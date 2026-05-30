Birthday Special: बॉसच्या मुलीच्या प्रेमात पडला अन् थेट 'मिस इंडिया'ला घातली लग्नाची मागणी; अभिनेत्याची प्रेमकथा खूप फिल्मी

Paresh Rawal Birthday: बॉलिवूडमधील ज्येष्ठ अभिनेते परेश रावल आज ७१ वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. आपल्या दमदार अभिनयाने आणि अष्टपैलू भूमिकांनी प्रेक्षकांच्या मनात वेगळे स्थान निर्माण करणाऱ्या परेश रावल यांच्या व्यावसायिक आयुष्याबद्दल बरेच जण जाणतात. मात्र त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील प्रेमकहाणीही तितकीच रंजक आहे.
१९७० च्या दशकात कॉलेजमधील एका नाट्यस्पर्धेदरम्यान परेश रावल यांनी प्रथमच स्वरूप संपत यांना पाहिले. त्याक्षणीच त्यांनी मनाशी एक ठाम निर्णय घेतला होता की, लग्न करायचे तर याच मुलीशी. विशेष म्हणजे स्वरूप या त्या काळातील प्रसिद्ध रंगकर्मीच्या कुटुंबातील होत्या आणि त्या परेश यांच्या वरिष्ठांच्या मुलगीही होत्या.
एका मुलाखतीत परेश रावल यांनी सांगितले होते की, स्वरूप यांना पाहिल्यानंतर त्यांनी आपल्या मित्राला त्या भविष्यात आपल्या पत्नी होतील असे आत्मविश्वासाने सांगितले होते. त्यावेळी मित्राने त्या आपल्या बॉसच्या मुलगी असल्याचे सांगितले, पण त्याने त्यांच्या निर्णयावर काहीच परिणाम झाला नाही.
पहिल्या भेटीनंतर काही महिन्यांतच परेश यांनी स्वरूप यांच्यासमोर लग्नाचा प्रस्ताव ठेवला. त्यांच्या प्रस्तावाची शैलीही तितकीच वेगळी होती. एकमेकांना ओळखण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहण्यापेक्षा आयुष्यभराची साथ महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
परेश यांच्या या स्पष्टवक्तेपणामुळे स्वरूप थोड्या आश्चर्यचकित झाल्या होत्या. त्यांनी विचार करण्यासाठी काही काळ मागितला, पण अखेर त्यांच्या प्रस्तावाला होकार दिला.
काही वर्षे एकमेकांना समजून घेतल्यानंतर या दोघांनी १९८७ मध्ये विवाह केला. आज त्यांच्या संसाराला अनेक वर्षे पूर्ण झाली असून त्यांना आदित्य आणि अनिरुद्ध हे दोन मुलगे आहेत. मनोरंजनविश्वातील आदर्श जोडप्यांपैकी एक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते.
स्वरूप संपत या केवळ परेश रावल यांच्या पत्नी म्हणूनच नव्हे, तर स्वतःच्या कर्तृत्वामुळेही ओळखल्या जातात. त्यांनी अभिनय क्षेत्रात काम केले असून १९७९ मध्ये 'मिस इंडिया'चा किताबही पटकावला होता.
पहिल्या नजरेतील आकर्षणापासून ते यशस्वी वैवाहिक आयुष्यापर्यंतचा परेश रावल आणि स्वरूप संपत यांचा प्रवास आजही अनेकांसाठी प्रेरणादायी प्रेमकहाणी मानला जातो.