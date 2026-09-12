/रोहित शेट्टीच्या कथित गर्लफ्रेंडला आली होती ‘कॉम्प्रोमाइज’ची ऑफर; घाणेरडी अट ऐकून अभिनेत्रीने थेट नाकारला मोठा सिनेमा

Casting Couch Experience: एकेकाळी टीव्ही गाजवणारी अभिनेत्रीने नंतर बॉलिवूडमधेही उत्तम काम केलं. पण तिलाही 'कास्टिंग काउच'च्या कटू अनुभवाला सामोरे जावे लागले होते. तरीही, तिने चित्रपटासाठी कोणतीही तडजोड करण्यास नकार दिला.
Casting Couch Experience: मनोरंजन विश्वात कास्टिंग काउचचा मुद्दा अनेकदा चर्चेत येतो. इंडस्ट्रीतील अनेक अभिनेत्रींनी आपल्यासोबत घडलेल्या अशा अनुभवांबद्दल सार्वजनिकपणे भाष्य केले आहे. याच यादीत अभिनेत्री प्राची देसाई हिचाही समावेश होतो. विशेष म्हणजे, एका मोठ्या चित्रपटात काम देण्याच्या बदल्यात तिच्यासमोर अयोग्य मागणी ठेवण्यात आली होती. मात्र प्राचीने कोणतीही तडजोड करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
प्राची देसाईचा जन्म 12 सप्टेंबर 1988 रोजी गुजरातमधील सुरत येथे झाला. आज ती 38 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. टेलिव्हिजनमधून अभिनय क्षेत्रात पाऊल ठेवणाऱ्या प्राचीने 2008 मध्ये ‘रॉक ऑन!!’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. पुढे ‘वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई’, ‘बोल बच्चन’ आणि ‘अझहर’ यांसारख्या चित्रपटांमधून तिने प्रेक्षकांची दाद मिळवली.
प्राची देसाईने एका जुन्या मुलाखतीत तिच्या कास्टिंग काउचच्या अनुभवाबद्दल खुलासा केला होता. एका मोठ्या चित्रपटात भूमिका मिळवण्यासाठी तिला अप्रत्यक्ष नव्हे, तर थेट ‘कॉम्प्रोमाइज’ करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आल्याचे तिने सांगितले होते.
प्राचीच्या म्हणण्यानुसार, तिला संबंधित दिग्दर्शकाकडून चित्रपटासाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र त्यांचा प्रस्ताव मान्य नसल्याने तिने स्पष्टपणे नकार दिला. एवढेच नाही, तर नंतरही त्या चित्रपटात काम करण्याची आपली इच्छा नसल्याचे तिने संबंधित व्यक्तीला ठामपणे सांगितले.
प्राचीने कोणत्या दिग्दर्शकाने अशी मागणी केली होती किंवा नेमका कोणता चित्रपट होता, याचा खुलासा मात्र केला नव्हता.
प्राची देसाईचे नाव एकेकाळी दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्यासोबत जोडले गेले होते. ‘बोल बच्चन’च्या शूटिंगदरम्यान दोघे जवळ आल्याच्या चर्चा त्यावेळी रंगल्या होत्या. काही माध्यमांमध्ये त्यांच्या कथित नात्याबाबत विविध दावेही करण्यात आले.
रोहित शेट्टी आपल्या पत्नीपासून विभक्त होणार असल्याच्या चर्चांनाही या अफवांमुळे उधाण आले होते. मात्र नंतर रोहित आणि त्यांच्या पत्नीमध्ये सर्व काही सुरळीत झाल्याचे समोर आले. प्राची आणि रोहित यांच्या कथित नात्याबाबत दोघांनीही सार्वजनिकपणे कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया दिली नाही.
प्राची देसाईने 2008 मध्ये ‘रॉक ऑन!’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर तिने अनेक लोकप्रिय चित्रपटांमध्ये काम केले. ‘वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई’, ‘बोल बच्चन’ आणि ‘आई, मी और मैं’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये तिच्या भूमिका पाहायला मिळाल्या.
टेलिव्हिजनपासून आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात करणाऱ्या प्राचीने पुढे मोठ्या पडद्यावरही स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.