लहानपणी चामड्याच्या पट्ट्याने मार खाणारा ते सुपरस्टार, 'हा' अभिनेता आज मनोरंजन ते राजकारण सगळ्यातच आघाडीवर

Ravi Kishan Birthday: या अभिनेत्याने लहानपणी पट्ट्याने मार खालेला आहे शिवाय त्याला खायला प्यायलाही नीट मिळालं नाही. पण हाच अभिनेता आता करियर गाजवत आहे.
भोजपुरी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता आणि गोरखपूरचे खासदार रवि किशन आज यश, लोकप्रियता आणि प्रतिष्ठेच्या शिखरावर आहेत. मात्र त्यांच्या आयुष्याचा प्रवास कधीच सोपा नव्हता. आर्थिक अडचणी, घरातील विरोध, मुंबईतील संघर्ष आणि अनेक वर्षांची प्रतीक्षा यानंतर त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.
57व्या वाढदिवसानिमित्त, 17 जुलै रोजी गोरखपूरमधील खोराबार येथील तारा रिसॉर्टमध्ये सकाळी 11 ते दुपारी 4 या वेळेत सर्व नागरिकांसाठी विशेष महाभोजनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या निमित्ताने जाणून घेऊया त्यांच्या प्रेरणादायी प्रवासाबद्दल.
17 जुलै 1969 रोजी मुंबईतील एका साध्या चाळीत रवि किशन यांचा जन्म झाला. त्यांचे मूळ नाव रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला. त्यांचे वडील पुजारी होते आणि कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची होती.
लहानपणापासूनच त्यांना अभिनयाची प्रचंड आवड होती. गावातील रामलीलेत त्यांनी एकदा सीतेची भूमिका साकारली होती. मात्र ही गोष्ट त्यांच्या वडिलांना अजिबात पसंत पडली नाही. अभिनयाचे वेड सोडावे म्हणून त्यांनी त्यांना कठोर शिक्षा केली. पण या विरोधामुळे रवि किशन यांच्या स्वप्नांमध्ये कधीच खंड पडला नाही. त्यांच्या आईने मात्र प्रत्येक टप्प्यावर त्यांना धीर आणि पाठिंबा दिला.
केवळ 500 रुपये घेऊन गाठली मुंबई
अवघ्या 17व्या वर्षी खिशात फक्त 500 रुपये घेऊन रवि किशन मुंबईत आले. सुरुवातीचे दिवस अत्यंत कठीण होते. छोट्याशा खोलीत राहणे, अनेकदा पोटभर जेवणही न मिळणे आणि ऑडिशनसाठी तासन्तास रांगेत उभे राहणे, हा त्यांच्या रोजच्या आयुष्याचा भाग होता.
लहान-मोठ्या भूमिका करत त्यांनी बॉलिवूडमध्ये स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्यांनी भोजपुरी चित्रपटसृष्टीकडे मोर्चा वळवला. 'सैयाँ हमार' या चित्रपटामुळे त्यांचे नशीब पालटले आणि पुढे ते भोजपुरी सिनेमातील सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेत्यांपैकी एक बनले. आज अनेक चाहते त्यांना भोजपुरी चित्रपटसृष्टीचा 'अमिताभ बच्चन' असेही संबोधतात.
रवि किशन यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितले आहे की, कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात काही कलाकार त्यांची खिल्ली उडवत असत. अभिनय अधिक प्रभावी व्हावा म्हणून त्यांनी रंगभूमीवर काम केले, नृत्य, घोडेस्वारी तसेच हिंदी आणि उर्दू भाषेवर मेहनत घेतली. तरीही यश सहज मिळाले नाही.
मात्र त्यांनी हार मानली नाही. सातत्याने मेहनत करत राहिल्यानंतर तब्बल 34 वर्षांनी त्यांच्या कामाला मोठी दाद मिळू लागली. अनेक पुरस्कारांसह 'लापता लेडीज' आणि 'खाकी: द बिहार चॅप्टर' यांसारख्या प्रकल्पांमधील अभिनयामुळे त्यांनी दमदार कलाकार म्हणून नव्याने स्वतःची छाप पाडली.
अभिनयासोबतच रवि किशन आज राजकारणातही सक्रिय आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर ते गोरखपूरचे खासदार आहेत. अलीकडेच लोकसभेतील भाषणात त्यांनी संघर्षाच्या काळात पत्नीने दिलेल्या साथीसाठी कृतज्ञता व्यक्त केली होती. कठीण दिवसांत पत्नीने खंबीरपणे साथ दिल्यामुळे आजही तिचा सन्मान म्हणून तिच्या पायाला स्पर्श करतो, असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या या वक्तव्याचीही मोठी चर्चा झाली.
गरिबीतून सुरू झालेला प्रवास, संघर्षातून घडलेले व्यक्तिमत्त्व आणि मेहनतीच्या बळावर मिळवलेले यश रवि किशन यांची कहाणी अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरते. त्यांच्या 57व्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित महाभोजनही त्यांच्या चाहत्यांसाठी आणि गोरखपूरकरांसाठी एक खास पर्वणी ठरणार आहे.