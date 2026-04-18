Birthday Special: नवऱ्याला धडा शिकवण्यासाठी अभिनेत्रीने ठेवले विवाहबाह्य संबंध, बड्या अभिनेत्यांशी जोडलं गेलेलं नाव
Actress Birthday Special Story :अनेक मोठ्या चित्रपटांमध्ये दिसलेल्या या अभिनेत्रीने आपल्या चित्रपट कारकिर्दीत 80 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. या अभिनेत्रीचा आज 18 एप्रिल रोजी वाढदिवस आहे. वाढदिवसानिमित्त, चला तिच्या आयुष्याबद्दल काही गोष्टी जाणून घेऊयात...
Tejashree Gaikwad | Apr 18, 2026, 10:27 AM IST
1/8
Happy Birthday Poonam Dhillon
पूनम ढिल्लन या हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एकेकाळच्या लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक. 'काला पत्थर' आणि 'नूरी’ सारख्या चित्रपटांमधून त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. 18 एप्रिल 1962 रोजी कानपूर येथे त्यांचा जन्म झाला. लहानपणापासूनच त्यांच्या सौंदर्यामुळे त्या चर्चेत होत्या आणि शालेय वयातच त्यांना चित्रपटांच्या ऑफर्स येऊ लागल्या. मात्र त्यांनी शिक्षण पूर्ण करण्याला प्राधान्य दिलं.
2/8
फक्त 16व्या वर्षी, 1977 मध्ये त्यांनी ‘मिस इंडिया 1977’ हा किताब जिंकला आणि त्यानंतर मॉडेलिंगच्या माध्यमातून बॉलिवूडमध्ये प्रवेश केला. याच काळात दिग्दर्शक यश चोप्रा यांचं त्यांच्यावर लक्ष गेलं आणि त्यांनी ‘त्रिशूल’ या चित्रपटाची ऑफर दिली. सुरुवातीला पूनम यांनी शिक्षणाचं कारण देत नकार दिला, पण नंतर त्यांनी एक अट ठेवत चित्रपट स्वीकारला. तेव्हा त्या शूटिंग फक्त सुट्टीतच करायची. हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर यशस्वी ठरला आणि पूनम रातोरात चर्चेत आल्या.
3/8
4/8
5/8
6/8
करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांचं नाव यश चोप्रा यांच्याशी जोडण्यात आलं होतं, कारण त्या काही काळ त्यांच्या घरी राहत होत्या. मात्र पूनम यांनी या सगळ्या गोष्टी केवळ अफवा असल्याचं स्पष्ट केलं. तसेच दिग्दर्शक राज सिप्पी यांच्यासोबतही त्यांचं नाव जोडलं गेलं होतं. दोघांमध्ये जवळीक वाढली होती, पण राज सिप्पी आधीच विवाहित असल्याने हे नातं पुढे जाऊ शकलं नाही.
7/8