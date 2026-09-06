Birthday special: राकेश रोशन त्यांच्या प्रत्येक चित्रपटाचे नाव 'K' या अक्षरावरूनच का ठेवतात? जाणून घ्या खास गोष्टी

Happy Birthday Rakesh Roshan: कथालेखन, अभिनय आणि दिग्दर्शन, तसेच काही वेळा या सर्व भूमिका स्वतःच साकारून राकेश रोशन यांनी चित्रपटसृष्टीत आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली. आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने त्यांच्या आयुष्यातील खास गोष्टी जाणून घेऊयात...
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते, निर्माते आणि दिग्दर्शक राकेश रोशन यांचा आज, ६ सप्टेंबर रोजी वाढदिवस. १९४९ मध्ये मुंबईत जन्मलेल्या राकेश रोशन यांनी आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत अभिनयापासून निर्मिती आणि दिग्दर्शनापर्यंत विविध जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे सांभाळल्या. त्यांच्या कामाचा ठसा केवळ पडद्यावरच नाही, तर हिंदी सिनेमाच्या बदलत्या प्रवासावरही उमटला आहे. राकेश रोशन हे प्रसिद्ध संगीतकार रोशन यांचे पुत्र. १९७० आणि १९८०च्या दशकात त्यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये अभिनेता म्हणून काम केले. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी सुमारे ८४ चित्रपटांमध्ये अभिनय केला आहे. ‘कहानी घर घर की’ या चित्रपटातून त्यांनी अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. त्यानंतर ‘पराया धन’, ‘जख्मी’, ‘खानदान’, ‘हमारी बहू अल्का’ आणि ‘महागुरू’ यांसारख्या चित्रपटांमधून त्यांनी प्रेक्षकांची दाद मिळवली.
राकेश रोशन यांनी आपल्या अभिनय कारकिर्दीत सकारात्मक तसेच नकारात्मक अशा दोन्ही प्रकारच्या भूमिका साकारल्या. मात्र, केवळ अभिनेता म्हणूनच थांबून न राहता त्यांनी पुढे निर्मिती आणि दिग्दर्शनाकडेही मोर्चा वळवला. १९८० मध्ये त्यांनी स्वतःचे प्रोडक्शन हाऊस सुरू केले. ‘फिल्मक्राफ्ट’च्या माध्यमातून त्यांनी चित्रपट निर्मितीला सुरुवात केली. त्यानंतर ‘खुदगर्ज’ या चित्रपटातून त्यांनी दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण केले. पुढे ‘किशन कन्हैया’, ‘करण-अर्जुन’ यांसारख्या चित्रपटांनी त्यांना दिग्दर्शक म्हणूनही वेगळी ओळख मिळवून दिली.
राकेश रोशन यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे त्यांचा मुलगा ऋतिक रोशनचा बॉलिवूडमधील प्रवेश. वर्ष २००० मध्ये राकेश रोशन यांनी ‘कहो ना प्यार है’ या चित्रपटातून ऋतिकला अभिनेता म्हणून लॉन्च केले. हा चित्रपट प्रचंड गाजला आणि ऋतिक रातोरात लोकप्रिय झाला. यानंतर राकेश रोशन यांनी ऋतिकला केंद्रस्थानी ठेवून ‘कोई मिल गया’ आणि ‘कृष’ यांसारखे चित्रपट तयार केले. या चित्रपटांना प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला आणि राकेश-ऋतिक या पिता-पुत्राच्या जोडीने बॉलिवूडमध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांच्या चित्रपटांना बॉक्स ऑफिसवर यश मिळण्यासोबतच अनेक पुरस्कारही मिळाले.
राकेश रोशन यांच्या चित्रपटांकडे पाहिलं तर त्यांच्या अनेक चित्रपटांच्या नावात ‘क’ या अक्षराचा वापर झालेला दिसतो. ‘खुदगर्ज’, ‘किशन कन्हैया’, ‘करण-अर्जुन’, ‘कहो ना प्यार है’, ‘कोई मिल गया’ आणि ‘कृष’ ही त्याची काही ठळक उदाहरणे आहेत.
राकेश रोशन ‘क’ हे अक्षर आपल्यासाठी शुभ मानतात. अंकशास्त्रावर असलेल्या त्यांच्या विश्वासामुळे ते आपल्या चित्रपटांची नावे ठरवताना या अक्षराला विशेष महत्त्व देतात, असे मानले जाते. त्यामुळे त्यांच्या चित्रपटांच्या नावांमध्ये ‘क’ हा योगायोग नसून त्यामागे एक खास श्रद्धा असल्याचे सांगितले जाते.
२०१९ मध्ये राकेश रोशन यांना घशाचा एक प्रकारचा कर्करोग असल्याचे निदान झाले होते. त्यांच्या आजाराची माहिती ऋतिक रोशनने सोशल मीडियावर वडिलांसोबतचा फोटो शेअर करून दिली होती.
ऋतिकने सांगितले होते की, शस्त्रक्रियेच्या दिवशीही राकेश रोशन यांनी आपला व्यायाम चुकवला नव्हता. त्यांच्या घशात स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा असल्याचे निदान झाले होते. या कठीण काळातही राकेश रोशन यांनी आपली जिद्द आणि सकारात्मक वृत्ती कायम ठेवली.
अभिनेता म्हणून सुरुवात करून निर्माता-दिग्दर्शक म्हणून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारे राकेश रोशन आजही हिंदी चित्रपटसृष्टीतील महत्त्वाच्या नावांपैकी एक आहेत. त्यांच्या आणि ऋतिकच्या जोडीने बॉलिवूडला अनेक संस्मरणीय चित्रपट दिले आहेत.