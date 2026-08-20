Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /गरिबीच्या काळात पुरुष सेक्स वर्कर बनण्याचा प्रयत्न ते नेपाळच्या तुरुंगात बिकिनी किलरशी भेट! आज आहे आघाडीचा अभिनेता

गरिबीच्या काळात पुरुष 'सेक्स वर्कर' बनण्याचा प्रयत्न ते नेपाळच्या तुरुंगात 'बिकिनी किलर'शी भेट! आज आहे आघाडीचा अभिनेता

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 20, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:24 AM IST

बॉलिवूडमधील दमदार अभिनेत्यांपैकी एक असलेल्याअभिनेत्याचा आज 50 वा वाढदिवस आहे. प्रभावी अभिनय आणि दमदार भूमिकांच्या जोरावर त्याने पडद्यावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली असली, तरी त्याच्या खऱ्या आयुष्यातही एक अत्यंत संवेदनशील आणि माणुसकी जपणारे व्यक्तिमत्त्व दिसून येते.

 

Happy Birthday Randeep Hooda 1/9

Happy Birthday Randeep Hooda

बॉलिवूडमधील गंभीर आणि दमदार अभिनयासाठी ओळखला जाणारा अभिनेता रणदीप हुड्डा आज वयाची 50 वर्षे पूर्ण करत आहे. पडद्यावर वेगवेगळ्या आणि आव्हानात्मक भूमिका साकारताना दिसणाऱ्या रणदीपच्या आयुष्याची कहाणीही तितकीच संघर्षमय आहे. अभिनयासोबतच सामाजिक कामातही त्यांचा सक्रिय सहभाग राहिला आहे. नैसर्गिक आपत्ती असो, पर्यावरण संवर्धन असो किंवा प्राणी संरक्षण असो रणदीप अनेकदा प्रसिद्धीपासून दूर राहून प्रत्यक्ष मदतीसाठी मैदानात उतरले आहेत.

 

Happy Birthday Randeep Hooda 2/9

ऑस्ट्रेलियात पैसे कमावण्यासाठी अनेक कामे केली

रणदीपचा बॉलिवूडपर्यंतचा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता. शालेय शिक्षणानंतर ते उच्च शिक्षणासाठी ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न येथे गेले. तिथे त्यांनी मार्केटिंगमध्ये पदवी घेतली आणि त्यानंतर बिझनेस मॅनेजमेंट व ह्युमन रिसोर्समध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. मात्र शिक्षणाच्या काळात आर्थिक अडचणींना त्यांना मोठ्या प्रमाणावर सामोरे जावे लागले. खर्च भागवण्यासाठी त्यांनी रेस्टॉरंटमध्ये भांडी घासली, वेटर म्हणून काम केले, कार वॉशमध्ये गाड्या धुतल्या आणि रात्री टॅक्सीही चालवली. परिस्थिती इतकी बिकट झाली होती की त्यांनी सेक्स वर्कर अर्थात जिगोलो म्हणून काम करण्याचाही विचार केला होता. एका मुलाखतीत रणदीप यांनी सांगितले होते की त्यांनी त्यासाठी प्रयत्नही केले होते. एका एजंटने त्यांना एका जोडप्यासाठी सेवा देण्याची ऑफर दिली होती; मात्र त्यांनी ती नाकारली.

Happy Birthday Randeep Hooda 3/9

एअरलाइनमधील नोकरी ते ‘मान्सून वेडिंग’

ऑस्ट्रेलियातील शिक्षण पूर्ण करून भारतात परतल्यानंतर रणदीपने मुंबईत एअरलाइन कंपनीत मार्केटिंगची नोकरी स्वीकारली. त्याचबरोबर थिएटर आणि मॉडेलिंग सुरू ठेवले. एका नाटकाच्या रिहर्सलदरम्यान दिग्दर्शिका मीरा नायर यांचे लक्ष रणदीपकडे गेले. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाने आणि अभिनयाने प्रभावित झालेल्या मीरा नायर यांनी त्यांना ‘मान्सून वेडिंग’साठी ऑडिशनला बोलावले. ऑडिशन यशस्वी झाले आणि रणदीपला राहुल चड्ढा ही भूमिका मिळाली. 2001 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटातून त्यांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले.

