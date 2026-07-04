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67 व्या वर्षीही तितक्याच दमदार! लग्नाआधी आई होण्याचा घेतला धाडसी निर्णय; समाजाच्या विरोधालाही न डगमगणाऱ्या अभिनेत्रीची प्रेरणादायी कहाणी

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 04, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:44 PM IST

Neena Gupta Birthday Special: हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीने, जिने  कोणाच्याही मतांची पर्वा केली नाही, लग्न न करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. कठीण परिस्थिती असूनही तिने आपल्या मुलीचा सांभाळ एकटीने केला आणि आज ती लाखो महिलांसाठी एक मोठी प्रेरणा बनली आहे.

 

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हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेत्री नीना गुप्ता या केवळ त्यांच्या दमदार अभिनयासाठीच नव्हे, तर वैयक्तिक आयुष्यात घेतलेल्या धाडसी निर्णयांसाठीही ओळखल्या जातात. 

 

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समाजाच्या पारंपरिक चौकटी मोडत त्यांनी लग्न न करता आई होण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या काळात मोठ्या टीकेचा सामना करूनही आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्या. आज त्यांच्या 67 व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या आयुष्यातील हा प्रेरणादायी प्रवास पुन्हा चर्चेत आला आहे.

 

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विवियन रिचर्ड्ससोबतचे नाते आणि आयुष्यातील मोठा निर्णय

कारकिर्दीच्या भरात असताना नीना गुप्ता यांचे वेस्ट इंडिजचे माजी दिग्गज क्रिकेटपटू विवियन रिचर्ड्स यांच्याशी प्रेमसंबंध होते. या नात्यातून त्या गर्भवती राहिल्या. त्या काळात विवाहाशिवाय मातृत्व स्वीकारणे समाजाला मान्य नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली आणि त्यांना अनेक कठोर प्रश्नांचा सामना करावा लागला.

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समाजाकडून लग्नासाठी दबाव

नीना गुप्ता यांनी त्यांच्या 'सच कहूं तो' या आत्मचरित्रात त्या काळातील अनुभव मोकळेपणाने मांडले आहेत. गर्भधारणेची बातमी समोर आल्यानंतर अनेकांनी त्यांना तातडीने लग्न करण्याचा सल्ला दिला. अविवाहित अवस्थेत मूल जन्माला घातल्यास करिअर संपेल, प्रतिमा खराब होईल आणि समाजात बदनामी होईल, अशा प्रकारच्या इशाऱ्यांचाही त्यांना सामना करावा लागला.

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केवळ समाजासाठी लग्न करण्यास नकार

त्यांच्या आत्मचरित्रात त्यांनी एका धक्कादायक प्रसंगाचाही उल्लेख केला आहे. समाजाच्या दबावातून बाहेर पडण्यासाठी एका समलिंगी व्यावसायिकाशी केवळ दिखाव्यासाठी विवाह करण्याचा सल्ला त्यांना देण्यात आला होता. मात्र, केवळ लोकांची तोंडे बंद करण्यासाठी किंवा समाजाला दाखवण्यासाठी लग्न करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आणि हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.

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एकटीने सांभाळली मुलगी मसाबाची जबाबदारी

सर्व अडचणींना सामोरे जात नीना गुप्ता यांनी मुलगी मसाबा गुप्ता हिचा सांभाळ एकट्याने करण्याचा निर्णय घेतला. अभिनय क्षेत्रातील कारकीर्द आणि मातृत्व या दोन्ही जबाबदाऱ्या त्यांनी यशस्वीपणे सांभाळल्या. आज मसाबा गुप्ता या देशातील आघाडीच्या फॅशन डिझायनर आणि यशस्वी उद्योजिका म्हणून ओळखल्या जातात.

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काळ बदलला, समाजाची दृष्टीही बदलली

ज्या निर्णयासाठी एकेकाळी नीना गुप्ता यांना टीकेचा सामना करावा लागला होता, त्याच निर्णयाकडे आज अनेकजण धाडस, आत्मविश्वास आणि स्वाभिमानाचे उदाहरण म्हणून पाहतात. त्यांनी विविध मुलाखतींमधून त्या काळातील संघर्ष मोकळेपणाने मांडला असून स्वतःच्या आयुष्याचे निर्णय स्वतः घेण्याचा संदेश त्यांनी अनेकदा दिला आहे.

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आजही तितक्याच सक्रिय

67 व्या वर्षीही नीना गुप्ता अभिनय क्षेत्रात सक्रिय असून विविध चित्रपट आणि वेब सीरिजमधून त्या प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहेत. त्यांच्या आयुष्यातील संघर्ष, धैर्य आणि आत्मविश्वासामुळे त्या आज अनेक महिलांसाठी प्रेरणास्थान बनल्या आहेत. परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी स्वतःवर विश्वास ठेवून पुढे जात राहिल्यास यश मिळू शकते, हे त्यांनी आपल्या आयुष्यातून सिद्ध करून दाखवले आहे.

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