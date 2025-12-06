English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ravindra Jadeja Birthday: 120 कोटींची संपत्ती, IPL मध्ये तब्बल 18 कोटींची कमाई! ‘सर’ जडेजाची राजेशाही लाईफस्टाइल, जाणून घ्या Net Worth

Ravindra Jadeja Birthday : ‘सर’ जडेजा म्हणून ओळखला जाणारा रवींद्र जडेजा 6 डिसेंबर रोजी त्याचा 37 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. त्यानिमित्ताने त्याची पूर्ण नेट वर्थ जाणून घेऊयात..   

Tejashree Gaikwad | Dec 06, 2025, 06:49 AM IST
twitter
1/9

Ravindra Jadeja Net Worth 2025: IPL Salary, BCCI A+ Contract, and Assets

भारतीय क्रिकेटमधील दमदार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजाने  मैदानावर आणि वैयक्तिक आयुष्यात अभूतपूर्व यश मिळवलं आहे. गुजरातमधील छोट्याशा गावातून सुरू झालेला त्याचा प्रवास आज जगभरातील चाहत्यांसाठी प्रेरणादायी बनला आहे. कठीण परिस्थिती, आर्थिक अडचणी आणि वैयक्तिक दुःख याचा सामना करत त्याने क्रिकेटमध्ये अशी चमक दाखवली की आज ते भारतातील सर्वात मोठ्या स्टारपैकी एक आहेत.  

twitter
2/9

कमाईतही मोठी झेप

जडेजा याने केवळ खेळात नव्हे तर कमाईतही मोठी झेप घेतली आहे. भारतीय संघातील महत्त्वाचा खेळाडू, BCCI चा A+ करार आणि IPL मधील मोठी किंमत या सर्वांमुळे त्यांची संपत्ती झपाट्याने वाढली आहे.  

twitter
3/9

रवींद्र जडेजा नेट वर्थ 2025

‘कोईमोई’च्या अहवालानुसार, जडेजाची एकूण संपत्ती सुमारे ₹120 कोटी (सुमारे 14.5 दशलक्ष USD) इतकी आहे. त्याची वार्षिक कमाई जवळपास ₹20 कोटी मानली जाते, जी प्रत्येक वर्षी वाढत आहे. मागील काही वर्षांत त्याच्या आर्थिक graph मध्ये मोठी वाढ झाली आहे.

twitter
4/9

BCCI करार: A+ ग्रेड

BCCI करार: A+ ग्रेड भारतीय क्रिकेटमध्ये सर्वोच्च A+ कॅटेगरी असलेल्या खेळाडूंमध्ये जडेजाचा समावेश आहे. यामुळे त्याला केवळ करारातूनच ₹7 कोटी वार्षिक रिटेनर फी मिळते. त्यासोबतच: टेस्ट – ₹15 लाख प्रति सामना ODI – ₹6 लाख प्रति सामना T20I – ₹3 लाख प्रति सामना IPL पगार: CSK चे सुपरस्टार जडेजाने IPL कारकिर्दीची सुरुवात राजस्थान रॉयल्सकडून 12 लाख रुपयांमध्ये केली. नंतर CSK, गुजरात लायन्स आणि पुन्हा CSK अशी त्यांची IPL वाटचाल झाली.

twitter
5/9

सर्वात महत्त्वाचा टप्पा

सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे: 2022 मध्ये CSK ने त्यांना ₹16 कोटींमध्ये रिटेन केले. IPL 2025 साठी CSK ने त्याला तब्बल ₹18 कोटींमध्ये कायम ठेवले. त्यांच्या IPL सैलरीमध्ये वर्षागणिक मोठी वाढ दिसून येते आणि ते लीगमधील सर्वात महागड्या खेळाडूंमध्ये गणले जातो.

twitter
6/9

‘सर’ जडेजाची आलिशान जीवनशैली

जडेजाच्या नावाशी जोडलेला ‘सर जडेजा’ हा टायटल केवळ मजेत दिलेला नाही. त्याची लाईफस्टाइलही तितकीच राजेशाही आहे. घोड्यांवरील त्याच प्रेम, त्याची स्टाईल, त्याचा swag हे सर्व चाहत्यांच्या नजरेत कायम असतं.

