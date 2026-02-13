Birthday Special: राष्ट्रगीताचा अपमान केल्याचा आरोप, विमानतळावर अटक...वादांनी वेढलेला काश्मिरी क्रिकेटपटू आहे तरी कोण?
Parvez Rasool birthday: या खेळाडूवर चोरीचा आरोप होता आणि नंतर स्फोटके बाळगल्याच्या संशयावरून त्याला विमानतळावर अटक करण्यात आली. जेव्हा तो टीम इंडियासाठी त्याचा पहिला टी-20 सामना खेळला तेव्हा राष्ट्रगीत सुरू असताना त्याचा चघळण्याची गम चावण्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. आज त्याच्या वाढदिवसानिमित्ताने जाणून घेऊयात स्टोरी...
Tejashree Gaikwad | Feb 13, 2026, 11:50 AM IST
जम्मू-काश्मीरमधून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पोहोचलेलं नाव म्हटलं की परवेज गुलाम रसूल जरगर हे नाव आवर्जून घेतलं जातं. काश्मीरचा पहिला भारतीय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू म्हणून त्याने इतिहास रचला; पण त्यांच्या कारकिर्दीत यशाइतक्याच वादांनीही त्याची साथ सोडली नाही. कधी चोरीचा आरोप, कधी विमानतळावर संशयित सामग्रीमुळे अटक, तर कधी राष्ट्रगीतादरम्यान च्युइंग गम चघळल्याचा व्हिडीओ व्हायरल अशा अनेक घटनांमुळे तो सतत चर्चेत राहिला. आज १३ फेब्रुवारी त्याचा वाढदिवस असतो.
दक्षिण काश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यातील बिजबेहारा येथे 13 फेब्रुवारी 1989 रोजी त्याचा जन्म झाला. 2013 मध्ये झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठी भारतीय संघात त्यांची निवड झाली होती, मात्र त्या मालिकेत त्याला अंतिम अकरात स्थान मिळाले नाही. पुढे त्याने भारतासाठी एक वनडे आणि एक टी-20 सामना खेळला, तसेच आयपीएलमध्ये 11 सामने खेळत ऑफ-स्पिन अष्टपैलू म्हणून आपली छाप सोडली.
पदार्पणातील ‘च्युइंग गम’ वाद
जानेवारी 2017 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध टी-20 पदार्पण करताना राष्ट्रगीत सुरू असताना तो च्युइंग गम चघळताना दिसल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यानंतर त्याच्यावर राष्ट्रगीताचा अपमान केल्याचा आरोप झाला आणि मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. त्याच्या वडिलांनी मात्र धर्म आणि प्रादेशिक पार्श्वभूमीमुळे त्याला लक्ष्य केल्याचा आरोप केला होता.
विमानतळावरील अटक प्रकरण
ऑक्टोबर 2009 मध्ये अंडर-22 स्पर्धेसाठी बेंगळुरू येथे गेले असताना त्याच्या आणि सहकाऱ्याच्या किट बॅगमध्ये संशयित स्फोटकांचे अंश आढळल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर कर्नाटक पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. काही दिवसांच्या चौकशीनंतर पुराव्याअभावी त्याची सुटका करण्यात आली. नंतर दिलेल्या मुलाखतीत रसूल यांनी सांगितले की, या घटनेचा आपल्या खेळावर परिणाम होऊ दिला नाही.
आयपीएलमधील प्रवास आणि ठाम भूमिका
