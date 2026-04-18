  Birthday Special: नवऱ्याला धडा शिकवण्यासाठी अभिनेत्रीने ठेवले विवाहबाह्य संबंध, बड्या अभिनेत्यांशी जोडलं गेलेलं नाव

Birthday Special: नवऱ्याला धडा शिकवण्यासाठी अभिनेत्रीने ठेवले विवाहबाह्य संबंध, बड्या अभिनेत्यांशी जोडलं गेलेलं नाव

Actress Birthday Special Story :अनेक मोठ्या चित्रपटांमध्ये दिसलेल्या या अभिनेत्रीने आपल्या चित्रपट कारकिर्दीत 80 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. या अभिनेत्रीचा आज 18 एप्रिल रोजी वाढदिवस आहे.  वाढदिवसानिमित्त, चला तिच्या आयुष्याबद्दल काही गोष्टी जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Apr 18, 2026, 10:27 AM IST
1/8

Happy Birthday Poonam Dhillon

पूनम ढिल्लन या हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एकेकाळच्या लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक. 'काला पत्थर' आणि 'नूरी’ सारख्या चित्रपटांमधून त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. 18 एप्रिल 1962 रोजी कानपूर येथे त्यांचा जन्म झाला. लहानपणापासूनच त्यांच्या सौंदर्यामुळे त्या चर्चेत होत्या आणि शालेय वयातच त्यांना चित्रपटांच्या ऑफर्स येऊ लागल्या. मात्र त्यांनी शिक्षण पूर्ण करण्याला प्राधान्य दिलं.  

फक्त 16व्या वर्षी, 1977 मध्ये त्यांनी ‘मिस इंडिया 1977’ हा किताब जिंकला आणि त्यानंतर मॉडेलिंगच्या माध्यमातून बॉलिवूडमध्ये प्रवेश केला. याच काळात दिग्दर्शक यश चोप्रा यांचं त्यांच्यावर लक्ष गेलं आणि त्यांनी ‘त्रिशूल’ या चित्रपटाची ऑफर दिली. सुरुवातीला पूनम यांनी शिक्षणाचं कारण देत नकार दिला, पण नंतर त्यांनी एक अट ठेवत चित्रपट स्वीकारला. तेव्हा त्या शूटिंग फक्त सुट्टीतच करायची. हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर यशस्वी ठरला आणि पूनम रातोरात चर्चेत आल्या.  

करिअरच्या सुरुवातीलाच त्यांनी आपल्या धाडसी प्रतिमेची झलक दाखवली. पहिल्याच चित्रपटात स्विमसूटमध्ये दिसण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता, जो त्या काळात मोठा बोल्ड स्टेप मानला जायचा. पुढे त्यांनी राजेश खन्ना आणि अमिताभ बच्चन यांसारख्या मोठ्या कलाकारांसोबत काम केलं.  

1988 मध्ये त्यांनी निर्माता अशोक ठाकेरिया यांच्याशी विवाह केला. दोघांना दोन मुलं आहेत. मात्र काही वर्षांनी त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यात तणाव निर्माण झाला आणि 1997 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला.  

लग्नानंतरच्या आयुष्यात एक वादग्रस्त वळणही आलं. अशोक ठकारिया यांचे दुसऱ्या महिलेसोबत संबंध असल्याचं समजल्यानंतर पूनम यांनी त्यांना धडा शिकवण्यासाठी स्वतःही विवाहबाह्य नातं ठेवलं, अशी चर्चा त्या काळात होती. नंतर त्यांनी या नात्यातून बाहेर पडत घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला.  

करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांचं नाव यश चोप्रा यांच्याशी जोडण्यात आलं होतं, कारण त्या काही काळ त्यांच्या घरी राहत होत्या. मात्र पूनम यांनी या सगळ्या गोष्टी केवळ अफवा असल्याचं स्पष्ट केलं. तसेच दिग्दर्शक राज सिप्पी यांच्यासोबतही त्यांचं नाव जोडलं गेलं होतं. दोघांमध्ये जवळीक वाढली होती, पण राज सिप्पी आधीच विवाहित असल्याने हे नातं पुढे जाऊ शकलं नाही.  

चित्रपटांपासून दूर गेल्यानंतरही पूनम ढिल्लन छोट्या पडद्यावर सक्रिय राहिल्या. त्यांनी थिएटरमध्येही काम केलं. त्या बिग बॉस सीझन 3 मध्ये सहभागी झाल्या होत्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाच्या रनर-अप ठरल्या. ‘एक नई पहचान’ ही त्यांची मालिकाही प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय ठरला.  

आज पूनम ढिल्लन केवळ अभिनेत्रीच नाहीत, तर एक यशस्वी उद्योजिका देखील आहेत. त्या ‘व्हॅनिटी’ नावाची मेकअप कंपनी चालवतात. त्यांच्या आयुष्यातील चढ-उतार, धाडसी निर्णय आणि यशाची कहाणी आजही अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे.  

Akshaya Tritiya Wishes in Marathi : मांगल्याचा सण, आनंदाची उधळण...; साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असा शुभदिन अक्षय्य तृतीयेला द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

Happy Birthday KL Rahul: केएल राहुलच्या नावामागे आहे फारच रंजक गोष्ट, आईने 28 वर्ष जपून ठेवले होते &#039;हे&#039; गुपित

IPL 2026 मध्ये सर्वाधिक षटकार मारण्याच्या यादीत आरसीबीचा कर्णधार अव्वल स्थानावर, वैभव सूर्यवंशीला टाकलं मागे

Yamaha ने लाँच केली Hybrid Scooter; पैसे जास्त खर्च न करता मिळणार 65KM चा दमदार मायलेज, किंमत फक्त...

