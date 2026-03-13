Birthday Special: “माझे हात भाजायचे…”, वर्ल्ड कप विजेत्या खेळाडूची संघर्षाची गोष्ट डोळ्यात पाणी आणेल! आज आहे 32 वा वाढदिवस
Mohammed Siraj Birthday: दोन वर्षांपूर्वी BCCI ने व्हिडीओ शेअर करत या खेळाडूची संघर्ष कथा जगासमोर मांडली. आज तो वर्ल्ड कप २०२६च्या विजेत्या संघाचा भाग आहे. आज त्याच्या 32 वा वाढदिवसानिमित्ताने त्याची गोष्ट जाणून घेऊयात...
Tejashree Gaikwad | Mar 13, 2026, 08:14 AM IST
मोहम्मद सिराज आज क्रिकेटविश्वात मोठं नाव
मोहम्मद सिराजचा वाढदिवस
रस्त्यांवर तो लहानपणी क्रिकेट खेळायचा
संघर्षाच्या काळातील एक वेगळी आठवण
सिराजचे बालपण
भावनिक प्रसंग
सिराजच्या आयुष्यातील एक भावनिक प्रसंगही या व्हिडीओमध्ये समोर येतो. त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण करण्यापूर्वीच त्याच्या वडिलांचे निधन झाले होते. वडिलांबद्दल बोलताना सिराज भावूक झालेला दिसतो. गल्लीत टेनिस बॉलने क्रिकेट खेळणाऱ्या एका मुलाने भारतासाठी खेळण्याचे स्वप्न पूर्ण केले, ही त्याच्या आयुष्यातील मोठी कामगिरी मानली जाते.
