English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
  • Rohit Sharma Birthday: लक्झरी घर, गाड्या...रोहित शर्माची एकूण संपत्ती पाहून व्हाल थक्क! जाणून घ्या Net Worth

Rohit Sharma Net Worth: भारताचा हिट मॅन रोहित शर्मा आज, ३० एप्रिल रोजी 39 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. यानिमित्ताने रोहित शर्माची एकूण संपत्ती किती आहे याबद्दल अधिक जाणून घ्या. 

Tejashree Gaikwad | Apr 30, 2026, 09:25 AM IST
twitter
1/8

Happy Birthday Rohit Sharma

भारतीय क्रिकेटमधील आघाडीचा फलंदाज रोहित शर्मा मैदानावर जितका धडाकेबाज आहे, तितकाच तो मैदानाबाहेरही कमाईच्या बाबतीत आघाडीवर आहे.   

twitter
2/8

क्रिकेटमधून होणारी कमाई

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील काही फॉरमॅट्समधून विश्रांती घेतली असली तरी त्याच्या उत्पन्नात कोणतीही घट झालेली नाही. 2025 पर्यंत त्याची एकूण संपत्ती सुमारे ₹218 कोटी ते ₹280 कोटी दरम्यान असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. 

twitter
3/8

ब्रँड एंडोर्समेंट्समधून मोठी कमाई

रोहित शर्मा BCCI च्या सर्वोच्च ‘A+’ करारात आहे, ज्यातून त्याला दरवर्षी सुमारे ₹7 कोटी मिळतात. तसेच मुंबई इंडियन्स या आयपीएल संघाचा कर्णधार म्हणून तो प्रत्येक हंगामात सुमारे ₹16 कोटी कमावतो. सध्या तो एकदिवसीय सामन्यांमध्ये सक्रिय असून प्रत्येक सामन्यासाठी त्याला सुमारे ₹6 लाख मानधन मिळते. 

twitter
4/8

मुंबईतील आलिशान घर

रोहितची खरी कमाई जाहिराती आणि ब्रँड डील्समधून होते. तो 25 हून अधिक मोठ्या ब्रँड्सशी जोडलेला आहे. Adidas, Dream11 आणि Hublot यांसारख्या नामांकित कंपन्यांसोबत त्याचे करार आहेत. प्रत्येक करारातून तो कोट्यवधी रुपयांची कमाई करतो.  

twitter
5/8

लक्झरी गाड्यांची आवड

रोहित शर्मा मुंबईतील वरळी परिसरात एका आलिशान समुद्रकिनारी अपार्टमेंटमध्ये राहतो. या घराची किंमत सुमारे ₹30 कोटी असल्याचे सांगितले जाते. तो पत्नी रितिका सजदेह आणि मुलगी समायरा यांच्यासोबत येथे राहतो. 

twitter
6/8

गुंतवणुकीतूनही उत्पन्न

रोहितला महागड्या गाड्यांची विशेष आवड आहे. त्याच्या गॅरेजमध्ये अनेक उच्च दर्जाच्या गाड्या आहेत, जसे की Lamborghini Urus, BMW M5, Mercedes-Benz S-Class आणि Range Rover Vogue. या सर्व गाड्या त्याच्या लाइफस्टाइलची झलक दाखवतात. 

twitter
7/8

पुढील वाटचाल

क्रिकेट आणि जाहिरातींपलीकडे रोहितने व्यवसाय क्षेत्रातही पाऊल टाकले आहे. त्याने Vieroots Wellness Solutions आणि RapidoBotics यांसारख्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. या गुंतवणुकींची एकूण किंमत जवळपास ₹89 कोटींपेक्षा जास्त असल्याचे मानले जाते.

twitter
8/8

एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सक्रिय

 टेस्ट आणि टी20 क्रिकेटमधून बाहेर पडल्यावरही रोहित शर्मा एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहे. त्यामुळे येत्या मालिकांमध्ये त्याची पुन्हा एकदा धमाकेदार कामगिरी पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.

twitter
पुढील
अल्बम

महाराष्ट्रातलं एक असं गाव जिथे रडण्यास मनाई, कुणी मेलं तरी रडत नाहीत; कारण वाचून आश्चर्य वाटेल

पुढील अल्बम

IndiGo Flight : ऑक्टोबरपासून &#039;इंडिगो&#039;ची सेवा बंद? दिवाळीच्या सुट्ट्यांचे बेत बारगळणार

महाराष्ट्रातलं एक असं गाव जिथे रडण्यास मनाई, कुणी मेलं तरी रडत नाहीत; कारण वाचून आश्चर्य वाटेल

जीवन-मृत्यूच्या सीमारेषेवर अफगाणिस्तानचा हा स्टार खेळाडू! परिवाराने केली रक्तदानाची मागणी

IPL 2026 : Riyan Parag च्या अडचणीत होणार वाढ, BCCI करणार कारवाई! अधिकाऱ्याने दिली अपडेट

