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Nitanshi Goel Birthday: अवघ्या 17 व्या वर्षी कोट्यवधींची मालकीण; 'लापता लेडीज'मध्ये झळकलेल्या नितांशी गोयलची संपत्ती किती?

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 12, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:39 PM IST

Laapataa Ladies Actress Birthday: बॉलिवूड अभिनेत्री नितांशी गोयल आज, 12 जून रोजी तिचा 19 वा वाढदिवस साजरा करत आहे.  'लापता लेडीज'  या चित्रपटामुळे तिला ओळख मिळाली.

 

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'लापता लेडीज'मधील दमदार अभिनयामुळे घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री नितांशी गोयल सध्या पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यंदाच्या कान्स फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये तिने पहिल्यांदाच हजेरी लावत रेड कार्पेटवर आपली छाप पाडली. विशेष म्हणजे अवघ्या १७ व्या वर्षी कान्सच्या रेड कार्पेटवर चालणाऱ्या सर्वात तरुण बॉलिवूड अभिनेत्रींपैकी ती एक ठरली आहे.

 

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ब्लॅक ऑफ-शोल्डर गाऊनमधील तिचा ग्लॅमरस लूक सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला असून चाहत्यांकडून तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

 

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अभिनयातून मिळवली वेगळी ओळख

१२ जून २००७ रोजी उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथे जन्मलेल्या नितांशीने लहान वयातच मनोरंजन क्षेत्रात पाऊल ठेवले. दूरदर्शन मालिका, वेब सीरिज आणि चित्रपटांमधील भूमिकांमुळे तिने स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. 

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मात्र 'लापता लेडीज' हा तिच्या कारकिर्दीतील टर्निंग पॉइंट ठरला. या चित्रपटातील अभिनयासाठी तिला आयफा सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कारही मिळाला.

 

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नितांशीची एकूण संपत्ती किती?

अभिनयासोबतच ब्रँड प्रमोशन, जाहिराती आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही नितांशी मोठी कमाई करत आहे. विविध मीडिया रिपोर्ट्सनुसार २०२४ पर्यंत तिची अंदाजे एकूण संपत्ती ५ ते ६ कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे सांगितले जाते.

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मॉडेलिंगपासून अभिनयापर्यंतचा प्रवास

नितांशीने २०१५ मध्ये 'मिस पॅन्टालून्स ज्युनियर फॅशन आयकॉन' हा किताब जिंकत मॉडेलिंग क्षेत्रात पदार्पण केले. त्यानंतर तिने अनेक लोकप्रिय टीव्ही शो, वेब सीरिज आणि चित्रपटांमध्ये काम करत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.

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सोशल मीडियावरही मोठी लोकप्रियता

अभिनयाबरोबरच नितांशी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरही तितकीच लोकप्रिय आहे. सोशल मीडियावर तिचे तब्बल १० दशलक्ष (१ कोटी) फॉलोअर्स आहेत. त्यामुळे ती नव्या पिढीतील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या युवा अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते.

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पुढची मोठी स्टार?

अल्पावधीत मिळालेले यश, अभिनयातील सातत्य आणि वाढती लोकप्रियता पाहता नितांशी गोयलला बॉलिवूडची पुढची मोठी स्टार मानले जात आहे. आगामी प्रकल्पांमध्येही ती महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार असल्याने तिच्या चाहत्यांची उत्सुकता वाढली आहे.

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