्विगी.... माधुरी दीक्षितने केलीये 'या' 5 यशस्वी ब्रँड्समध्ये गुंतवणूक! अभिनेत्रीची नेट वर्थ 250 कोटी

Written ByTejashree GaikwadUpdated byTejashree Gaikwad
Published: May 15, 2026, 02:09 PM IST|Updated: May 15, 2026, 02:09 PM IST

Madhuri Dixit net worth: 250  कोटी रुपयांची प्रचंड संपत्ती असलेल्या माधुरी दीक्षितने आपली संपत्ती5 यशस्वी ब्रँड्समध्ये गुंतवली आहे. तिच्या मालकीच्या कंपन्या आणि तिने गुंतवणूक केलेल्या इतर कंपन्यांबद्दल तिच्या वाढदिवसानिमित्त्ताने जाणून घेऊयात... 

 

माधुरी दीक्षितने अभिनयासोबतच व्यवसाय क्षेत्रातही स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. वयाच्या ५७व्या वर्षीही त्या केवळ चित्रपटांपुरत्या मर्यादित न राहता विविध स्टार्टअप्स आणि ब्रँड्समध्ये गुंतवणूक करून आपला व्यवसाय विस्तारत आहेत. अंदाजे २५० कोटी रुपयांच्या संपत्तीची मालकी असलेल्या माधुरी यांनी स्वतःचे काही उपक्रम सुरू केले आहेत, तर काही यशस्वी कंपन्यांमध्येही गुंतवणूक केली आहे.

 

आज १५ मे रोजी बॉलिवूडची धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित हीचा वाढदिसव आहे. आज ती 59 वर्षाची झाली आहे. तिच्या वाढदिवसानिमित्त्ताने जाणून घेऊयात तिचा गुंतवणुकीबद्दल... 

 

२०१८ मध्ये माधुरी आणि तिचे पती डॉ. श्रीराम नेने यांनी मिळून आरएनएम मूव्हिंग पिक्चर्स ही निर्मिती संस्था सुरू केली. या बॅनरअंतर्गत त्यांनी 15 ऑगस्ट आणि पंचक सारखे मराठी चित्रपट प्रोड्यूस केले. मनोरंजन क्षेत्रातील अनुभव व्यवसायातही वापरण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी ठरला.

नृत्यकलेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या माधुरीने २०१३ मध्ये डान्स विथ माधुरी  ही ऑनलाइन डान्स अकादमी सुरू केली. या प्लॅटफॉर्मद्वारे देश-विदेशातील चाहत्यांना विविध डान्स फॉर्म शिकण्याची संधी मिळते.

फिटनेस आणि हेल्थ टेक क्षेत्रातही माधुरीने गुंतवणूक केली आहे. GOQii या फिटनेस प्लॅटफॉर्ममध्ये त्यांनी आणि डॉ. नेने यांनी गुंतवणूक केली असून ही कंपनी स्मार्ट फिटनेस बँड्स आणि हेल्थ कोचिंग सेवा पुरवते.

विद्यार्थ्यांसाठी को-लिव्हिंग सुविधा देणाऱ्या Hive Hostels या ब्रँडचे संचालन करणाऱ्या कोलस्टे प्रायव्हेट लिमिटेड मध्येही माधुरी यांनी गुंतवणूक केली आहे. २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या कंपनीने अल्पावधीतच चांगली वाढ नोंदवली आहे.

2024 मध्ये माधुरी यांनी स्विगी  मधील शेअर्स खरेदी करून फूड आणि ग्रोसरी डिलिव्हरी क्षेत्रातही पाऊल टाकले. IPO पूर्वी सेकंडरी मार्केटमधून त्यांनी गुंतवणूक केल्याचे वृत्त समोर आले होते.

चित्रपटसृष्टीतील यशासोबतच व्यवसाय आणि गुंतवणुकीतही सक्रिय राहून माधुरी दीक्षितने स्वतः एक मजबूत आर्थिक बाजूही तयार केली आहे. 

 

मोदी मॅजिक... पहिल्या काही तासात 42 हजार कोटी, 40% जास्त LPG अन् गुजरातसाठी...

