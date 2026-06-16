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Mithun Chakraborty Birthday: मुलावर बलात्काराचा आरोप, शारदा चिटफंड घोटाळा... मिथुन चक्रवर्तींच्या प्रतिमेला लागलेले हे 'डाग'

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 16, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:49 AM IST

Mithun Chakraborty Birthday Special:  बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती आज आपला 76 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. या निमित्ताने, आम्ही त्यांच्या आयुष्याशी संबंधित काही खास आणि रंजक गोष्टी सांगत आहोत.

 

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Mithun Chakraborty Birthday Special

Mithun Chakraborty Birthday Special:  हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती आज आपला ७६ वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. गेली पाच दशके प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या मिथुन यांचा स्टारडमपर्यंतचा प्रवास मात्र अत्यंत खडतर होता. कोलकात्याहून मुंबईत स्वप्ने घेऊन आलेल्या या कलाकाराला सुरुवातीच्या काळात अनेक कठीण प्रसंगांना सामोरे जावे लागले.

 

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नक्षलवादी चळवळीपासून अभिनयाच्या दुनियेपर्यंत

१६ जून १९५० रोजी कोलकाता येथे जन्मलेल्या मिथुन चक्रवर्ती यांचे मूळ नाव गौरांग चक्रवर्ती आहे. तरुणपणी ते काही काळ नक्षलवादी चळवळीशी संबंधित होते. मात्र मोठ्या भावाच्या निधनानंतर त्यांनी तो मार्ग सोडला आणि नव्या आयुष्याच्या शोधात मुंबईकडे वाटचाल केली.

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मुंबईतील सुरुवातीचे दिवस होते अत्यंत कठीण

एका मुलाखतीत मिथुन यांनी आपल्या संघर्षाच्या दिवसांची आठवण सांगितली होती. ते म्हणाले होते की, त्यांचा प्रवास कधीच सोपा नव्हता. यश मिळवण्यासाठी त्यांना सतत अडचणींशी झुंज द्यावी लागली. मुंबईत पहिल्यांदा आल्यावर शहराची माहिती नसल्याने ते अनेकदा भरकटले. स्वप्नांची नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईत सुरुवातीचा काळ त्यांच्यासाठी संभ्रम आणि संघर्षाने भरलेला होता.

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राजकारणात प्रवेश

चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते मिथुन चक्रवर्ती यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश करताना त्यांनी स्वतःची तुलना ‘कोब्रा’शी केली होती. मात्र त्यांच्या राजकीय पुनरागमनासोबतच भूतकाळातील काही वादग्रस्त प्रकरणे पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहेत.

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विरोधकांकडून जुन्या आरोपांची आठवण

मिथुन यांच्या भाजप प्रवेशानंतर विरोधी पक्षांकडून त्यांच्याशी संबंधित जुन्या प्रकरणांचा उल्लेख केला जाऊ लागला. काही नेत्यांनी त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित आरोप तसेच त्यांचे नाव चर्चेत आलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे निवडणूक राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर या मुद्द्यांना पुन्हा महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

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मुलगा महाक्षय चक्रवर्तीवरील आरोपांची चर्चा

मिथुन यांचे पुत्र महाक्षय (मिमोह) चक्रवर्ती यांच्यावर एका अभिनेत्रीने लग्नाचे आश्वासन देऊन शारीरिक शोषण केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणात पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तक्रारीमध्ये मिमोह यांच्यासोबत त्यांच्या आई योगिता बाली यांचाही उल्लेख करण्यात आला होता. तक्रारदार महिलेच्या म्हणण्यानुसार, दोघे काही वर्षे परस्पर संबंधात होते आणि लग्नाचे आश्वासन देण्यात आले होते. या आरोपांमुळे त्या काळात मिमोह यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावरही परिणाम झाल्याची चर्चा होती. मात्र अशा आरोपांबाबत न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच अंतिम निष्कर्ष काढला जातो, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

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शारदा चिटफंड प्रकरणातही नाव आले होते चर्चेत

मिथुन चक्रवर्ती यांचे नाव यापूर्वी शारदा चिटफंड प्रकरणाच्या संदर्भातही चर्चेत आले होते. त्या काळात ते तृणमूल काँग्रेसशी संबंधित होते आणि राज्यसभेचे सदस्य म्हणून कार्यरत होते. प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना त्यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. मिथुन हे शारदा समूहाचे ब्रँड अॅम्बेसेडर होते. या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांची चौकशी केली होती. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, त्यांनी या कंपनीकडून मिळालेली काही आर्थिक रक्कम परत केली होती. त्यानंतर त्यांनी सक्रिय राजकारणापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला होता.

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पहिल्याच चित्रपटासाठी मिळाला राष्ट्रीय पुरस्कार

मिथुन चक्रवर्ती यांनी १९७६ मध्ये ‘मृगया’ या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. विशेष म्हणजे, पहिल्याच चित्रपटातील दमदार अभिनयासाठी त्यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. त्यानंतर त्यांनी ‘डिस्को डान्सर’, ‘वारदात’, ‘प्रेम प्रतिज्ञा’, ‘जल्लाद’, ‘गुंडा’, ‘गोलमाल ३’, ‘ओएमजी’, ‘अग्निपथ’ आणि ‘द काश्मीर फाइल्स’ यांसारख्या अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये काम करत प्रेक्षकांच्या मनात वेगळे स्थान निर्माण केले. संघर्ष, मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर यशाचे शिखर गाठणाऱ्या मिथुन चक्रवर्ती यांचा प्रवास आजही अनेकांसाठी प्रेरणादायी मानला जातो.

TAGS:
Mithun Chakraborty Birthday
celebrity birthday
entertainment news

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