Happy Birthday Randeep Hooda 4/9

35 हजार रुपयांच्या करारामुळे चार वर्षे थांबावे लागले

‘मान्सून वेडिंग’नंतर आपल्याला सहजपणे काम मिळेल अशी रणदीपची अपेक्षा होती. पण त्यानंतर त्यांच्या कारकिर्दीत अनपेक्षित अडथळा आला. दिग्दर्शक रामगोपाल वर्मा यांनी रणदीपचे थिएटरमधील काम पाहिले आणि त्यांना आपल्या गँगस्टरपटासाठी साइन केले. त्यांच्यासोबत दरमहा 35 हजार रुपयांचा एक्सक्लुझिव्ह करार करण्यात आला. या करारानुसार रामगोपाल वर्मांची फिल्म पूर्ण होईपर्यंत रणदीपला इतर बॅनर्ससोबत काम करता येणार नव्हते. मात्र चित्रपटाची स्क्रिप्ट आणि प्रोडक्शन सतत पुढे ढकलले गेले. एक-दोन महिने नव्हे, तर तब्बल चार वर्षे रणदीप या चित्रपटाची वाट पाहत राहिले. या काळात त्यांच्या हातून अनेक संधी गेल्या. अखेर 2005 मध्ये ‘D’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. मात्र तो बॉक्स ऑफिसवर फारसा यशस्वी ठरला नाही. त्यानंतर ‘डरना जरूरी है’ आणि ‘रू-ब-रू’ यांसारख्या चित्रपटांतही त्यांनी काम केले, पण अपेक्षित यश मिळाले नाही.

Happy Birthday Randeep Hooda 5/9

‘वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई’ने बदलली कारकीर्द

2010 मध्ये मिलन लुथरिया यांच्या ‘वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई’ने रणदीपच्या कारकिर्दीला नवी दिशा दिली. या चित्रपटात त्यांनी एसीपी विल्सनची भूमिका साकारली. अजय देवगण आणि इमरान हाश्मी यांसारखे मोठे कलाकार चित्रपटात असतानाही रणदीपच्या अभिनयाने प्रेक्षक आणि समीक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले. यानंतर त्यांना अधिक महत्त्वाच्या भूमिका मिळू लागल्या. ‘साहब बीवी और गैंगस्टर’, ‘जन्नत 2’ आणि ‘जिस्म 2’सारख्या चित्रपटांमधून त्यांनी आपली वेगळी अभिनयशैली दाखवली.

Happy Birthday Randeep Hooda 6/9

‘हायवे’साठी भूमिकेत शिरण्याची वेगळीच पद्धत

रणदीपला बॉलिवूडमधील मेथड अॅक्टिंगसाठी ओळखले जाते. भूमिका वास्तववादी वाटावी यासाठी ते अनेकदा आपल्या शरीरावर आणि व्यक्तिमत्त्वावरही प्रयोग करतात. 2014 मध्ये आलेल्या इम्तियाज अली यांच्या ‘हायवे’मध्ये त्यांनी महावीर भाटी या अपहरणकर्त्याची भूमिका साकारली होती. या भूमिकेसाठी त्यांना थकलेला, रापलेला आणि उन्हाने भाजलेला लूक हवा होता. त्यामुळे रणदीप सेटवर मेकअपचा आधार घेण्याऐवजी उन्हात बराच वेळ पडून राहायचे, जेणेकरून त्वचेवर नैसर्गिक सनबर्न दिसेल. कधी एखाद्या दिवशी चेहरा अपेक्षेपेक्षा ताजा दिसला, तर भूमिकेतील थकवा जाणवावा म्हणून त्यांनी व्होडकाही प्यायल्याचे सांगितले होते.

