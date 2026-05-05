Birthday Special: : धोनीसोबतच्या नात्याला ‘डाग’ म्हणणारी अभिनेत्री आहे तरी कोण? बोल्ड फोटोमुळे असते नेहमी चर्चेत

Tejashree Gaikwad | May 05, 2026, 08:23 AM IST
Raai Laxmi Birthday

दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री राय लक्ष्मी आज ५ मे रोजी तिचा 37 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. ही अभिनेत्री अभिनयाबरोबरच वैयक्तिक आयुष्यामुळेही अनेकदा चर्चेत राहिली आहे. विशेषतः भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी याच्यासोबत तिचं नाव जोडलं गेल्यानंतर तिची चर्चा अधिक रंगली होती.  

सुरुवातीपासूनच प्रकाशझोतात

5 मे 1989 रोजी कर्नाटकातील बेलगाव येथे जन्मलेल्या राय लक्ष्मीने अतिशय लहान वयात, अवघ्या १५व्या वर्षी अभिनय क्षेत्रात पाऊल ठेवलं. 

विविध भाषांमधील चित्रपटांमध्ये काम

सुरुवातीपासूनच तिने दक्षिणेतील विविध भाषांमधील चित्रपटांमध्ये काम करत स्वतःची ओळख निर्माण केली. तिच्या करिअरमध्ये तिने अनेक व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी चित्रपट केले, ज्यामुळे ती लवकरच प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिली.  

बॉलिवूड आणि इतर प्रोजेक्ट्स

राय लक्ष्मीने केवळ दक्षिणेतच नव्हे तर हिंदी चित्रपटसृष्टीतही काम केलं आहे. Julie 2 या चित्रपटामुळे तिला मोठी प्रसिद्धी मिळाली. या चित्रपटातील तिच्या भूमिकेने आणि धाडसी दृश्यांनी खूप चर्चा निर्माण केली होती. याआधी तिने Akira या चित्रपटातही काम केलं होतं. याशिवाय, ती भोजपुरी म्युझिक व्हिडीओ आणि इतर प्रोजेक्ट्समध्येसुद्धा दिसली आहे. एकूणच, विविध भाषांमधील सुमारे ५० हून अधिक प्रोजेक्ट्समध्ये तिचा सहभाग राहिला आहे.

धोनीसोबतच्या नात्याची चर्चा

राय लक्ष्मीच्या करिअरइतकंच तिचं वैयक्तिक आयुष्यही चर्चेत राहिलं. विशेषतः 2008-09 च्या सुमारास तिचं नाव महेंद्रसिंग धोनीसोबत जोडलं गेलं. त्या काळात ती आयपीएलमध्ये सीएसके या संघाची ब्रँड अॅम्बेसेडर होती. या दरम्यान दोघांना अनेकदा एकत्र पाहिलं गेल्यामुळे त्यांच्या नात्याबद्दल चर्चा रंगू लागली. काही अहवालांनुसार, त्यांचं नातं जवळपास वर्षभर टिकल्याचं म्हटलं जातं.

ब्रेकअपनंतरचे वक्तव्य

या नात्याबद्दल राय लक्ष्मीने वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळे मत व्यक्त केले. एकीकडे तिने कधी धोनीवर फसवणुकीचे आरोप केले, तर दुसरीकडे तिने हेही स्पष्ट केलं की त्यांच्या नात्यात कोणताही गंभीर कमिटमेंट नव्हता. तिच्या मते, ते दोघंही त्या नात्याला फार पुढे नेण्याच्या विचारात नव्हते.

खूप जुनी गोष्ट

नंतरच्या काळात तिने या विषयावर बोलणं टाळला आणि सांगितलं की ही खूप जुनी गोष्ट आहे, जी आता मागे सोडणंच योग्य आहे.  

करिअरमधील कामगिरीही तितकीच महत्त्वाची

राय लक्ष्मी ही एक प्रतिभावंत अभिनेत्री आहे जिने आपल्या मेहनतीने दक्षिण भारतीय आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत स्वतःचं स्थान निर्माण केलं. तिच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित गोष्टींमुळे ती चर्चेत आली असली, तरी तिच्या करिअरमधील कामगिरीही तितकीच महत्त्वाची आहे.  

Vijay Thalapathy : थलापथी विजय किती शिकले? जाणून घ्या कुटुंब आणि पालकांचा संपूर्ण परिचय

सैराटमधील 'सल्या' अडकला लग्नबंधनात! सोशल मिडियावर शेअर केले फोटो

तुम्ही घरी आणलेला आंबा नैसर्गिक की रसायनं वापरुन पिकवलेला? घरच्या घरी ओळखायची सोपी पद्धत जाणून घ्या

