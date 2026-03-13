English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • Birthday Special: “माझे हात भाजायचे…”, वर्ल्ड कप विजेत्या खेळाडूची संघर्षाची गोष्ट डोळ्यात पाणी आणेल! आज आहे 32 वा वाढदिवस

Birthday Special: “माझे हात भाजायचे…”, वर्ल्ड कप विजेत्या खेळाडूची संघर्षाची गोष्ट डोळ्यात पाणी आणेल! आज आहे 32 वा वाढदिवस

Mohammed Siraj Birthday: दोन वर्षांपूर्वी  BCCI ने व्हिडीओ शेअर करत या खेळाडूची संघर्ष कथा  जगासमोर मांडली. आज तो वर्ल्ड कप २०२६च्या विजेत्या संघाचा भाग आहे. आज त्याच्या 32 वा वाढदिवसानिमित्ताने त्याची गोष्ट जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Mar 13, 2026, 08:14 AM IST
मोहम्मद सिराज आज क्रिकेटविश्वात मोठं नाव

Happy Birthday Mohammed Siraj: भारतीय संघाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज आज क्रिकेटविश्वात मोठं नाव कमावलं असलं तरी त्यामागे मोठा संघर्ष दडलेला आहे. आज तो वर्ल्ड कप २०२६च्या विजेत्या संघाचा भाग म्हणून सगळ्यांसमोर आहे. परंतु एके काळी त्याने फारच हालाकीचे दिवस बघितले आहेत.  

मोहम्मद सिराजचा वाढदिवस

मोहम्मद सिराजचा आज १३ मार्च रोजी ३२ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. वाढदिवसानिमित्त BCCI ने २०२४ साली एक खास व्हिडीओ शेअर केला होता. या व्हिडीओमध्ये सिराजने आपल्या आयुष्यातील कठीण दिवसांची आठवण सांगितली आहे. चला त्याची संघर्ष कथा जाणून घेऊयात...  

रस्त्यांवर तो लहानपणी क्रिकेट खेळायचा

या व्हिडीओमध्ये सिराज आपल्या हैदराबादमधील जुन्या परिसरात फिरताना दिसतो. ज्या मैदानांवर आणि रस्त्यांवर तो लहानपणी क्रिकेट खेळायचा, त्या ठिकाणी जाऊन तो आपल्या संघर्षाच्या आठवणी शेअर करताना दिसतो. टेनिस बॉल क्रिकेट खेळत खेळत त्याने आपली गोलंदाजीची गती कशी वाढवली, याबद्दलही त्याने सांगितले.  

संघर्षाच्या काळातील एक वेगळी आठवण

सिराजने आपल्या संघर्षाच्या काळातील एक वेगळी आठवणही सांगितली. त्या काळात त्याने कॅटरिंगचे काम केले होते. कार्यक्रमांमध्ये तो स्वतः रुमाली रोटी बनवत असे. रुमाली रोटी बनवताना अनेकदा त्याचे हात भाजले असल्याचाही अनुभव त्याने सांगितला.   

सिराजचे बालपण

१३ मार्च १९९४ रोजी हैद्राबाद येथे जन्मलेल्या सिराजचे बालपण साध्या कुटुंबात गेले. त्यांचे वडील ऑटो रिक्षा चालवत असत, तर आई गृहिणी आहेत. कुटुंबाची परिस्थिती साधी असतानाही सिराजने क्रिकेटमधील आपले स्वप्न जिद्दीने पूर्ण केले.  

भावनिक प्रसंग

सिराजच्या आयुष्यातील एक भावनिक प्रसंगही या व्हिडीओमध्ये समोर येतो. त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण करण्यापूर्वीच त्याच्या वडिलांचे निधन झाले होते. वडिलांबद्दल बोलताना सिराज भावूक झालेला दिसतो. गल्लीत टेनिस बॉलने क्रिकेट खेळणाऱ्या एका मुलाने भारतासाठी खेळण्याचे स्वप्न पूर्ण केले, ही त्याच्या आयुष्यातील मोठी कामगिरी मानली जाते.  

२०१७ साली पदार्पण

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सिराजने २०१७ साली पदार्पण केले. आतापर्यंत त्याने भारतासाठी २७ कसोटी, ४१ वनडे आणि १० टी-२० सामने खेळले असून एकूण १५४ विकेट्स घेतल्या आहेत. काही काळ तो वनडे क्रिकेटमध्ये जगातील क्रमांक एक गोलंदाजही ठरला होता.  

तरुण खेळाडूंना प्रेरणा देणारा प्रवास

BCCI ने जाहीर केलेल्या केंद्रीय करार यादीत त्याचा समावेश ग्रेड A गटात करण्यात आला आहे. सिराजचा संघर्ष आणि यशाचा प्रवास अनेक तरुण खेळाडूंना प्रेरणा देणारा ठरत आहे.  

