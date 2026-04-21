English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Birthday Special: मुंबईतील झोपडपट्टीतल्या बालपणापासून ते वर्ल्ड कप विनरचा प्रवास! टीम इंडियाच्या स्टारची गोष्ट देईल प्रेरणा

Women Crikcter Birthday Special: ​​​आज आपण अशा एका भारतीय महिला क्रिकेटपटूबद्दल जाणून घेणार आहोत जिचा प्रवास खरच खूप प्रेरणादायी आहे. आज 21 एप्रिल रोजी तिच्या वाढदिवसानिमित्ताने तिची कहाणी जाणून घेऊयात....    

Tejashree Gaikwad | Apr 21, 2026, 08:05 AM IST
twitter
1/8

Radha Yadav Birthday

मुंबईतील साध्या परिस्थितीतून उभी राहिलेली राधा यादव आज भारतीय महिला क्रिकेट संघातील महत्त्वाची खेळाडू ठरली आहे. तिची कहाणी ही जिद्द, संघर्ष आणि चिकाटी यांचं प्रेरणादायी उदाहरण आहे.  

twitter
2/8

तरुण आणि दमदार कामगिरी

तरुण आणि दमदार कामगिरी करणारी, भारताला महिला वर्ल्ड काप मिळवून देणारी राधा पाटील आज 21 एप्रिल रोजी तिचा 26 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. आज तिच्या वाढदिवसानिमित्ताने तिची कहाणी जाणून घेऊयात....   

twitter
3/8

राधाचा जन्म

राधाचा जन्म उत्तर प्रदेशातील जौनपूर जिल्ह्यातील एका छोट्या गावात झाला. घर चालवण्यासाठी तिचे वडील मुंबईत आले आणि डेअरी व्यवसायासोबतच छोटेखानी किराणा दुकान चालवू लागले.  

twitter
4/8

आर्थिक परिस्थिती फारशी मजबूत नव्हती

घरची आर्थिक परिस्थिती फारशी मजबूत नव्हती, पण तरीही राधाच्या वडिलांनी मुलीच्या स्वप्नांना कधीच नजरअंदाज केलं नाही. लहानपणी राधा गल्लीत मुलांबरोबर क्रिकेट खेळायची. त्या काळात मुलगी क्रिकेट खेळते यावरून लोक टीका करायचे, पण तिने त्याकडे दुर्लक्ष केले.   

twitter
5/8

लाकडाची बॅट बनवून सराव

साधनसामग्री नसल्यामुळे ती कधी लाकडाची  बॅट बनवून सराव करायची. सरावासाठी ती रोज खूप लांब जायची. तिला कधी वडील सायकलवर सोडायचे, तर परत येताना ती पायी किंवा टेम्पोने यायची.  

twitter
6/8

नियमितपणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर

तिच्या मेहनतीचे फळ 2018 मध्ये मिळाले, जेव्हा ती भारतीय संघात निवडली गेली. आज ती बीसीसीआयच्या करारात असून नियमितपणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळते. आपल्या पहिल्या कमाईतून तिने वडिलांसाठी दुकान विकत घेतले. यातूनच तिने आपल्या पालकांविषयी प्रेम आणि त्याचे आभार मानले.  

twitter
7/8

बीसीसीआयकडून वार्षिक 10 लाख रुपये

2018 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये निवड झाल्यानतंर आता तिला बीसीसीआयकडून वार्षिक 10 लाख रुपये मिळतात. ती आता 'सी' ग्रेडमध्ये आहे, पूर्वी तिला 30 लाख रुपये मिळायचे, तर आता ती 'बी' ग्रेडमध्ये आहे.  

twitter
8/8

राधाचे स्वप्न

आता राधाचे स्वप्न आहे की तिने आपल्या कुटुंबासाठी एक घर घ्यावे, जिथे सगळे एकत्र सुखाने राहू शकतील. तिची ही वाटचाल दाखवते की परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी जिद्द आणि पाठिंबा असेल तर यश नक्की मिळते.  

twitter
पुढील
अल्बम

टीव्हीवरील 'दशरथ'ने दिली संधी, बँकेतील नोकरी सोडून शिवाजी साटम कसे बनले CID मधील एसीपी प्रद्युमन?

पुढील अल्बम

