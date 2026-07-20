"मुंबईला ये... बाबा तुझी मदत करतील"; 'या' एका वाक्याने 16व्या वर्षी घर सोडून निघाला होता हा अभिनेता

बॉलिवूडमधील सर्वोत्तम अभिनेत्यांपैकी एक असलेल्या या अभिनेत्याचा आज 76 वा वाढदिवस आहे. या निमित्ताने, आम्ही त्यांच्या आयुष्यातील एक अतिशय रंजक किस्सा जाणून घ्या.
Naseeruddin Shah Birthday: हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात दमदार अभिनेत्यांपैकी एक असलेले नसीरुद्दीन शाह आज 76 वर्षांचे झाले. आपल्या प्रभावी अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या या दिग्गज कलाकाराचा अभिनेता होण्याचा प्रवास मात्र अजिबात सोपा नव्हता.
आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या आयुष्यातील एका अशा प्रसंगाची आठवण करून देत आहोत, ज्यामुळे त्यांनी अवघ्या 16व्या वर्षी घर सोडून मुंबईची वाट धरली होती.
20 जुलै 1950 रोजी उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी येथे नसीरुद्दीन शाह यांचा जन्म झाला. त्यांच्या वडिलांची इच्छा होती की मुलाने अधिकारी, डॉक्टर किंवा सैन्यात अधिकारी म्हणून करिअर करावे. यासाठी त्यांचा नॅशनल डिफेन्स अकादमी (NDA) चा अर्जही भरून देण्यात आला होता.
मात्र, नसीरुद्दीन यांचे मन लहानपणापासूनच अभिनयात रमले होते. अभिनयाशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही क्षेत्रात त्यांना विशेष रस नव्हता.
नसीरुद्दीन शाह यांनी त्यांच्या 'And Then One Day' या आत्मचरित्रात या प्रसंगाचा उल्लेख केला आहे. वयाच्या 16व्या वर्षी त्यांनी मुंबईत राहणाऱ्या एका मित्राच्या मैत्रिणीला पत्र लिहिले होते. तिचे वडील हिंदी चित्रपटसृष्टीत कॅरेक्टर आर्टिस्ट म्हणून काम करत होते.
त्या पत्राला आलेल्या उत्तरात एकच संदेश होता की,"मुंबईला ये, बाबा तुझी मदत करतील." या एका आश्वासनाने प्रेरित होऊन नसीरुद्दीन शाह यांनी घर सोडले आणि अभिनेता होण्याचे स्वप्न घेऊन मुंबई गाठली.
मुंबईत आल्यानंतर त्यांचा संघर्ष सुरू झाला. उदरनिर्वाहासाठी त्यांनी अनेक छोटी-मोठी कामे केली. अखेर त्यांना राजेंद्र कुमार यांच्या 'अमन' या चित्रपटात छोटेखानी भूमिका मिळाली. या भूमिकेसाठी त्यांना मानधन म्हणून फक्त साडेसात रुपये मिळाले होते. मात्र, याच छोट्या संधीने त्यांच्या मोठ्या प्रवासाची सुरुवात झाली.
पुढील काही दशकांत नसीरुद्दीन शाह यांनी आपल्या अभिनयाने हिंदी चित्रपटसृष्टीत स्वतंत्र स्थान निर्माण केले. वास्तववादी अभिनय, दमदार संवादफेक आणि विविधांगी भूमिका यामुळे ते भारतीय सिनेसृष्टीतील सर्वाधिक आदराचे अभिनेते म्हणून ओळखले जातात.
त्यांच्या गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये 'मासूम', 'स्पर्श', 'मोहरा', 'चक्र', 'आक्रोश', 'पार', 'सरफरोश', 'कृष' आणि 'इकबाल' यांसारख्या चित्रपटांचा समावेश होतो.