Rishabh Pant Birthday: किती संपत्तीचा मालक आहे टीम इंडियाचा स्टार विकेटकीपर? जाणून घ्या गाड्यांचा कलेक्शन आणि आलिशान घराची किंमत

Rishabh Pant Net Worth 2025: ऋषभ पंतचा 4 ऑक्टोबरला वाढदिवस आहे. या दिनामित्ताने जाणून घेऊयात ऋषभ पंत किती संपत्तीचा मालक आहे.
Tejashree Gaikwad | Oct 03, 2025, 01:16 PM IST
Rishabh Pant Net Worth: भारतीय क्रिकेट संघाचा विकेटकीपर-बॅट्समन ऋषभ पंत आज क्रिकेटविश्वातील एक मोठं नाव आहे. त्याचा आक्रमक फलंदाजीचा अंदाज आणि धाडसी खेळामुळे तो नेहमीच मथळ्यांमध्ये असतो. पण मैदानाबाहेरही त्याची संपत्ती, आलिशान जीवनशैली आणि करोडो रुपयांचे ब्रँड करार यामुळे पंत सतत चर्चेत असतो. अल्पावधीतच त्याने प्रचंड कमाई केली असून तो आज भारतातील सर्वात श्रीमंत तरुण क्रिकेटपटूंमध्ये गणला जातो.
एकूण संपत्ती
2025 पर्यंत ऋषभ पंतची एकूण संपत्ती 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. एवढी संपत्ती मिळवण्यासाठी त्याने केवळ क्रिकेटवर विसंबून राहिले नाही, तर ब्रँड एंडोर्समेंट, गुंतवणूक आणि व्यवसायातूनही उत्पन्नाचे मजबूत स्त्रोत उभारले आहेत. पंतची लोकप्रियता, मैदानावरील सातत्य आणि तरुण चाहत्यांमधील प्रचंड फॉलोइंग यामुळे त्याची कमाई सतत वाढत आहे.
कमाईचे प्रमुख स्रोत
आयपीएल
ब्रँड एंडोर्समेंट
इतर गुंतवणूक
आलिशान गाड्या आणि मालमत्ता
ऋषभ पंतच्या गॅरेजमध्ये लक्झरी गाड्यांची रेलचेल आहे. त्याच्याकडे Mercedes AMG G63, Ford Mustang आणि Audi A8 यांसारख्या महागड्या गाड्या आहेत. केवळ गाड्यांमधूनच त्याची संपत्तीची झलक दिसते. याशिवाय, त्याचं देहरादूनमध्ये असलेलं आलिशान घर चर्चेचा विषय ठरतं. या घराची किंमत अंदाजे 3 कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जातं. त्याने दिल्लीसह इतर काही शहरांमध्येही मालमत्ता खरेदी केली आहे.
मेहनत आणि लोकप्रियता
ऋषभ पंतने आपल्या कारकिर्दीत अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत. परंतु त्याच्या चिकाटीने आणि मेहनतीने त्याने भारतीय संघात स्थान मिळवून दिलं. आज तो फक्त यशस्वी क्रिकेटपटूच नाही, तर करोडो रुपयांचा मालकही आहे. त्याच्या संपत्तीवरून हे स्पष्ट होतं की मैदानावरील खेळाबरोबरच त्याने आर्थिक व्यवस्थापनावरही विशेष लक्ष दिलं आहे.
