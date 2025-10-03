English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Rishabh Pant Birthday: किती संपत्तीचा मालक आहे टीम इंडियाचा स्टार विकेटकीपर? जाणून घ्या गाड्यांचा कलेक्शन आणि आलिशान घराची किंमत

Rishabh Pant Net Worth 2025: ऋषभ पंतचा 4 ऑक्टोबरला वाढदिवस आहे. या दिनामित्ताने जाणून घेऊयात ऋषभ पंत किती संपत्तीचा मालक आहे.   

Tejashree Gaikwad | Oct 03, 2025, 01:16 PM IST
1/9

Happy Birthday Rishabh Pant Net Worth

Rishabh Pant Net Worth: भारतीय क्रिकेट संघाचा विकेटकीपर-बॅट्समन ऋषभ पंत आज क्रिकेटविश्वातील एक मोठं नाव आहे. त्याचा आक्रमक फलंदाजीचा अंदाज आणि धाडसी खेळामुळे तो नेहमीच मथळ्यांमध्ये असतो. पण मैदानाबाहेरही त्याची संपत्ती, आलिशान जीवनशैली आणि करोडो रुपयांचे ब्रँड करार यामुळे पंत सतत चर्चेत असतो. अल्पावधीतच त्याने प्रचंड कमाई केली असून तो आज भारतातील सर्वात श्रीमंत तरुण क्रिकेटपटूंमध्ये गणला जातो.

2/9

एकूण संपत्ती

Happy Birthday Rishabh Pant Net Worth

2025 पर्यंत ऋषभ पंतची एकूण संपत्ती 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. एवढी संपत्ती मिळवण्यासाठी त्याने केवळ क्रिकेटवर विसंबून राहिले नाही, तर ब्रँड एंडोर्समेंट, गुंतवणूक आणि व्यवसायातूनही उत्पन्नाचे मजबूत स्त्रोत उभारले आहेत. पंतची लोकप्रियता, मैदानावरील सातत्य आणि तरुण चाहत्यांमधील प्रचंड फॉलोइंग यामुळे त्याची कमाई सतत वाढत आहे.

3/9

कमाईचे प्रमुख स्रोत

Happy Birthday Rishabh Pant Net Worth

बीसीसीआय करार: पंत हा बीसीसीआयच्या ग्रेड-ए करारात सामील असून त्याला दरवर्षी 5 कोटी रुपये निश्चित वेतन मिळते. याशिवाय तो खेळलेल्या प्रत्येक सामन्यासाठी स्वतंत्र फीही मिळवतो. टेस्ट सामन्यासाठी 30 लाख, वनडेसाठी 20 लाख आणि टी20 सामन्यासाठी 15 लाख रुपये मिळतात.

4/9

आयपीएल

Happy Birthday Rishabh Pant Net Worth

 इंडियन प्रीमियर लीग हे पंतच्या कमाईचे आणखी एक मोठं साधन आहे. दिल्ली कॅपिटल्सने त्याला 2024 साठी तब्बल 16 कोटी रुपयांत रिटेन केलं होतं. त्यामुळे त्याला आयपीएलमधून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा मिळतो.

5/9

ब्रँड एंडोर्समेंट

Happy Birthday Rishabh Pant Net Worth

पंत सध्या Adidas, SG, JSW Steel, Noise आणि Dream11 सारख्या मोठ्या कंपन्यांचा चेहरा आहे. या करारांमधून तो दरवर्षी अंदाजे 20 ते 25 कोटी रुपये कमावतो.  

6/9

इतर गुंतवणूक

Happy Birthday Rishabh Pant Net Worth

 पंतने रिअल इस्टेट आणि इतर काही व्यवसायांमध्येही गुंतवणूक केली आहे, ज्यामुळे त्याच्या संपत्तीत सतत वाढ होत आहे.  

7/9

आलिशान गाड्या आणि मालमत्ता

Happy Birthday Rishabh Pant Net Worth

ऋषभ पंतच्या गॅरेजमध्ये लक्झरी गाड्यांची रेलचेल आहे. त्याच्याकडे Mercedes AMG G63, Ford Mustang आणि Audi A8 यांसारख्या महागड्या गाड्या आहेत. केवळ गाड्यांमधूनच त्याची संपत्तीची झलक दिसते. याशिवाय, त्याचं देहरादूनमध्ये असलेलं आलिशान घर चर्चेचा विषय ठरतं. या घराची किंमत अंदाजे 3 कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जातं. त्याने दिल्लीसह इतर काही शहरांमध्येही मालमत्ता खरेदी केली आहे.

8/9

मेहनत आणि लोकप्रियता

Happy Birthday Rishabh Pant Net Worth

ऋषभ पंतने आपल्या कारकिर्दीत अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत. परंतु त्याच्या चिकाटीने आणि मेहनतीने त्याने भारतीय संघात स्थान मिळवून दिलं. आज तो फक्त यशस्वी क्रिकेटपटूच नाही, तर करोडो रुपयांचा मालकही आहे. त्याच्या संपत्तीवरून हे स्पष्ट होतं की मैदानावरील खेळाबरोबरच त्याने आर्थिक व्यवस्थापनावरही विशेष लक्ष दिलं आहे.

9/9

Happy Birthday Rishabh Pant Net Worth

आक्रमक फलंदाजी, विकेटकीपिंगमधील कौशल्य आणि स्मार्ट गुंतवणुकींच्या जोरावर ऋषभ पंत आज भारतातील सर्वात यशस्वी तरुण खेळाडूंपैकी एक आहे. 100 कोटींपेक्षा जास्त नेट वर्थ, महागड्या गाड्या, आलिशान घरे आणि भरघोस ब्रँड करार यामुळे तो केवळ मैदानावरच नव्हे, तर जीवनशैलीतही खऱ्या अर्थाने ‘सुपरस्टार’ ठरतो.  

