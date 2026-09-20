Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /Mahesh Bhatt Birthday: महेश भट्ट यांच्या आयुष्याची झलक दाखवणारे हे चित्रपट तुम्हाला माहित आहे का? एका सिनेमाला मिळाला राष्ट्रीय पुरस्कार

Mahesh Bhatt Birthday: महेश भट्ट यांच्या आयुष्याची झलक दाखवणारे 'हे' चित्रपट तुम्हाला माहित आहे का? एका सिनेमाला मिळाला राष्ट्रीय पुरस्कार

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 20, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:49 AM IST

Mahesh Bhatt Birthday: या चित्रपटांमध्ये महेश भट्ट यांच्या खऱ्या आयुष्याचे चित्रण करण्यात आले होते. त्यापैकी एका चित्रपटासाठी अजय देवगणला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला.

 

Mahesh Bhatt birthday1/8

Mahesh Bhatt birthday

महेश भट्ट हे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील असे दिग्दर्शक आहेत, ज्यांनी पडद्यावर मानवी नात्यांमधील गुंतागुंत आणि भावनांना नेहमीच महत्त्व दिलं. त्यांच्या अनेक चित्रपटांमध्ये प्रेम, नातेसंबंध, कुटुंब आणि संघर्ष यांच्यासोबत त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्यातील काही अनुभवांचीदेखील छाप पाहायला मिळते. महेश भट्ट यांच्या वैयक्तिक आयुष्याची चर्चा अनेकदा झाली आहे आणि त्यांच्या चित्रपटांमधूनही त्याची झलक प्रेक्षकांना मिळाली. ‘अर्थ’पासून ‘हमारी अधूरी कहानी’पर्यंत त्यांच्या आयुष्यातील काही महत्त्वाच्या प्रसंगांनी विविध चित्रपटांच्या कथांना आकार दिल्याचं सांगितलं जातं. 20 सप्टेंबर 1948 रोजी मुंबईत जन्मलेल्या महेश भट्ट यांनी वयाच्या अवघ्या 26व्या वर्षी ‘मंजिलें और भी हैं’ या चित्रपटातून दिग्दर्शनाला सुरुवात केली. पुढे ‘सारांश’, ‘अर्थ’, ‘नाम’, ‘आशिकी’ यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांनी त्यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. त्यांच्या आयुष्याशी जोडले गेलेले काही महत्त्वाचे चित्रपट पाहूया.

 

Mahesh Bhatt birthday2/8

‘अर्थ’ – प्रेमसंबंधांची गुंतागुंत पडद्यावर

1982 मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘अर्थ’ हा महेश भट्ट यांच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा चित्रपट मानला जातो. या चित्रपटाच्या कथेमध्ये त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील नातेसंबंधांची छाया असल्याचं सांगितलं जातं. चित्रपटातील इंदर आपल्या पत्नी पूजाला सोडून एका अभिनेत्रीच्या प्रेमात पडतो. त्यानंतर निर्माण होणारे भावनिक संघर्ष, तुटलेली नाती आणि स्वतःची ओळख शोधण्याचा प्रयत्न या सगळ्याचा प्रभावी वेध चित्रपट घेतो. कुलभूषण खरबंदा, स्मिता पाटील आणि शबाना आझमी यांच्या दमदार अभिनयामुळे ‘अर्थ’ आजही लक्षात राहतो. याशिवाय जगजीत सिंह यांच्या गझलांनी चित्रपटाला वेगळीच भावनिक खोली दिली.

Mahesh Bhatt birthday3/8

‘डॅडी’ – वडील-मुलीच्या नात्याची भावनिक कहाणी

1989 मध्ये आलेल्या ‘डॅडी’मध्ये एका दारूच्या व्यसनात अडकलेल्या वडिलांची आणि त्यांच्या मुलीची कथा सांगण्यात आली आहे. आयुष्यातून दूर गेलेल्या वडिलांना पुन्हा व्यसनमुक्त करण्याचा मुलीचा प्रयत्न हा या चित्रपटाचा भावनिक केंद्रबिंदू आहे. या चित्रपटाची कथाही महेश भट्ट यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील अनुभवांशी संबंधित असल्याचं मानलं जातं. विशेष म्हणजे ‘डॅडी’मधून त्यांची मुलगी पूजा भट्ट हिने अभिनेत्री म्हणून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली.

