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IAS होण्याचं स्वप्न, नशिबाने बनवलं अभिनेत्री! तुटता तुटता लग्न वाचलं, आज आहे दोन मुलींची आई

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 26, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:49 AM IST

birthday special: आज एका अशा अभिनेत्रीचा वाढदिवस आहे जिने टीव्ही इंडस्ट्री गाजवलेली आहे. टीव्ही सिरीयल ते टीव्ही शो सगळ्यातच ती अव्वल स्थानी असून तिचा प्रवास हा प्रेरणादायी आहे. 

 

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अभिनेत्री रुबीना दिलैक

टेलिव्हिजनवरील लोकप्रिय अभिनेत्री रुबीना दिलैक हिचा प्रवास एखाद्या सिनेमाच्या कथेसारखाच आहे. प्रशासन क्षेत्रात जाण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या रुबीनाने अचानक अभिनयाच्या दुनियेत पाऊल ठेवलं आणि पुढे टीव्हीची लोकप्रिय ‘छोटी बहू’ म्हणून घराघरात पोहोचली. तिच्या वाढदिवसानिमित्त जाणून घेऊया तिच्या आयुष्यातील ८ खास गोष्टी...

 

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अभिनेत्री होण्यापूर्वी IAS अधिकारी बनण्याचं होतं स्वप्न

रुबीनाचा जन्म २६ ऑगस्ट १९८७ रोजी हिमाचल प्रदेशातील शिमला येथे झाला. शिक्षणाला महत्त्व देणाऱ्या कुटुंबातून आलेल्या रुबीनाला सुरुवातीला अभिनय नव्हे, तर UPSC परीक्षेची तयारी करून IAS अधिकारी व्हायचं होतं. मात्र, नशिबाने तिच्यासाठी वेगळीच वाट निवडली. 

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एका ऑडिशनने बदललं संपूर्ण आयुष्य

IASची तयारी सुरू असतानाच रुबीनाने एका ऑडिशनमध्ये भाग घेतला. तिची निवड झाली आणि याच संधीने तिला मनोरंजन विश्वात आणलं. २००८ पासून सुरू झालेला तिचा अभिनयाचा प्रवास पुढे तिच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी ओळख ठरला.

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‘छोटी बहू’ने दिली घराघरात ओळख

‘छोटी बहू’ मालिकेतील राधिकाच्या भूमिकेमुळे रुबीना प्रेक्षकांच्या मनात घर करून बसली. या मालिकेने तिच्या करिअरला मोठी दिशा दिली आणि ती टीव्हीवरील लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक बनली. 

 

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पहिलं प्रेमही मालिकेच्या सेटवरच जडलं

‘छोटी बहू’च्या काळात रुबीनाचं नाव अभिनेता अविनाश सचदेवसोबत जोडलं गेलं. दोघांची मैत्री हळूहळू प्रेमात बदलली. मात्र, काही काळानंतर त्यांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाला आणि दोघेही वेगळे झाले. 

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अभिनव शुक्लासोबतची प्रेमकहाणी मात्र वेगळी होती

अविनाशसोबत ब्रेकअप झाल्यानंतर रुबीनाच्या आयुष्यात अभिनव शुक्लाची एंट्री झाली. दोघांची पहिली ओळख ‘छोटी बहू’च्या सेटवर झाली होती, पण प्रेमकहाणी काही वर्षांनी सुरू झाली. एका कॉमन मित्राच्या गणपतीच्या कार्यक्रमात त्यांची पुन्हा भेट झाली आणि तिथून नातं पुढे गेलं. 

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२०१८ मध्ये लग्न, पण काही वर्षांतच नात्यात तणाव

रुबीना आणि अभिनवने २१ जून २०१८ रोजी शिमल्यात लग्न केलं. सुरुवातीला त्यांची जोडी चाहत्यांची आवडती ठरली. मात्र, लग्नाच्या काही वर्षांनंतर त्यांच्या नात्यात गंभीर मतभेद निर्माण झाले आणि दोघेही घटस्फोटाचा विचार करण्यापर्यंत पोहोचले होते. 

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‘बिग बॉस 14’ ठरला त्यांच्या नात्यासाठी टर्निंग पॉइंट

२०२० मध्ये रुबीना आणि अभिनवने ‘बिग बॉस 14’मध्ये एकत्र प्रवेश केला. शोमध्ये रुबीनाने त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यातील तणावाबद्दल खुलासा केला. दोघांनी नातं वाचवण्यासाठी स्वतःला आणखी एक संधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. बिग बॉसच्या घरातील कठीण परिस्थितीत एकत्र राहताना त्यांना एकमेकांना नव्याने समजून घेण्याची संधी मिळाली. अखेर या शोने त्यांच्या नात्याला नवी दिशा दिली. 

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‘शक्ती’पासून ‘बिग बॉस’च्या विजेतेपदापर्यंतचा दमदार प्रवास

‘शक्ती-अस्तित्व के एहसास की’मधील सौम्याच्या भूमिकेने रुबीनाला आणखी मोठी लोकप्रियता मिळवून दिली. या भूमिकेसाठी तिला अनेक पुरस्कारही मिळाले. त्यानंतर ‘बिग बॉस 14’ची विजेती होत तिने रिअॅलिटी शोमध्येही आपली ताकद सिद्ध केली. २०२२ मध्ये ‘अर्ध’ या चित्रपटातून तिने हिंदी सिनेमातही पदार्पण केलं. 

 

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