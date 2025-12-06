Ravindra Jadeja Birthday: 120 कोटींची संपत्ती, IPL मध्ये तब्बल 18 कोटींची कमाई! ‘सर’ जडेजाची राजेशाही लाईफस्टाइल, जाणून घ्या Net Worth
Ravindra Jadeja Birthday : ‘सर’ जडेजा म्हणून ओळखला जाणारा रवींद्र जडेजा 6 डिसेंबर रोजी त्याचा 37 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. त्यानिमित्ताने त्याची पूर्ण नेट वर्थ जाणून घेऊयात..
Dec 06, 2025
Ravindra Jadeja Net Worth 2025: IPL Salary, BCCI A+ Contract, and Assets
भारतीय क्रिकेटमधील दमदार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजाने मैदानावर आणि वैयक्तिक आयुष्यात अभूतपूर्व यश मिळवलं आहे. गुजरातमधील छोट्याशा गावातून सुरू झालेला त्याचा प्रवास आज जगभरातील चाहत्यांसाठी प्रेरणादायी बनला आहे. कठीण परिस्थिती, आर्थिक अडचणी आणि वैयक्तिक दुःख याचा सामना करत त्याने क्रिकेटमध्ये अशी चमक दाखवली की आज ते भारतातील सर्वात मोठ्या स्टारपैकी एक आहेत.
कमाईतही मोठी झेप
रवींद्र जडेजा नेट वर्थ 2025
BCCI करार: A+ ग्रेड
BCCI करार: A+ ग्रेड भारतीय क्रिकेटमध्ये सर्वोच्च A+ कॅटेगरी असलेल्या खेळाडूंमध्ये जडेजाचा समावेश आहे. यामुळे त्याला केवळ करारातूनच ₹7 कोटी वार्षिक रिटेनर फी मिळते. त्यासोबतच: टेस्ट – ₹15 लाख प्रति सामना ODI – ₹6 लाख प्रति सामना T20I – ₹3 लाख प्रति सामना IPL पगार: CSK चे सुपरस्टार जडेजाने IPL कारकिर्दीची सुरुवात राजस्थान रॉयल्सकडून 12 लाख रुपयांमध्ये केली. नंतर CSK, गुजरात लायन्स आणि पुन्हा CSK अशी त्यांची IPL वाटचाल झाली.
सर्वात महत्त्वाचा टप्पा
‘सर’ जडेजाची आलिशान जीवनशैली
जामनगरमधील चार मजली बंगला
ब्रँड व्हॅल्यू आणि जाहिराती
मैदानाबाहेरही जडेजाची लोकप्रियता प्रचंड आहे. अनेक मोठ्या ब्रँड्ससाठी ते चेहरा म्हणून काम करतो. जडेजा ज्या ब्रँडचे ब्रँड अॅम्बेसडर आहे, ते खालीलप्रमाणे, SWOTT Kinara Capital ASICS Ambrane BharatPe Zeven Bajaj Consumer Care Caltex Lubricants Hisense AS-IT-IS Saatvik Solar त्याची energetic persona आणि क्रिकेटमधील consistency यामुळे त्याला मोठ्या कंपन्यांकडून सलग ऑफर मिळत असतात.
