Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /चाहत्यांसाठी देवापेक्षा कमी नाही, साऊथ इंडस्ट्रीमधला सुपरस्टार अजूनही बॉलिवूडपासून दूर का? जाणून घ्या मेहश बाबूबद्दल

चाहत्यांसाठी देवापेक्षा कमी नाही, साऊथ इंडस्ट्रीमधला सुपरस्टार अजूनही बॉलिवूडपासून दूर का? जाणून घ्या मेहश बाबूबद्दल

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 09, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:38 AM IST

Mahesh Babu Birthday Special:  दक्षिण भारतीय सुपरस्टार महेश बाबू आज आपला ५१ वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. साऊथ इंडस्ट्रीच्या या 'प्रिन्स'ने अजून एकदाही बॉलिवूडमध्ये काम केलेले नाही. आज च्या वाढदिवसानिमित्ताने त्याच्याबद्दल फारशा माहीत नसलेल्या काही रंजक गोष्टींवर एक नजर टाकूयात.

 

Mahesh Babu Birthday 1/8

Mahesh Babu Birthday

Mahesh Babu Birthday Special: दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील सुपरस्टार आणि ‘प्रिन्स ऑफ टॉलीवूड’ म्हणून ओळखले जाणारे महेश बाबू आज आपला 51वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. दक्षिण भारतात त्यांची लोकप्रियता इतकी प्रचंड आहे की, अनेक चाहते त्यांना केवळ अभिनेता न मानता देवासमान मानतात.

Mahesh Babu Birthday 2/8

एकापेक्षा एक गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये काम

अवघ्या चार वर्षांच्या वयात कॅमेऱ्यासमोर उभे राहिलेल्या महेश बाबूंनी आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत एकापेक्षा एक गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. दमदार अभिनय, देखणे व्यक्तिमत्त्व आणि जबरदस्त फॅन फॉलोइंगच्या जोरावर त्यांनी तेलुगु चित्रपटसृष्टीत स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. त्यांच्या नावावर अनेक पुरस्कारही आहेत.

Mahesh Babu Birthday 3/8

वडिलांकडून मिळाला अभिनयाचा वारसा

महेश बाबू यांचा जन्मच चित्रपटसृष्टीशी जोडलेल्या कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील कृष्णा हे तेलुगु सिनेमातील प्रसिद्ध अभिनेते होते. त्यामुळे घरातील वातावरणामुळे महेश बाबू यांचा कल लहानपणापासूनच अभिनयाकडे होता. 1979 मध्ये आलेल्या ‘नीदा’ या चित्रपटातून त्यांनी बालकलाकार म्हणून सिनेसृष्टीत पदार्पण केले. त्यानंतर जवळपास दशकभर त्यांनी बालकलाकार म्हणून विविध चित्रपटांमध्ये काम केले. हळूहळू त्यांच्या अभिनयाची आणि लोकप्रियतेची दखल घेतली जाऊ लागली आणि पुढे ते तेलुगु सिनेमातील आघाडीचे स्टार बनले.

Mahesh Babu Birthday 4/8

प्रीती झिंटासोबत केले हिरो म्हणून पदार्पण

महेश बाबू यांनी 1999 मध्ये ‘प्रिन्स नंबर 1’ या चित्रपटातून मुख्य अभिनेता म्हणून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. या चित्रपटात त्यांच्यासोबत बॉलिवूड अभिनेत्री प्रीती झिंटा दिसली होती. पहिल्याच चित्रपटातून महेश बाबूंनी प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यांच्या अभिनयाची दखल घेत त्यांना बेस्ट मेल डेब्यूचा नंदी पुरस्कारही मिळाला. त्यानंतर त्यांच्या कारकिर्दीने वेग घेतला आणि अनेक यशस्वी चित्रपटांमुळे ते तेलुगु सिनेमातील लोकप्रिय चेहरा बनले.

Mahesh Babu Birthday 5/8

सुरुवातीला तेलुगु बोलताना होती अडचण!

