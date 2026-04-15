English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Birthday Special: 12 वर्षांचं लिव्ह-इन अन् मुस्लिम अभिनेत्रीसाठी या क्रिकेटरने सोडलं पत्नी, वडील आणि मुलाला, वादात राहिलं करियर!

 All Rounder Cricketer Love Story: एक अक्षय कुमारची नायिका जिच्या प्रेमात तो क्रिकेटपटू वेडा झाला. त्याने आपली पत्नी, वडील आणि मुलाला सोडले आणि तिच्यासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू लागला. या क्रिकेटपटूचा आज वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने त्याची लव्ह स्टोरी जाणून घेऊयात..   

Tejashree Gaikwad | Apr 15, 2026, 07:26 AM IST
twitter
1/10

Farheen Manoj Prabhakar Love Story

Farheen Manoj Prabhakar Love Story: 90च्या दशकात फरहीन नावाची अभिनेत्री खूप लोकप्रिय झाली होती. ‘जान तेरे नाम’ या चित्रपटामुळे तिला मोठी ओळख मिळाली आणि तिच्या चेहऱ्यामुळे लोक तिला माधुरी दीक्षितची हमशक्ल म्हणायचे. करिअरच्या शिखरावर असताना मात्र ती अचानक चित्रपटसृष्टीतून दूर झाली आणि यामागे तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील एक खास वळण कारणीभूत ठरले.  

twitter
2/10

मनोज प्रभाकर माजी भारतीय क्रिकेटपटू

फरहीनच्या आयुष्यात मनोज प्रभाकर या माजी भारतीय क्रिकेटपटूची एंट्री झाली. दोघांची पहिली भेट 1993 मध्ये मुंबईतील एका जिममध्ये झाली. सुरुवातीला फरहीनला त्यांची ओळखही नव्हती, पण नंतर हळूहळू त्यांच्यात संवाद वाढला आणि मैत्री झाली. हीच मैत्री पुढे जाऊन प्रेमात बदलली.  

twitter
3/10

नात्यादरम्यान एक मोठा वादग्रस्त टप्पा

मनोज प्रभाकर आणि फरहीन यांच्या नात्यादरम्यान एक मोठा वादग्रस्त टप्पा देखील आला. फरहीनसोबतच्या नात्यासाठी मनोज प्रभाकर यांनी त्यांच्या पहिल्या पत्नीपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला.  

twitter
4/10

कुटुंबात तणाव

असंही म्हटलं जातं की या नात्यामुळे त्यांच्या कुटुंबात तणाव निर्माण झाला आणि त्यांनी आपल्या वडिलांपासूनही काही काळ अंतर ठेवले. हा निर्णय सोपा नव्हता, पण त्यांनी फरहीनसोबत आयुष्य घालवण्याचा मार्ग निवडला.  

twitter
5/10

नात्याची बरीच चर्चा

या सगळ्या घडामोडींमुळे त्यांच्या नात्याची बरीच चर्चा झाली, पण तरीही दोघांनी एकमेकांची साथ सोडली नाही आणि पुढे जाऊन आपल्या नात्याला अधिकृत रूप दिलं.    

twitter
6/10

एक जवळची मैत्रीण आणि आधार बनली

त्या काळात मनोज प्रभाकर यांच्या वैवाहिक आयुष्यात तणाव होता. फरहीन त्यांच्यासाठी एक जवळची मैत्रीण आणि आधार बनली. परिस्थिती गुंतागुंतीची असतानाही दोघांनी एकमेकांसोबत राहण्याचा निर्णय घेतला. 1994 मध्ये त्यांनी मुस्लिम परंपरेनुसार निकाह केला, जरी त्यावेळी प्रभाकर यांचा घटस्फोट झालेला नव्हता.  

twitter
7/10

2009 मध्ये पुन्हा लग्न

काही वर्षांनी, 2008 मध्ये घटस्फोट झाल्यानंतर, 2009 मध्ये दोघांनी हिंदू रीतीरिवाजांनुसार पुन्हा लग्न केलं. विशेष म्हणजे, त्यांच्या या लग्नावेळी त्यांच्या दोन्ही मुलांनीही हजेरी लावली होती.  

twitter
8/10

करिअरकडे हळूहळू दुर्लक्ष

फरहीनने स्वतः कबूल केले की तिने आपल्या करिअरकडे हळूहळू दुर्लक्ष केले. ती मनोज प्रभाकर जिथे-जिथे क्रिकेटसाठी जायचे, तिथे त्यांच्यासोबत जायची. त्यामुळे चित्रपटातील कामांपासून ती दूर जाऊ लागली. एकेकाळी अक्षय कुमारसोबत काम करणारी ही अभिनेत्री, प्रेम आणि कुटुंबाला प्राधान्य देत इंडस्ट्रीपासून लांब गेली.    

twitter
9/10

12 वर्षांचा नात्याचा प्रवास आणि नंतरचं लग्न

फरहीनने एका मुलाखतीत सांगितलं की, अनेकांना वाटायचं की ती मनोज प्रभाकरसोबत लिव-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होती. पण प्रत्यक्षात, मुस्लिम कायद्यानुसार दोघांनी 1994 मध्येच निकाह केला होता. पण, हिंदू कायद्याच्या दृष्टीने पाहिल्यास त्यांचं नातं त्या काळात लिव-इनसारखंच मानलं जात होतं, कारण त्या वेळी प्रभाकर यांचा घटस्फोट झाला नव्हता.

twitter
10/10

मनोज प्रभाकर यांचा वाढदिवस

मनोज प्रभाकर यांचा आज 15 एप्रिल रोजी वाढदिवस असतो. गाझियाबाद येथे जन्माला आलेला हा क्रिकेटपटू आज 63 वर्षाचा झाला आहे. तर आज फरहीन आपले कौटुंबिक आयुष्य आनंदाने जगत आहे. ती केवळ आईच नाही तर आजीही झाली आहे, आणि तिच्या आयुष्याचा हा प्रवास तिच्या निवडींमुळे पूर्णपणे बदलला आहे.  (All Photos: Farheen Prabhakar/Instagram & Social Media )  

twitter
