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फिरोज खानसोबतच्या बोल्ड सीनपासून लग्नाआधीच्या प्रेग्नेंसीच्या चर्चेपर्यंत; 90च्या दशकातील सतत वादात राहिलेली 'ही' अभिनेत्री कोणती?

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 15, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 01:13 PM IST

Birthday Special:  एकेकाळी आपल्या सौंदर्याने आणि ग्लॅमरस व्यक्तिमत्त्वाने हिंदी चित्रपटसृष्टीत धुमाकूळ घातल्यानंतर, त्यांनी पुढे अशा काही भूमिका साकारल्या ज्यांनी त्यांना या क्षेत्रातील अत्यंत प्रभावी अभिनेत्रींपैकी एक म्हणून प्रस्थापित केले.

 

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Birthday Special

Birthday Special: दक्षिण भारतीय सिनेसृष्टीतील ‘शिवगामी’ म्हणून घराघरात पोहोचलेल्या अभिनेत्री राम्या कृष्णन यांना आज कोणत्याही वेगळ्या ओळखीची गरज नाही. आपल्या अभिनयाच्या जोरावर त्यांनी केवळ दक्षिणेतच नव्हे, तर हिंदी चित्रपटसृष्टीतही वेगळी ओळख निर्माण केली. 200 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलेल्या राम्या यांनी चिरंजीवी, विनोद खन्ना यांसारख्या दिग्गज कलाकारांसोबत स्क्रीन शेअर केली. मात्र, त्यांच्या अभिनयाइतकीच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचीही चर्चा झाली. कधी बोल्ड भूमिकांमुळे, तर कधी अफेअर आणि प्रेग्नेंसीच्या अपुष्ट चर्चांमुळे त्या चर्चेत राहिल्या.

 

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लहान वयातच अभिनयाला सुरुवात

राम्या कृष्णन यांनी अगदी कमी वयातच चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला. दक्षिण भारतीय सिनेमात स्वतःचे स्थान निर्माण केल्यानंतर त्यांनी हिंदी चित्रपटांकडेही मोर्चा वळवला. 1988 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘दयावान’ या चित्रपटातून त्या हिंदी प्रेक्षकांच्या परिचयाच्या झाल्या. या चित्रपटात विनोद खन्ना मुख्य भूमिकेत होते, तर फिरोज खान यांनी दिग्दर्शनासोबतच कॅमिओ भूमिकाही साकारली होती. ‘दयावान’मधील ‘चाहे मेरी जान तू ले ले’ या गाण्यातील राम्या यांचा ग्लॅमरस अंदाज त्या काळात चर्चेचा विषय ठरला होता. पिवळ्या साडीतील त्यांचा लूक आणि आत्मविश्वासपूर्ण अदांनी प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले. 90च्या दशकात हिंदी चित्रपटांमध्ये अशा प्रकारच्या बोल्ड सादरीकरणाची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होत असे.

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विनोद खन्नांसोबतच्या केमिस्ट्रीने वेधले लक्ष

राम्या यांनी ‘परंपरा’ या चित्रपटात विनोद खन्ना यांच्यासोबत काम केले. या चित्रपटातील दोघांची रोमँटिक केमिस्ट्री आणि राम्या यांचा ग्लॅमरस अंदाज प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिला. त्या काळात चित्रपटांमध्ये इंटिमेट सीन्सचे प्रमाण आजच्या तुलनेत कमी होते. त्यामुळे राम्या यांच्या काही बोल्ड दृश्यांची आणि गाण्यांमधील अदांची विशेष चर्चा झाली. ‘तू सावन में प्यार पिया की’ यांसारख्या गाण्यांमधून त्यांनी पडद्यावर आपला वेगळा ठसा उमटवला. मात्र, त्यांच्या कारकिर्दीकडे केवळ ग्लॅमरस भूमिकांच्या दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही. पुढे त्यांनी साकारलेल्या विविध व्यक्तिरेखांनी त्यांच्या अभिनयाची खरी ताकद सिद्ध केली.

