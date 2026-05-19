Birthday Special: चौकीदार ते केमिस्ट...एका चित्रपटामुळे रातोरात प्रसिद्ध झाला आणि आता सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्यांच्या यादीत आहे 'हा' अभिनेता

Written ByTejashree GaikwadUpdated byTejashree Gaikwad
Published: May 19, 2026, 12:46 PM IST|Updated: May 19, 2026, 12:46 PM IST

Happy Birthday Nawazuddin Siddiqui: नवाझुद्दीन सिद्दिकीने अभिनय क्षेत्रात येण्याआधी अनेक स्ट्रगल केलं. पण अभिनयाच्या आवडीने त्याला एक प्रतिभावान बॉलीवूड अभिनेता बनवले. एका चित्रपटाने त्याला रातोरात स्टार बनवले.

 

Nawazuddin Siddiqui Birthday Special:  बॉलिवूडमध्ये असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांची सुरुवात फार छान न्हवती पण आज ते सुपरस्टार आहेत. असाच एक सुपरस्टार म्हणजे नवाझुद्दीन सिद्दिकी! आज नवाझुद्दीन सिद्दिकीचा 52 वर्षाचा झाला आहे. 

 

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दमदार अभिनयासाठी ओळखला जाणारा नवाझुद्दीन सिद्दिकी आज आपल्या अभिनयामुळे केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात लोकप्रिय आहेत. मात्र, यशाच्या या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याला मोठा संघर्ष करावा लागला. पेट्रोकेमिकल कंपनीत केमिस्ट म्हणून काम करणाऱ्या नवाजुद्दीन याने  अभिनयाच्या जिद्दीमुळे बॉलिवूडमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.

 

१९ मे १९७४ रोजी उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगर जिल्ह्यातील बुधाना या छोट्या गावात नवाजुद्दीन याचा जन्म झाला. साध्या शेतकरी कुटुंबात वाढलेल्या नवाजुद्दीन यांना लहानपणापासूनच चित्रपट आणि अभिनयाची आवड होती. मात्र त्या काळात अभिनय क्षेत्राला करिअर म्हणून फारसे महत्त्व दिले जात नव्हते.

 

शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्याने  हरिद्वार येथील गुरुकुल कांगडी विद्यापीठातून विज्ञान शाखेत पदवी घेतली. त्यानंतर नोकरीच्या शोधात ते गुजरातमधील वडोदराला गेला. तिथे त्यानी एका पेट्रोकेमिकल कंपनीत केमिस्ट म्हणून काम सुरू केले. चांगली नोकरी असूनही त्याचे मन अभिनयातच रमले होते.

 

अखेर अभिनयाची आवड त्याला दिल्लीपर्यंत घेऊन आली. त्याने नोकरी सोडून थिएटरकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. याच काळात त्याने  राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयात (NSD) प्रवेश घेत अभिनयाचे धडे घेतले. थिएटरमधून फारसे उत्पन्न मिळत नसल्याने रोजच्या खर्चासाठी त्याला वॉचमनची नोकरीदेखील करावी लागली.

मुंबईत आल्यावर त्याचा संघर्ष आणखी वाढला. सुरुवातीला त्याला चित्रपटांमध्ये अतिशय छोटे रोल मिळत होते. सरफरोश या चित्रपटातून त्याने छोटेखानी भूमिका साकारली. त्यानंतर शूल, मुन्ना भाई एम.बी.बी.एस. अशा अनेक चित्रपटांत त्याने लहान भूमिका केल्या. मात्र त्याला अपेक्षित ओळख मिळत नव्हती.

 

सुमारे १२ ते १५ वर्षांच्या संघर्षानंतर अनुराग कश्यपच्या  गँग्स ऑफ वासेपूर या चित्रपटाने नवाजुद्दीन याच्या आयुष्याला मोठं वळण दिलं. फैजल खानच्या भूमिकेत त्याने केलेल्या अभिनयाने प्रेक्षक अक्षरशः भारावून गेले. या एका चित्रपटामुळे तो रातोरात स्टार बनले.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी याच्या अभिनयाची दखल राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आली आहे. त्याला राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारात विशेष ज्यूरी सन्मान मिळाला असून अनेक फिल्मफेअर पुरस्कारांनीही त्याचा गौरव करण्यात आला आहे. विशेषतः मंटो आणि रमण राघव २.० मधील त्याच्या अभिनयाचे जगभरात कौतुक झाले.

