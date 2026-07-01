/27 दिवस तुरुंगात, नंतर उभारला कोट्यवधींचा व्यवसाय; रिया चक्रवर्तीच्या आयुष्यातील संघर्ष आणि पुनरागमनाची कहाणी

Rhea Chakraborty Birthday: रिया चक्रवर्ती ही एक अशी बॉलीवूड व्यक्तिमत्त्व आहे जिने 27 दिवस तुरुंगात घालवले. सुशांत सिहंच्या केसमुळे ती फार चर्चेत आलेली. सुटकेनंतर तिने आपली निर्दोषता सिद्ध केली आणि यशही मिळवले.
अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ही केवळ बॉलिवूडमधील अभिनेत्री म्हणूनच नव्हे, तर कठीण प्रसंगांचा सामना करून पुन्हा स्वतःची ओळख निर्माण करणारी व्यक्ती म्हणूनही ओळखली जाते. २०२० मधील वादग्रस्त प्रकरणानंतर अनेक अडचणींना सामोरे गेल्यानंतर तिने स्वतःचा व्यवसाय सुरू करत नव्याने करिअर घडवण्याचा प्रयत्न केला.
१ जुलै १९९२ रोजी बंगाली कुटुंबात जन्मलेल्या रिया चक्रवर्ती यांचे वडील इंद्रजीत चक्रवर्ती हे लष्करात अधिकारी होते. त्यांचे शालेय शिक्षण अंबाला कॅन्ट येथील आर्मी पब्लिक स्कूलमध्ये झाले.
२००९ मध्ये एमटीव्हीच्या 'टीव्हीएस स्कूटी टीन दिवा' या रिअॅलिटी शोमधून रियाने मनोरंजन क्षेत्रात पाऊल ठेवले. या स्पर्धेत ती उपविजेती ठरली. त्यानंतर तिने 'एमटीव्ही रोडीज', 'टिकटॅक कॉलेज बीट' आणि 'एमटीव्ही गॉन इन ६० सेकंद्स' यांसारख्या कार्यक्रमांचे सूत्रसंचालन केले.
रियाने २०१२ मध्ये 'तुनीगा तुनीगा' या तेलुगू चित्रपटातून अभिनयाला सुरुवात केली. त्यानंतर २०१३ मध्ये 'मेरे डॅड की मारुती' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले.
तिने 'सोनाली केबल', 'बँक चोर', 'जलेबी' आणि 'चेहरे' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारल्या. मात्र, अभिनय क्षेत्रात अपेक्षित यश तिला मिळाले नाही.
२०२० मध्ये अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांच्या निधनानंतर रिया चक्रवर्ती चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली. त्या काळात दोघे रिलेशनशिपमध्ये असल्याने तपासादरम्यान तिची चौकशी झाली आणि तिला २७ दिवस तुरुंगात राहावे लागले. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या तपासानंतर मार्च २०२५ मध्ये सीबीआयने दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये रियाला दिलासा मिळाला.
चित्रपटांमधील संधी कमी झाल्यानंतर रियाने २०२३ मध्ये भाऊ शौविक चक्रवर्ती याच्यासोबत 'Chapter 2 Drip' हा स्ट्रीटवेअर फॅशन ब्रँड सुरू केला. ओव्हरसाइज टी-शर्ट, हुडी आणि युनिसेक्स कपड्यांवर आधारित या ब्रँडला अल्पावधीतच चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि त्याची बाजारातील किंमत कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जाते.
गेल्या काही वर्षांत रिया चक्रवर्तीने वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यात अनेक चढ-उतार अनुभवले. मात्र, या काळात तिने हार न मानता नव्याने सुरुवात करण्याचा मार्ग निवडला. अभिनयासोबतच उद्योजिका म्हणूनही स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचा तिचा प्रयत्न सध्या चर्चेत आहे.