Happy Birthday Randeep Hooda 7/9

‘बिकिनी किलर’ चार्ल्स शोभराजला भेटण्यासाठी थेट जेलमध्ये

2015 मध्ये आलेल्या ‘मैं और चार्ल्स’ या चित्रपटात रणदीपने कुख्यात गुन्हेगार चार्ल्स शोभराजची भूमिका केली. भूमिका अधिक वास्तववादी करण्यासाठी केवळ पुस्तके आणि डॉक्युमेंटरी पाहण्यावर ते थांबले नाहीत. त्यांना प्रत्यक्ष चार्ल्स शोभराजला भेटायचे होते. त्यावेळी शोभराज नेपाळमधील काठमांडूच्या जेलमध्ये कैद होता. अनेक प्रयत्न आणि आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेनंतर रणदीपला त्याची भेट घेण्याची परवानगी मिळाली. जेलमध्ये दोघांमध्ये काही अंतर ठेवून भेट झाली. सुरुवातीला शोभराजने रणदीपला ओळखले नाही. त्यानंतर रणदीपने स्वतःची आणि चित्रपटाची माहिती दिली. रणदीपने भूमिका साकारण्यासाठी त्याच्या जुन्या व्हिडिओंचा अभ्यास केल्याचे सांगितल्यानंतर शोभराजने चित्रपटाच्या पोस्टरवर रणदीपला ऑटोग्राफही दिला.

Happy Birthday Randeep Hooda 8/9

सुष्मिता सेनसोबतचे ब्रेकअप ठरले आयुष्यातील टर्निंग पॉइंट

रणदीपच्या वैयक्तिक आयुष्यातील एक महत्त्वाचा अध्याय म्हणजे सुष्मिता सेनसोबतचे त्यांचे नाते. 2006 मध्ये ‘कर्मा और होली’च्या सेटवर दोघांची भेट झाली. शूटिंगदरम्यान त्यांच्यात जवळीक वाढली आणि दोघांनी सुमारे तीन वर्षे एकमेकांना डेट केले. या नात्याचा शेवट झाल्यानंतर रणदीप काही काळ भावनिकदृष्ट्या खचले होते. मात्र पुढे त्यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितले की, सुष्मितासोबतचे ब्रेकअप त्यांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरला. ब्रेकअपनंतर त्यांनी स्वतःला कामात अधिक झोकून दिले आणि अभिनयाच्या कारकिर्दीवर पूर्ण लक्ष केंद्रित केले. सुष्मिताव्यतिरिक्त रणदीपचे नाव अभिनेत्री नीतू चंद्रासोबतही जोडले गेले. ‘मर्डर 3’च्या काळात अदिती राव हैदरीसोबत त्यांच्या अफेअरच्या चर्चाही रंगल्या. मात्र या चर्चांवर रणदीपने सार्वजनिकपणे फारसे भाष्य केले नाही.

Happy Birthday Randeep Hooda 9/9

संघर्षातून घडलेला अभिनेता

रणदीप हुड्डाचा 50 वर्षांचा प्रवास पाहिला तर त्यात केवळ यशाची चमक नाही, तर अपयश, आर्थिक संघर्ष, करिअरमधील अडथळे, वैयक्तिक चढ-उतार आणि भूमिकांसाठी केलेली टोकाची मेहनतही दिसते. ऑस्ट्रेलियात छोट्या-मोठ्या नोकऱ्या करण्यापासून सुरू झालेला प्रवास ‘मान्सून वेडिंग’मधून बॉलिवूडमध्ये पोहोचला. त्यानंतर चार वर्षांचा करार, अपयशी चित्रपट आणि रखडलेले प्रोजेक्ट्स यामुळे करिअरला अनेकदा धक्के बसले. पण प्रत्येक अडचणीनंतर रणदीपने पुन्हा स्वतःला सिद्ध केले. त्याचबरोबर सामाजिक कामातही त्यांनी सातत्य ठेवले. म्हणूनच रणदीप हुड्डाची ओळख केवळ एक अभिनेता म्हणून नाही, तर आपल्या कामासाठी झोकून देणारा आणि संकटाच्या काळात प्रत्यक्ष मदतीसाठी पुढे येणारा कलाकार म्हणूनही निर्माण झाली आहे.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
आजचे राशीभविष्य 20 ऑगस्ट 2026 : गुरुवारी सर्वार्थ सिद्धी योग! 5 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली, वृषभ आणि मिथुन राशीने निर्णय घेताना घ्या काळजी
2
3
4
5