/Birthday Special: समोसा विकणाऱ्याची मुलगी ते बॉलिवूडची स्टार सिंगर! 500 रुपयांपासून सुरु झालेला प्रवास आज कोटींमध्ये पोहचला

Neha Kakkar Birthday: बॉलिवूड गायिका नेहा कक्करने बालकलाकार म्हणून जागरातात गाऊन आपल्या गायन कारकिर्दीला सुरुवात केली. आज ही गायिका एका गाण्यासाठी लाखो रुपये घेते. तिच्या वाढदिवसानिमित्ताने तिची एकूण संपत्ती जाणून घ्या...
Neha Kakkar Net Worth: आज बॉलिवूडमधील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि मानधन घेणाऱ्या गायिकांमध्ये नेहा कक्करचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. लाखो चाहत्यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या नेहाचा प्रवास मात्र अजिबात सोपा नव्हता. लहानपणी कुटुंबाचा आर्थिक भार हलका करण्यासाठी जागरणांमध्ये गाणी गाणारी ही मुलगी आज कोट्यवधींच्या संपत्तीची मालकीण आहे.
नेहा कक्करचा जन्म 6 जून 1988 रोजी उत्तराखंडमधील ऋषिकेश येथे झाला आणि ती दिल्लीत एका आर्थिक अडचणीत असलेल्या कुटुंबात वाढली. घरखर्च भागवण्यासाठी तिचे वडील शाळांच्या बाहेर समोसे विकायचे. कुटुंबाला मदत करण्यासाठी, नेहाने वयाच्या अवघ्या चौथ्या वर्षी धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये (जागरणांमध्ये) गाण्यास सुरुवात केली.
उत्तराखंडमधील ऋषिकेश येथे जन्मलेल्या नेहा कक्करने अतिशय लहान वयात गायनाची वाट धरली. आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने ती तिची बहीण सोनू कक्करसोबत धार्मिक कार्यक्रम, जागरणे आणि स्थानिक समारंभांमध्ये गाणी गात असे. त्या काळात मिळणाऱ्या अगदी मोजक्या मानधनातून घरखर्चाला हातभार लावला जात होता.
2005 मध्ये नेहाने लोकप्रिय गायन स्पर्धा ‘इंडियन आयडॉल’च्या दुसऱ्या पर्वात स्पर्धक म्हणून सहभाग घेतला. स्पर्धा जिंकता आली नाही, तरी तिच्या वेगळ्या आवाजाने आणि आत्मविश्वासपूर्ण सादरीकरणाने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले. याच मंचाने तिच्या कारकिर्दीला नवी दिशा दिली.
रिअॅलिटी शोमधून बाहेर पडल्यावरही नेहाने हार मानली नाही. सातत्याने मेहनत घेत तिने संगीतविश्वात स्वतःची ओळख निर्माण केली. ‘सेकंड हँड जवानी’, ‘लंडन ठुमकदा’, ‘दिलबर’, ‘कोका कोला’, ‘आंख मारे’, ‘बद्री की दुल्हनिया’ यांसारख्या गाण्यांनी तिला घराघरात पोहोचवले. तिच्या दमदार आवाजामुळे पार्टी सॉंग्सपासून रोमँटिक गाण्यांपर्यंत अनेक प्रकारच्या गाण्यांना लोकप्रियता मिळाली.
नेहाच्या यशातील सर्वात विशेष बाब म्हणजे ज्या ‘इंडियन आयडॉल’मधून तिचा प्रवास सुरू झाला, त्याच कार्यक्रमात ती नंतर परीक्षक म्हणून परतली. एकेकाळी मंचावर संधी शोधणारी नेहा पुढे नवोदित गायकांना मार्गदर्शन करणारी मेंटर बनली.
गायन, लाईव्ह कॉन्सर्ट्स, रिअॅलिटी शो आणि ब्रँड एंडोर्समेंट्सच्या माध्यमातून नेहाने मोठी आर्थिक भरारी घेतली आहे. विविध माध्यमांतील अहवालांनुसार तिची संपत्ती शेकडो कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. एका कॉन्सर्टसाठी ती लाखो रुपये मानधन घेते, तर दूरचित्रवाणीवरील लोकप्रिय कार्यक्रमांसाठीही मोठी फी आकारते. अनेक अहवालानुसार, तिची अंदाजे एकूण संपत्ती 210 कोटी रुपये आहे.
मुंबईतील लक्झरी अपार्टमेंटपासून ऋषिकेशमधील प्रशस्त बंगल्यापर्यंत नेहाची जीवनशैली तिच्या यशाची साक्ष देते. महागड्या गाड्या, डिझायनर अॅक्सेसरीज आणि ऐश्वर्यपूर्ण जीवनशैली यामुळे ती नेहमीच चर्चेत असते. मात्र या यशामागे अनेक वर्षांची मेहनत, संघर्ष आणि चिकाटी दडलेली आहे.
आज नेहा कक्कर केवळ एक लोकप्रिय गायिका नाही, तर स्वप्नांवर विश्वास ठेवणाऱ्या तरुणांसाठी प्रेरणास्थान आहे. जागरणांमध्ये गाण्यापासून ते बॉलिवूडच्या सर्वोच्च गायिकांपैकी एक बनण्यापर्यंतचा तिचा प्रवास हे सिद्ध करतो की जिद्द, मेहनत आणि आत्मविश्वास यांच्या जोरावर कोणतीही उंची गाठता येते.