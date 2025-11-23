English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
154 कोटींची संपत्ती, दोन वेळा केलं लग्न, साऊथमध्ये हिट पण बॉलिवूडमध्ये फ्लॉप, ओळखलं का?

Naga Chaitanya Net Worth: नागा चैतन्य आज, 23  नोव्हेंबरला त्यांचा 39 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. तेलुगू चित्रपटसृष्टीतील हा लोकप्रिय स्टार त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही बराच चर्चेत होता. आघाडीच्या अभिनेत्यांपैकी एक असलेल्या नागाचैतन्यचं Net worth किती?   

Nov 23, 2025, 03:05 PM IST
twitter
1/8

वडिल नागार्जूनप्रमाणेच, दक्षिण भारतीय अभिनेता नागाचैतन्याने भारपूर प्रतिष्ठा मिळवली. तो जवळजवळ 15 वर्षांपासून सिने जगताचा भाग असून त्याने त्याच्या यशस्वी कारकिर्दीत अनेक उल्लेखनीय चित्रपटांमध्ये काम केले. एवढेच नाही तर त्याने बॉलिवूडमध्येदेखील पदार्पण केले पण त्याचा पहिलाच चित्रपट सुप्पर फ्लॉप ठरला.   

twitter
2/8

2009 मध्ये अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात

नागा चैतन्य यांचा जन्म हैदराबाद येथे झाला असून वडिलांप्रमाणेच नागानेही चित्रपटसृष्टीत काम करण्याचा निर्णय घेतला. 2009 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'जोश' या चित्रपटातून त्याने मुख्य अभिनेता म्हणून पदार्पण केले. त्यानंतर त्याने ये माया चासावे या चित्रपटात काम केले. महत्त्वाची बाब म्हणजे या चित्रपटात त्यांची माजी पत्नी समांथा रूथ प्रभू मुख्य भुमिकेत होती 

twitter
3/8

समंथापासून घटस्फोट, शोभितासोबत दुसरे लग्न

'ये माया चासावे' मध्ये एकत्र काम करताना नागा आणि समांथा प्रेमात पडले असे म्हटले जाते. दीर्घकाळ रिलेशनशीपमध्ये राहिल्यानंतर 2017 मध्ये मोठ्या थाटामाटात लग्न केले. पण, अवघ्या चार वर्षांनी, 2021 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. दोघांनी या बाबतीत कधीही उघडपणे काही सांगितले नाही. 

twitter
4/8

एकीकडे घटस्फोटानंतर समंथाने अद्याप दुसरे लग्न केलेले नाही. दुसरीकडे, नागाने दुसऱ्यांदा संसार थाटला. समंथाशी असलेले नाते संपवल्यानंतर, नागा त्याच्यापेक्षा सहा वर्षांनी लहान असलेली अभिनेत्री आणि मॉडेल शोभिता धुलिपालाशी जवळीक साधू लागला. अखेर त्यांनी 2024 मध्ये लग्न केले. या प्रकरणामुळे हे जडपं खूप चर्चेत आलं होतं.   

twitter
5/8

नागा चैतन्यच्या संपत्ती बाबत बोलायचे झाले तर, हैदराबादच्या जुबली हिल्स परिसरात त्यांचा एक बंगला आहे. या आलिशान बंगल्याची किंमत सुमारे 15 कोटी आहे.  

twitter
6/8

हे फार कमी लोकांना माहित आसेल की, नागा चैतन्याने 'शोयू' नावाची क्लाउड किचन चेन देखील उघडली आहे, वेगवेगळ्याप्रकारचे आणि चवीचे पदार्थ त्याच्या या किचन चेनमध्ये उपलब्ध आहेत.   

twitter
7/8

एवढेच नाही तर त्याच्याकडे फरारी एफ 430, रेंज रोव्हर ऑटोबायोग्राफी आणि पोर्शे 911 जीटी3 अश्या माहागड्या कार आहेत. त्याशिवाय दोन सुपरबाईक्स देखील आहे.  

twitter
8/8

या दमदार दक्षिणात्य अभिनेत्याचं नेट वर्थ जवळजवळ 154 पेक्षा जास्त आहे.

twitter
