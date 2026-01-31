English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Ruturaj Gaikwad Birthday: CSK कर्णधार किती संपत्तीचा आहे मालक? वाढदिवसानिमित्ताने जाणून घ्या Net Worth

Ruturaj Gaikwad Birthday: CSK कर्णधार किती संपत्तीचा आहे मालक? वाढदिवसानिमित्ताने जाणून घ्या Net Worth

Happy Birthday Ruturaj Gaikwad: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) चा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडचा आज  31 जानेवारीला  29वा वाढदिवस आहे. या निमित्ताने त्याची नेट वर्थ जाणून घ्या.   

Tejashree Gaikwad | Jan 31, 2026, 12:42 PM IST
twitter
1/8

Happy Birthday Ruturaj Gaikwad

Happy Birthday Ruturaj Gaikwad

Ruturaj Gaikwad Net Worth: भारतीय क्रिकेटमधील शांत, संयमी पण सातत्याने चमकणारा फलंदाज म्हणून ओळखला जाणारा ऋतुराज गायकवाड आज आपला 29वा वाढदिवस साजरा करत आहे. देशांतर्गत क्रिकेटपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत आणि आयपीएलमधील नेतृत्वापर्यंत ऋतुराजने केलेली वाटचाल लक्षवेधी ठरली आहे. सध्या तो आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक असलेल्या चेन्नई सुपर किंग्सचा कर्णधार आहे. त्याच्या क्रिकेटमधील कामगिरीसोबतच त्याची एकूण संपत्तीही चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे.

twitter
2/8

पुण्यात जन्म, महाराष्ट्राकडून घडण

Happy Birthday Ruturaj Gaikwad

ऋतुराज गायकवाडचा जन्म 31 जानेवारी 1997 रोजी पुण्यात झाला. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये तो महाराष्ट्र संघाचे प्रतिनिधित्व करतो. दमदार तंत्र, संयमी फलंदाजी आणि मोठी खेळी उभारण्याची क्षमता ही त्याची ओळख बनली आहे. 28 जुलै 2021 रोजी त्याने श्रीलंकेविरुद्ध टी20 सामन्यातून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले, तर 6 ऑक्टोबर 2022 रोजी त्याने पहिला वनडे सामना खेळला.

twitter
3/8

CSKचा विश्वासू कर्णधार

Happy Birthday Ruturaj Gaikwad

ऋतुराज गायकवाड 2020 पासून चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळत आहे. मागील हंगामात त्याच्याकडे CSKची कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. मात्र दुखापतीमुळे त्याला स्पर्धेच्या मध्यातून बाहेर पडावे लागले आणि महेंद्रसिंग धोनीने पुन्हा संघाची धुरा सांभाळली. CSK व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे की आयपीएल 2026 मध्ये ऋतुराजच संघाचा कर्णधार असेल.

twitter
4/8

आयपीएलमधील कामगिरी

Happy Birthday Ruturaj Gaikwad

ऋतुराजने आतापर्यंत आयपीएलमध्ये 71 सामने खेळत 2502 धावा केल्या आहेत. यात 2 शतके आणि 20 अर्धशतके आहेत. आयपीएल 2021, 2023 आणि 2024 हे हंगाम त्याच्यासाठी विशेष यशस्वी ठरले. 2021 मध्ये त्याने 16 सामन्यांत 635 धावा केल्या आणि त्या वर्षी चेन्नई सुपर किंग्स विजेती ठरली होती.

twitter
5/8

आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द

Happy Birthday Ruturaj Gaikwad

ऋतुराजने आतापर्यंत भारतासाठी वनडे आणि टी20 असे एकूण 32 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. 9 वनडे सामन्यांतील 8 डावांत त्याने 228 धावा केल्या असून त्यात एका शतकाचाही समावेश आहे. टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही त्याने शतक झळकावले असून 23 सामन्यांत 633 धावा त्याच्या नावावर आहेत.

twitter
6/8

ऋतुराज गायकवाडची नेटवर्थ किती?

Happy Birthday Ruturaj Gaikwad

ऋतुराजची कमाई बीसीसीआयचा सेंट्रल करार, आयपीएल करार, जाहिराती आणि देशांतर्गत क्रिकेटमधून होते. तो बीसीसीआयच्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टच्या ‘C’ श्रेणीत असून त्याला दरवर्षी सुमारे 1 कोटी रुपये मानधन मिळते.

twitter
7/8

आयपीएल

Happy Birthday Ruturaj Gaikwad

आयपीएलमध्ये 2019 साली तो CSKमध्ये 20 लाख रुपयांना सामील झाला होता. तीन हंगामांनंतर 2022 मध्ये त्याची किंमत 6 कोटी रुपये झाली. पुढे 2025 च्या मेगा रिटेन्शनमध्ये CSKने त्याला तब्बल 18 कोटी रुपयांना कायम ठेवले. आयपीएल 2026 हंगामातही तो याच रकमेवर खेळणार आहे.  

twitter
8/8

एकूण संपत्ती

Happy Birthday Ruturaj Gaikwad

जाहिरात करार आणि इतर स्रोतांचा विचार करता, अहवालांनुसार ऋतुराज गायकवाडची एकूण संपत्ती सुमारे 40 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.  

twitter
पुढील
अल्बम

महाराष्ट्राचे 9 उपमुख्यमंत्री कधीच होऊ शकले नाहीत मुख्यमंत्री; यादीतील 2 नावे पाहून चकित व्हाल

पुढील अल्बम

महाराष्ट्राचे 9 उपमुख्यमंत्री कधीच होऊ शकले नाहीत मुख्यमंत्री; यादीतील 2 नावे पाहून चकित व्हाल

महाराष्ट्राचे 9 उपमुख्यमंत्री कधीच होऊ शकले नाहीत मुख्यमंत्री; यादीतील 2 नावे पाहून चकित व्हाल

महाराष्ट्राचे 9 उपमुख्यमंत्री कधीच होऊ शकले नाहीत मुख्यमंत्री; यादीतील 2 नावे पाहून चकित व्हाल 10
Sunetra Pawar: अजित पवारांच्या उत्तराधिकारी; सुनेत्रा पवारांचं कुटुंब, शिक्षण अन् राजकीय कारकीर्द, जाणून घ्या सर्वकाही

Sunetra Pawar: अजित पवारांच्या उत्तराधिकारी; सुनेत्रा पवारांचं कुटुंब, शिक्षण अन् राजकीय कारकीर्द, जाणून घ्या सर्वकाही

Sunetra Pawar: अजित पवारांच्या उत्तराधिकारी; सुनेत्रा पवारांचं कुटुंब, शिक्षण अन् राजकीय कारकीर्द, जाणून घ्या सर्वकाही 10
EPFO New Rule 2026: लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, PF ची मर्यादा 25 हजार करण्याची तयारी!

EPFO New Rule 2026: लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, PF ची मर्यादा 25 हजार करण्याची तयारी!

EPFO New Rule 2026: लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, PF ची मर्यादा 25 हजार करण्याची तयारी! 8
रोज &#039;वडापाव&#039; खाल्ल्याने शरीरात काय बदल होतात? जाणून थक्क व्हाल!

रोज 'वडापाव' खाल्ल्याने शरीरात काय बदल होतात? जाणून थक्क व्हाल!

रोज 'वडापाव' खाल्ल्याने शरीरात काय बदल होतात? जाणून थक्क व्हाल! 8