Mahesh Bhatt birthday4/8

‘जख्म’ – आईच्या आयुष्याची आणि नात्यांची कहाणी

1998 मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘जख्म’ हा महेश भट्ट यांच्या सर्वात वैयक्तिक चित्रपटांपैकी एक मानला जातो. त्यांच्या आईसोबतचं नातं आणि त्यांच्या कुटुंबातील काही वास्तववादी पैलू या चित्रपटाच्या कथेत उमटले. पूजा भट्टने या सिनेमात महेश भट्ट यांच्या आईवर आधारित व्यक्तिरेखा साकारली होती. तर अजय देवगणने साकारलेल्या भूमिकेत महेश भट्ट यांच्या आयुष्याची झलक पाहायला मिळते. या भूमिकेसाठी अजय देवगणला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाला. चित्रपटातील ‘आज चांद निकला’ हे गाणंही आजवर लोकप्रिय आहे.

Mahesh Bhatt birthday5/8

‘वो लम्हे’ – परवीन बाबींसोबतच्या नात्याची छाया

2006 मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘वो लम्हे’ हा चित्रपट महेश भट्ट यांच्या आयुष्यातील एका अत्यंत चर्चित नात्याशी जोडला जातो. मोहित सूरी यांनी दिग्दर्शित केलेल्या या सिनेमाची कथा महेश भट्ट आणि अभिनेत्री परवीन बाबी यांच्या नात्यापासून प्रेरित असल्याचं सांगितलं जातं. कंगना रनोट आणि शायनी आहुजा यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटात प्रेमासोबतच मानसिक आरोग्य आणि नात्यांमधील संघर्षाचाही वेध घेण्यात आला आहे.

Mahesh Bhatt birthday6/8

‘हमारी अधूरी कहानी’ – कुटुंबाच्या भूतकाळाची प्रेरणा

2015 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘हमारी अधूरी कहानी’मध्ये एका विवाहित महिलेच्या आयुष्यातील भावनिक संघर्ष मांडण्यात आला आहे. पती अचानक गायब झाल्यानंतर तिच्या आयुष्यात निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला या कथेत केंद्रस्थानी ठेवण्यात आलं आहे. इमरान हाश्मी, विद्या बालन आणि राजकुमार राव यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाचं दिग्दर्शन मोहित सूरी यांनी केलं होतं. या सिनेमाची कथा महेश भट्ट यांच्या आई-वडिलांच्या आयुष्यापासून प्रेरित असल्याचं सांगितलं जातं.

Mahesh Bhatt birthday7/8

पडद्यावर उमटले स्वतःच्या आयुष्याचे ठसे

महेश भट्ट यांच्या चित्रपटांकडे पाहिलं तर त्यांच्या वैयक्तिक अनुभवांचा त्यांच्या कथाकथनावर झालेला प्रभाव सहज लक्षात येतो. प्रेमसंबंध असोत, आई-वडिलांशी असलेली नाती असोत किंवा कुटुंबातील भावनिक संघर्ष, या अनुभवांना त्यांनी सिनेमाच्या माध्यमातून वेगळी अभिव्यक्ती दिली.

Mahesh Bhatt birthday8/8

म्हणूनच महेश भट्ट यांचे हे चित्रपट केवळ काल्पनिक कथा म्हणून पाहण्यापेक्षा त्यांच्या आयुष्यातील काही महत्त्वाच्या टप्प्यांची कलात्मक मांडणी म्हणूनही पाहिले जातात.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: 7 दिवसात मागण्या पूर्ण न केल्यास...; दिशा सालियनच्या वडिलांनी आदित्य ठाकरेंना दिलेल्या नोटीसमधील 18 महत्त्वाचे मुद्दे; आम्हाला 500 कोटी....
2
3
4
5