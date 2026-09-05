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Pankaj Tripathi Birthday: वर्षभरातून दोनदा साजरा करतो अभिनेता वाढदिवस! का बदलली पंकज त्रिपाठीने जन्मतारीख?

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 05, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:50 AM IST

Pankaj Tripathi Birthday: पंकज त्रिपाठी ५ सप्टेंबरला आपला वाढदिवस साजरा करतात. पण तुम्हाला माहित आहे का, की ही या अभिनेत्याची खरी जन्मतारीख नाही? पंकज वर्षातून दोनदा आपला वाढदिवस साजरा करतात.

 

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बॉलिवूडमधील आपल्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडणारे अभिनेते म्हणजे पंकज त्रिपाठी. कोणताही फिल्मी वारसा नसताना त्यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर हिंदी चित्रपटसृष्टीत स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं. आज पंकज त्रिपाठी हे इंडस्ट्रीतील आघाडीच्या आणि विश्वासार्ह अभिनेत्यांपैकी एक मानले जातात. पंकज त्रिपाठी आपला वाढदिवस दरवर्षी 5 सप्टेंबर रोजी साजरा करतात. विशेष म्हणजे याच दिवशी देशभरात शिक्षक दिनही साजरा केला जातो. मात्र, पंकज त्रिपाठी यांची खरी जन्मतारीख 5 सप्टेंबर नसून 28 सप्टेंबर असल्याचं त्यांनी स्वतः एका मुलाखतीत सांगितलं आहे. त्यामुळे ते वर्षातून दोनदा वाढदिवस साजरा करतात.

 

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5 सप्टेंबर ही जन्मतारीख कशी ठरली?

पंकज त्रिपाठी यांनी समदीश भाटियाला दिलेल्या मुलाखतीत आपल्या जन्मतारखेशी संबंधित हा मजेशीर किस्सा सांगितला होता. पंकज यांच्या मोठ्या भावाला त्यांचं शाळेत प्रवेश घेताना जन्माचा महिना म्हणजे सप्टेंबर एवढंच आठवत होतं. मात्र, नेमकी तारीख त्यांच्या लक्षात नव्हती. शाळेतील शिक्षकांनी त्यांना तारीख विचारली असता, त्यांनी 5 सप्टेंबर लिहिण्याचा सल्ला दिला. ‘5 सप्टेंबर हा दिवस चांगला आहे. हा मुलगा मोठा माणूस बनेल,’ असं शिक्षकांनी त्यावेळी सांगितल्याचं पंकज यांनी सांगितलं होतं.

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विशेष म्हणजे शिक्षकांचं ते भाकीत खरं ठरल्याचं आज पंकज त्रिपाठी यांच्या कारकिर्दीकडे पाहिल्यावर जाणवतं. कागदोपत्री 5 सप्टेंबर हीच त्यांची जन्मतारीख झाली आणि 28 सप्टेंबर ही त्यांची खरी जन्मतारीख असल्याचं ते सांगतात. त्यामुळे आता दोन्ही दिवशी त्यांचा वाढदिवस साजरा केला जातो.

 

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गावातून मुंबईपर्यंतचा संघर्षमय प्रवास

बिहारमधील एका छोट्या गावातून सुरू झालेला पंकज त्रिपाठी यांचा मुंबईच्या रुपेरी दुनियेपर्यंतचा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता. सुरुवातीच्या काळात छोट्या-छोट्या भूमिका करत त्यांनी इंडस्ट्रीत आपली ओळख निर्माण केली. मात्र, त्यांच्या अभिनयातील सहजता आणि व्यक्तिरेखांमध्ये जीव ओतण्याची शैली यामुळे ते हळूहळू प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले. 

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‘गँग्स ऑफ वासेपूर’पासून ‘मिर्झापूर’, ‘क्रिमिनल जस्टिस’ आणि ‘स्त्री’पर्यंत अनेक चित्रपट आणि वेब सीरिजमधील त्यांच्या भूमिका गाजल्या. पंकज त्रिपाठी पडद्यावर दिसले की त्या व्यक्तिरेखेवर प्रेक्षकांचं लक्ष आपोआप खिळतं, हीच त्यांच्या अभिनयाची ताकद आहे.

 

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‘मिर्झापूर’चा भौकाल आता मोठ्या पडद्यावर

दरम्यान, पंकज त्रिपाठी सध्या ‘मिर्झापूर द मूव्ही’मुळे चर्चेत आहेत. लोकप्रिय वेब सीरिज ‘मिर्झापूर’नंतर आता ही कथा मोठ्या पडद्यावर आली आहे. 4 सप्टेंबर रोजी हा चित्रपट सिनेमागृहात प्रदर्शित झाला असून, पंकज त्रिपाठी यांची व्यक्तिरेखा आणि चित्रपटातील त्यांचा अंदाज पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेत आहे.

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वेब सीरिजमध्ये ज्याप्रमाणे ‘मिर्झापूर’चा भौकाल पाहायला मिळाला, तसाच प्रभाव चित्रपटातही कायम असल्याचं प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया आणि सुरुवातीच्या समीक्षणांमधून दिसून येत आहे.

 

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आयुष्यातील एका छोट्याशा योगायोगामुळे कागदोपत्री बदललेली 5 सप्टेंबर ही जन्मतारीख पंकज त्रिपाठी यांच्यासाठी खरोखरच लकी ठरली, असंच आज त्यांच्या यशस्वी प्रवासाकडे पाहिल्यावर म्हणावं लागेल.

 

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