महेश बाबू यांच्या कारकिर्दीतील एक रंजक गोष्ट म्हणजे, तेलुगु कुटुंबातून आलेले असूनही त्यांच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांना तेलुगु भाषा सहजपणे बोलता येत नव्हती. चित्रपटांच्या सुरुवातीच्या दिवसांत संवाद व्यवस्थित उच्चारता यावेत यासाठी ते डायलॉग पाठ करून घेत असत. भाषेची अडचण असूनही त्यांनी अभिनयात कोणतीही कमतरता भासू दिली नाही. पुढे ‘टपोरी वॉन्टेड’, ‘द रिअल टायगर’, ‘महर्षी’ आणि ‘गुंटूर करम’ यांसारख्या चित्रपटांनी त्यांच्या स्टारडमला आणखी बळ दिले. आज महेश बाबूंच्या चित्रपटाची घोषणा झाली तरी चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळते. चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्या दिवशी थिएटरबाहेर होणारे सेलिब्रेशन त्यांच्या प्रचंड लोकप्रियतेची झलक दाखवते.

Mahesh Babu Birthday 6/8

नम्रता शिरोडकरसोबतची प्रेमकहाणी आणि लग्नाची खास अट

महेश बाबू आणि नम्रता शिरोडकर यांची प्रेमकहाणीही त्यांच्या चाहत्यांमध्ये विशेष चर्चेत असते. दोघांची पहिली भेट ‘वामसी’ या चित्रपटाच्या सेटवर झाली होती. काही काळ एकमेकांना डेट केल्यानंतर दोघांनी 2005 मध्ये लग्न केले. लग्नापूर्वी महेश बाबूंनी नम्रता यांच्यासमोर एक महत्त्वाची अट ठेवली होती. लग्नानंतर त्यांनी चित्रपटांमध्ये काम करू नये, अशी त्यांची इच्छा होती. नम्रता यांनी ही अट मान्य केली आणि त्यानंतर त्यांनी अभिनयापासून काहीसे अंतर ठेवले.

Mahesh Babu Birthday 7/8

अजूनही बॉलिवूड काम का नाही?

महेश बाबूंना बॉलिवूडमध्ये काम करण्याची इच्छा आहे का, असा प्रश्न अनेकदा विचारला जातो. यावर त्यांनी एकदा दिलेले उत्तर चांगलेच चर्चेत आले होते. बॉलिवूडमध्ये काम करण्याबाबत बोलताना त्यांनी म्हटले होते की, “बॉलिवूड मला अफोर्ड करू शकत नाही.” त्यांच्या या स्पष्ट वक्तव्याची त्यावेळी मोठी चर्चा झाली होती. त्यानंतरही त्यांनी प्रामुख्याने तेलुगु सिनेमातच आपले लक्ष केंद्रित ठेवले.

Mahesh Babu Birthday 8/8

आता राजामौलींच्या चित्रपटाकडे सर्वांचे लक्ष

दरम्यान, महेश बाबू सध्या दिग्दर्शक एस. एस. राजामौली यांच्या बहुप्रतिक्षित चित्रपटामुळे चर्चेत आहेत. या चित्रपटात त्यांच्यासोबत प्रियंका चोप्रा दिसणार असल्याची माहिती आहे. महेश बाबू आणि राजामौली यांची जोडी पहिल्यांदाच एकत्र येत असल्याने या प्रोजेक्टबद्दल प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख 7 एप्रिल 2027 अशी सांगितली जात आहे. त्यामुळे महेश बाबूंच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या चाहत्यांसाठी हा प्रोजेक्ट आणखी एक मोठी उत्सुकतेची बाब ठरला आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
टीम इंडियाच्या दुखापतग्रस्त खेळाडूंची लिस्ट वाढली! BCCI ऍक्शन मोडमध्ये, सचिव सैकियाने बोलवली मिटिंग
2
3
4
5