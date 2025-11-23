154 कोटींची संपत्ती, दोन वेळा केलं लग्न, साऊथमध्ये हिट पण बॉलिवूडमध्ये फ्लॉप, ओळखलं का?
Naga Chaitanya Net Worth: नागा चैतन्य आज, 23 नोव्हेंबरला त्यांचा 39 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. तेलुगू चित्रपटसृष्टीतील हा लोकप्रिय स्टार त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही बराच चर्चेत होता. आघाडीच्या अभिनेत्यांपैकी एक असलेल्या नागाचैतन्यचं Net worth किती?
वडिल नागार्जूनप्रमाणेच, दक्षिण भारतीय अभिनेता नागाचैतन्याने भारपूर प्रतिष्ठा मिळवली. तो जवळजवळ 15 वर्षांपासून सिने जगताचा भाग असून त्याने त्याच्या यशस्वी कारकिर्दीत अनेक उल्लेखनीय चित्रपटांमध्ये काम केले. एवढेच नाही तर त्याने बॉलिवूडमध्येदेखील पदार्पण केले पण त्याचा पहिलाच चित्रपट सुप्पर फ्लॉप ठरला.
2009 मध्ये अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात
नागा चैतन्य यांचा जन्म हैदराबाद येथे झाला असून वडिलांप्रमाणेच नागानेही चित्रपटसृष्टीत काम करण्याचा निर्णय घेतला. 2009 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'जोश' या चित्रपटातून त्याने मुख्य अभिनेता म्हणून पदार्पण केले. त्यानंतर त्याने ये माया चासावे या चित्रपटात काम केले. महत्त्वाची बाब म्हणजे या चित्रपटात त्यांची माजी पत्नी समांथा रूथ प्रभू मुख्य भुमिकेत होती
समंथापासून घटस्फोट, शोभितासोबत दुसरे लग्न
एकीकडे घटस्फोटानंतर समंथाने अद्याप दुसरे लग्न केलेले नाही. दुसरीकडे, नागाने दुसऱ्यांदा संसार थाटला. समंथाशी असलेले नाते संपवल्यानंतर, नागा त्याच्यापेक्षा सहा वर्षांनी लहान असलेली अभिनेत्री आणि मॉडेल शोभिता धुलिपालाशी जवळीक साधू लागला. अखेर त्यांनी 2024 मध्ये लग्न केले. या प्रकरणामुळे हे जडपं खूप चर्चेत आलं होतं.