twitter
7/9

जामनगरमधील चार मजली बंगला

जामनगरमधील त्याचा चार मजली बंगलाही सोशल मीडियावर अनेकदा चर्चेत असतो. सुमारे 10 कोटी रुपये खर्च करून उभारलेले हे निवासस्थान 8 एकर परिसरात पसरलेले आहे. प्राचीन झुंबर, आकर्षक फर्निचर आणि भव्य इंटीरियरमुळे हा बंगला एकदम शाही वाटतो.  

twitter
8/9

ब्रँड व्हॅल्यू आणि जाहिराती

मैदानाबाहेरही जडेजाची लोकप्रियता प्रचंड आहे. अनेक मोठ्या ब्रँड्ससाठी ते चेहरा म्हणून काम करतो. जडेजा ज्या ब्रँडचे ब्रँड अॅम्बेसडर आहे, ते खालीलप्रमाणे,  SWOTT Kinara Capital ASICS Ambrane BharatPe Zeven Bajaj Consumer Care Caltex Lubricants Hisense AS-IT-IS Saatvik Solar त्याची energetic persona आणि क्रिकेटमधील consistency यामुळे त्याला मोठ्या कंपन्यांकडून सलग ऑफर मिळत असतात.

twitter
9/9

एकंदरीत, रवींद्र जडेजाचा प्रवास म्हणजे संघर्ष, कठोर परिश्रम आणि यशाची प्रेरणादायी कथा. मैदानावरची त्यांची फील्डिंग, बॉलिंग, बॅटिंग आणि मैदानाबाहेरची त्यांची प्रचंड कमाई या सर्वांनी त्यांना आजच्या घडीला भारताचा खरा ‘राजपूत वॉरियर’ बनवलं आहे.  

twitter
पुढील
अल्बम

Daily Tarot Card Horoscope : मार्गशीर्ष शनिवार 5 राशींसाठी फलदायी; पण 'या' लोकांना असणार शनिदेव नाराज

पुढील अल्बम

राजमहालापेक्षा कमी नाही रवींद्र जडेजाचा बंगला, फर्निचर पासून ते गार्डनपर्यंत सर्वच एकदम रॉयल, पाहा Inside Photos

राजमहालापेक्षा कमी नाही रवींद्र जडेजाचा बंगला, फर्निचर पासून ते गार्डनपर्यंत सर्वच एकदम रॉयल, पाहा Inside Photos

राजमहालापेक्षा कमी नाही रवींद्र जडेजाचा बंगला, फर्निचर पासून ते गार्डनपर्यंत सर्वच एकदम रॉयल, पाहा Inside Photos 0
Daily Tarot Card Horoscope : मार्गशीर्ष शनिवार 5 राशींसाठी फलदायी; पण &#039;या&#039; लोकांना असणार शनिदेव नाराज

Daily Tarot Card Horoscope : मार्गशीर्ष शनिवार 5 राशींसाठी फलदायी; पण 'या' लोकांना असणार शनिदेव नाराज

Daily Tarot Card Horoscope : मार्गशीर्ष शनिवार 5 राशींसाठी फलदायी; पण 'या' लोकांना असणार शनिदेव नाराज 12
2 मित्रांची आकाशाला गवसणी! उधारीच्या विमानांवर उभी केली एअरलाइन्स कंपनी; आज देशातील सर्वात मोठ्या एअरलाइन्सची होणार उच्चस्तरीय चौकशी

2 मित्रांची आकाशाला गवसणी! उधारीच्या विमानांवर उभी केली एअरलाइन्स कंपनी; आज देशातील सर्वात मोठ्या एअरलाइन्सची होणार उच्चस्तरीय चौकशी

2 मित्रांची आकाशाला गवसणी! उधारीच्या विमानांवर उभी केली एअरलाइन्स कंपनी; आज देशातील सर्वात मोठ्या एअरलाइन्सची होणार उच्चस्तरीय चौकशी 13
मुकेश अंबानी इतिहास रचण्याच्या तयारीत, येतोय आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO; 38000000000 उभारण्याची तयारी

मुकेश अंबानी इतिहास रचण्याच्या तयारीत, येतोय आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO; 38000000000 उभारण्याची तयारी

मुकेश अंबानी इतिहास रचण्याच्या तयारीत, येतोय आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO; 38000000000 उभारण्याची तयारी 10