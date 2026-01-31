Ruturaj Gaikwad Birthday: CSK कर्णधार किती संपत्तीचा आहे मालक? वाढदिवसानिमित्ताने जाणून घ्या Net Worth
Happy Birthday Ruturaj Gaikwad: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) चा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडचा आज 31 जानेवारीला 29वा वाढदिवस आहे. या निमित्ताने त्याची नेट वर्थ जाणून घ्या.
Tejashree Gaikwad | Jan 31, 2026, 12:42 PM IST
1/8
Happy Birthday Ruturaj Gaikwad
Ruturaj Gaikwad Net Worth: भारतीय क्रिकेटमधील शांत, संयमी पण सातत्याने चमकणारा फलंदाज म्हणून ओळखला जाणारा ऋतुराज गायकवाड आज आपला 29वा वाढदिवस साजरा करत आहे. देशांतर्गत क्रिकेटपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत आणि आयपीएलमधील नेतृत्वापर्यंत ऋतुराजने केलेली वाटचाल लक्षवेधी ठरली आहे. सध्या तो आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक असलेल्या चेन्नई सुपर किंग्सचा कर्णधार आहे. त्याच्या क्रिकेटमधील कामगिरीसोबतच त्याची एकूण संपत्तीही चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे.
2/8
पुण्यात जन्म, महाराष्ट्राकडून घडण
ऋतुराज गायकवाडचा जन्म 31 जानेवारी 1997 रोजी पुण्यात झाला. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये तो महाराष्ट्र संघाचे प्रतिनिधित्व करतो. दमदार तंत्र, संयमी फलंदाजी आणि मोठी खेळी उभारण्याची क्षमता ही त्याची ओळख बनली आहे. 28 जुलै 2021 रोजी त्याने श्रीलंकेविरुद्ध टी20 सामन्यातून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले, तर 6 ऑक्टोबर 2022 रोजी त्याने पहिला वनडे सामना खेळला.
3/8
CSKचा विश्वासू कर्णधार
ऋतुराज गायकवाड 2020 पासून चेन्नई सुपर किंग्सकडून खेळत आहे. मागील हंगामात त्याच्याकडे CSKची कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. मात्र दुखापतीमुळे त्याला स्पर्धेच्या मध्यातून बाहेर पडावे लागले आणि महेंद्रसिंग धोनीने पुन्हा संघाची धुरा सांभाळली. CSK व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे की आयपीएल 2026 मध्ये ऋतुराजच संघाचा कर्णधार असेल.
4/8
आयपीएलमधील कामगिरी
5/8
आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द
6/8
ऋतुराज गायकवाडची नेटवर्थ किती?
7/8