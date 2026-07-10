/अखेरीस शहनाज गिलला मिळालं प्रेम? राघव जुयाल सोबतच्या नात्याबद्दल चर्चांना पुन्हा उधाण; बर्थपार्टीचा व्हिडीओ व्हायरल

Raghav Juyal Birthday: शहनाज गिल आणि राघव जुयाल यांच्यातील कथित रिलेशनशिपच्या चर्चांना पुन्हा एकदा उधाण आले आहे. राघवच्या बर्थपार्टी शहनाजची उपस्थितीमुळे चाहत्यांमध्ये या जोडीबद्दल पुन्हा चर्चा सुरु झाली आहे.
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Shehnaaz Gill-Raghav Juyal Relationship: अभिनेत्री आणि गायिका शहनाज गिल आणि अभिनेता राघव जुयाल यांच्या नात्याबाबतच्या चर्चांना पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर जोर आला आहे. राघव जुयालच्या वाढदिवसाच्या पार्टीत शहनाजची झालेली उपस्थिती आणि दोघांचा एकत्र दिसलेला व्हिडीओ सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
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हा व्हिडीओ बघून शहनाज गिलला अखेरीस प्रेम मिळालं अशी चर्चा होत आहे. मात्र, या दोघांनी अद्याप त्यांच्या नात्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
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राघव जुयालने मुंबईत आयोजित केलेल्या वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनला मनोरंजन विश्वातील अनेक कलाकारांनी हजेरी लावली होती. या पार्टीतील शहनाज गिलची उपस्थिती चाहत्यांच्या विशेष लक्षात आली. सोशल मीडियावर समोर आलेल्या काही व्हिडिओंमध्ये शहनाज आणि राघव पार्टी संपल्यानंतर एकत्र बाहेर पडताना दिसत आहेत.
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व्हायरल झालेल्या एका क्लिपमध्ये राघव आणि शहनाज गर्दीतून बाहेर येताना दिसतात. यावेळी राघवने शहनाजचा हात धरल्याचे दिसून येते. दोघांच्या या साध्या पण खास क्षणाने चाहत्यांमध्ये पुन्हा एकदा त्यांच्या नात्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक सोशल मीडिया यूजर्सनी त्यांच्या बॉन्डिंगचे कौतुक करत दोघांमधील जवळीक लक्षात आणून दिली आहे.
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राघवच्या वाढदिवसाच्या पार्टीत बॉलिवूडमधील अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींनी हजेरी लावली होती. या कार्यक्रमाचे आणखी एक आकर्षण ठरले ते म्हणजे आर्यन खानची उपस्थिती. राघव आणि आर्यन यांच्यात चांगली मैत्री असून दोघांनी एकत्र कामही केले आहे.
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शहनाज गिल आणि राघव जुयाल यांच्या अफेअरच्या चर्चा ‘किसी का भाई किसी की जान’ या चित्रपटाच्या काळापासून सुरू झाल्या होत्या. दोघांना अनेकदा विविध कार्यक्रमांमध्ये एकत्र पाहिले गेले आहे. मात्र, त्यांनी कधीही त्यांच्या नात्याची अधिकृत कबुली दिलेली नाही.
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नवीन व्हायरल व्हिडीओनंतर चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली असली तरी शहनाज किंवा राघव यांच्याकडून या चर्चांवर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे दोघांच्या नात्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चा सध्या केवळ अंदाजांपुरत्याच मर्यादित आहेत.
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राघव जुयालचा जन्म 10 जुलै 1991 रोजी उत्तराखंडमधील देहरादून येथे झाला. तो भारतीय डान्सर, कोरिओग्राफर, अभिनेता आणि टेलिव्हिजन होस्ट म्हणून ओळखले जातात. त्याच्या स्लो-मोशन डान्स स्टाइलमुळे त्याला "किंग ऑफ स्लो मोशन" अशी ओळख मिळाली.