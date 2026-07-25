/अवघ्या 26 व्या वर्षी देशातील सर्वात तरुण गायिका बनली आमदार! आज आहे कोट्यवधींची मालकीण; नेटवर्थ जाणून घ्या

Maithili Thakur Net Worth: २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवून ती देशातील सर्वात तरुण आमदार बनली आहे. आज तिची नेटवर्थ किती आहे याबद्दल अधिक जाणून घ्या
मैथिली ठाकूर ही एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्वगायिका आणि भारतीय जनता पक्षाची (BJP) तरुण राजकारणी आहे. ती भारतीय शास्त्रीय संगीत आणि लोकसंगीतामध्ये प्रशिक्षित आहे. २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवून ती देशातील सर्वात तरुण आमदार बनली आहे.
तिचे वडील रमेश ठाकूर हे संगीत शिक्षक आहेत आणि आई भारती ठाकूर गृहिणी आहेत. मैथिलीचे नाव देवी सीता आणि तिच्या 'मैथिली' मातृभाषेवरून ठेवण्यात आले आहे.
लोकगायिका म्हणून देशभरात ओळख निर्माण केलेल्या मैथिली ठाकूर यांनी आता राजकीय क्षेत्रातही आपली छाप पाडली आहे. भाजपच्या तिकिटावर अलीनगर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवलेल्या मैथिली ठाकूर यांनी विजय मिळवत विधानसभेत प्रवेश केला आहे.
अलीनगर मतदारसंघातील निवडणुकीत मैथिली ठाकूर यांनी राजदचे उमेदवार विनोद मिश्रा यांचा पराभव केला. त्यांनी सुमारे 84,915 मते मिळवत 11 हजारांहून अधिक मतांच्या फरकाने विजय नोंदवला. वयाच्या अवघ्या 25 व्या वर्षी आमदार बनल्यामुळे मैथिली ठाकूर यांची बिहारच्या राजकारणातील सर्वात तरुण आमदारांपैकी एक म्हणून चर्चा होत आहे.
निवडणुकीपूर्वी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून त्यांच्या कोट्यवधींच्या संपत्तीची माहिती समोर आली होती. गायन, सोशल मीडिया आणि ब्रँड प्रमोशनमधून त्यांनी आर्थिक यश मिळवले आहे.
संगीत क्षेत्रातील लोकप्रियतेनंतर राजकारणात प्रवेश करून विजय मिळवणे हा मैथिली ठाकूर यांच्या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. आता आमदार म्हणून त्या अलीनगरच्या विकासासाठी कशा प्रकारे काम करतात, याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.
मैथिलीने अवघ्या ४ वर्षांची असताना तिचे आजोबा आणि वडिलांकडून संगीत शिकण्यास सुरुवात केली. तिचे भाऊ ऋषव (तबला वादक) आणि अयाची (गायक) हे देखील तिच्यासोबत कार्यक्रमात साथ देतात.
तिने प्रामुख्याने मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, मराठी, अवधी आणि शास्त्रीय संगीत गायले आहे. सोशल मीडियावरील तिच्या पारंपरिक लोकगीतांच्या व्हिडीओंमुळे ती घराघरात पोहोचली. मैथिलीने अनेक मराठी भक्तीगीते, अभंग आणि भावगीते अत्यंत सुश्राव्य आवाजात गायली असून महाराष्ट्रातही तिचा मोठा चाहता वर्ग आहे. (all photos: facebook.com/maithilithakurofficial)