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वेगवेगळ्या पिढ्यांतील कलाकारांसोबत काम

राम्या कृष्णन यांच्या फिल्मोग्राफीचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी वेगवेगळ्या पिढ्यांतील अनेक आघाडीच्या कलाकारांसोबत काम केले. चिरंजीवी, नागार्जुन, वेंकटेश, मोहन बाबू यांसारख्या कलाकारांसोबत त्यांनी विविध प्रकारच्या भूमिका साकारल्या. त्यांच्या कारकिर्दीत रोमँटिक भूमिकांपासून ते दमदार व्यक्तिरेखांपर्यंत अनेक छटा पाहायला मिळतात. त्यामुळेच राम्या यांचे नाव अशा अभिनेत्रींच्या यादीत घेतले जाते, ज्यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिका सहजतेने साकारल्या.

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लग्नाआधीच्या प्रेग्नेंसीच्या चर्चांनी उडवली खळबळ

राम्या कृष्णन यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतही एक काळ माध्यमांमध्ये अनेक चर्चा रंगल्या होत्या. दिग्दर्शक के. एस. रविकुमार यांच्यासोबत त्यांच्या कथित अफेअरच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. दोघांनी ‘पदयप्पा’, ‘पट्टाली’ आणि ‘पंचतंत्रम’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले होते. याच काळात काही माध्यमांमध्ये राम्या यांच्या लग्नाआधीच्या प्रेग्नेंसीबाबतही दावे करण्यात आले. काही अहवालांमध्ये कथितरित्या गर्भपातासाठी 75 लाख रुपयांची मागणी केल्याचा उल्लेख होता. मात्र, या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे या चर्चांकडे निश्चित सत्य म्हणून पाहता येत नाही.

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‘शिवगामी’च्या भूमिकेने बदलली ओळख

राम्या कृष्णन यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे एस. एस. राजामौली यांच्या ‘बाहुबली’ चित्रपटातील शिवगामीची भूमिका. या व्यक्तिरेखेतून त्यांनी आपल्या अभिनयाची ताकद पुन्हा एकदा सिद्ध केली. राजेशाही थाट, कठोर निर्णयक्षमता आणि भावनिक गुंतागुंत असलेली शिवगामी त्यांनी इतक्या प्रभावीपणे साकारली की, ही भूमिका त्यांच्या नावाशी कायमची जोडली गेली. ‘बाहुबली’नंतर राम्या कृष्णन यांची ओळख केवळ ग्लॅमरस अभिनेत्री म्हणून राहिली नाही. दमदार व्यक्तिरेखा साकारण्याची क्षमता असलेल्या अभिनेत्री म्हणून त्यांना देशभरात नवी ओळख मिळाली.

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राम्या कृष्णन यांचे गाजलेले चित्रपट

राम्या कृष्णन यांनी तमिळ, तेलुगू, मल्याळम, कन्नड आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत काम केले आहे. त्यांच्या गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये ‘पदयप्पा’, ‘अम्मोरू’, ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’, ‘बाहुबली 2: द कन्क्लूजन’, ‘सुपर डीलक्स’, ‘जेलर’, ‘सोग्गाडे चिन्नी नायना’, ‘गुंटूर करम’, ‘देवरा’, ‘लायगर’, ‘खलनायक’, ‘परंपरा’, ‘दयावान’, ‘बडे मियां छोटे मियां’ आणि ‘वजूद’ यांचा समावेश होतो. यापैकी ‘पदयप्पा’ हा त्यांच्या कारकिर्दीतील विशेष लक्षात राहिलेला चित्रपट आहे. रजनीकांत यांच्या समोर त्यांनी साकारलेली नीलांबरीची भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या स्मरणात आहे. तर ‘बाहुबली’ फ्रेंचायझीने त्यांना देशभरात नवी लोकप्रियता मिळवून दिली. ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ आणि ‘बाहुबली 2: द कन्क्लूजन’ या दोन्ही चित्रपटांच्या यशात त्यांच्या अभिनयाचाही महत्त्वाचा वाटा राहिला.

 

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राम्या कृष्णन यांचा प्रवास हा केवळ सौंदर्य आणि ग्लॅमरपासून सुरू झालेल्या अभिनेत्रीचा नाही, तर विविध आव्हानात्मक भूमिका साकारत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या कलाकाराचा आहे. शिवगामीच्या भूमिकेने त्यांच्या कारकिर्दीला मिळालेली नवी उंची आजही त्यांच्या अभिनयाच्या सामर्थ्याची साक्ष देते.

 

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