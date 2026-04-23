Manoj Bajpayee Birthday: अभिनय सोडून 'या' तीन ठिकाणांवरून कमवतो पैसे! मनोज बाजपेयीची Net Worth महीयतेय का?

Manoj Bajpayee Birthday Special: अनेकांचा आवडता अभिनेता मनोज बाजपेयी आज २३ एप्रिल २०२६ रोजी आपला ५६ वा वाढदिवस साजरा करणार आहे. वाढदिवसानिमित्ताने जाणून घेऊयात अभिनेत्याची नेट वर्थ किती आहे.   

Tejashree Gaikwad | Apr 23, 2026, 11:44 AM IST
Manoj Bajpayee Birthday

मनोज बाजपेयी हा हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अत्यंत प्रगल्भ असा कलाकार आहे.  23 एप्रिल 2026 रोजी ते आपला 56 वा वाढदिवस साजरा करणार आहेत. बिहारमधील एका छोट्या गावातून प्रवास सुरू करून त्याने आज बॉलीवूडमध्ये स्वतःचे भक्कम स्थान निर्माण केले आहे.    

करिअरची सुरुवात आणि प्रसिद्धी

Manoj Bajpayee Birthday

मनोज बाजपेयी याने नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामधून अभिनयाचे शिक्षण घेतले. सुरुवातीला त्याने टीव्ही शोजमध्ये काम केले, ज्यामध्ये इम्तिहान, स्वाभिमान आणि सुनो रे किस्सा यांचा समावेश आहे. त्याचा पहिला छोटा चित्रपट रोल 1994 मधील द्रोहकाल मध्ये होता.

Manoj Bajpayee Birthday

खऱ्या अर्थाने ओळख त्याला 1998 मध्ये आलेल्या सत्या चित्रपटातून मिळाली, ज्यामध्ये त्याने 'भीखू म्हात्रे' ही भूमिका साकारली. या भूमिकेमुळे तो घराघरात प्रसिद्ध झाले.  

प्रमुख चित्रपट आणि यश

Manoj Bajpayee Birthday

यानंतर त्याने अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये काम केले, जसे की शूल, कौन?, फिजा, जुबैदा, अक्स, पिंजर, राजनीति, गँग्स ऑफ वासेपुर, स्पेशल 26, अलीगढ, भोसले आणि गुलमोहर. याशिवाय अनेक लोकप्रिय वेब सीरिजमध्येही प्रभावी अभिनय केला आहे.

एकूण संपत्ती किती आहे?

Manoj Bajpayee Birthday

मीडिया रिपोर्टनुसार, मनोज बाजपेयीची एकूण संपत्ती अंदाजे ₹170 कोटी इतकी आहे. अनेक वर्षांच्या यशस्वी करिअरमुळे त्याने ही संपत्ती तयार केली आहे.

कमाईचे प्रमुख स्रोत

Manoj Bajpayee Birthday

मनोज बाजपेयींचे उत्पन्न केवळ चित्रपटांपुरते मर्यादित नाही, तर त्याचे कमाईचे वेगवेगळे मार्ग आहेत. एक म्हणजे चित्रपट आणि वेब सीरिज दुसरं OTT प्लॅटफॉर्मवरील प्रोजेक्ट्स याच्या एपिसोडसाठी मोठी फी घेतली जाते. तिसरं म्हणजे ब्रँड एंडोर्समेंट, जाहिरातीमधून पैसा आणि शेवटचं म्हणजे  रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक त्यांना पैसे मिळवून देते. 

मालमत्ता आणि गाड्या

Manoj Bajpayee Birthday

मनोजकडे मुंबईतील अंधेरी भागात आलिशान अपार्टमेंट आहे. तसेच बिहारमधील त्याच्या मूळ गावातही मालमत्ता आहे.

कार कलेक्शन

Manoj Bajpayee Birthday

मनोजच्या कार कलेक्शनमध्ये अनेक गाड्या आहेत. लँड क्रूजर प्राडो, मर्सिडीज-बेंझ GLS 400d, टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा स्कॉर्पिओ, BMW 5 सीरिज अशा अनेक गाड्या त्याच्याकडे आहेत. 

Gold-Silver Price: सोन्याचे भाव घसरले, 4800 रुपयांनी स्वस्त झाली चांदी; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे भाव

कसं शक्यंय?1000 रुपयांच्या गुंतवणुकीत 20 हजारांचं व्याज; पोस्टाची मालामाल करणारी कमाल योजना

मुंबईपासून 56 KM अंतरावर स्वित्झर्लंडचा फिल! आपल्या महाराष्ट्रात धावते भारतातील पहिली फ्युनिक्युलर ट्रेन, पर्यटनचा नवा अनुभव

बॉलिवूडचे 5 स्टार किड्स जे ठरले Super Flop, वडिलांचा स्टारडमही वाचवू शकला नाही; एकाने 10 तर दुसऱ्याने केलेत 70 सिनेमे

