Sachin Tendulkar Birthday: क्रिकेटच्या देवाचे 100 कोटींचे घर आतून कसे दिसते? सचिन तेंडुलकरचे घर एकदा बघाच!

Sachin Tendulkar House Photos: आज २४ एप्रिल रोजी सचिन तेंडुलकरचा 53 व वाढदिवस साजरा करत आहे. याच निमित्ताने आपण सचिन तेंडुलकरच्या मुंबईतील आलिशानचे घर बघुयात. चला, सचिनचे 100 कोटींच्या बंगल्याच्या आतील फोटो...   

Tejashree Gaikwad | Apr 24, 2026, 07:45 AM IST
Sachin Tendulkar House

मुंबईतल्या आलिशान जीवनशैलीचा विचार केला, तर सचिन तेंडुलकरचे घर नेहमीच चर्चेत असते. बाहेरून साधं दिसणारं हे घर आतून मात्र अत्यंत भव्य आणि आकर्षक आहे. संपूर्ण कुटुंबाने हे घर एकदम राजेशाही अंदाजात सजलेलं आहे.  

Sachin Tendulkar House

सचिनचा जन्म 24 एप्रिल 1973 रोजी झाला असून 2026 मध्ये तो 53 वर्षांचे होत आहेत. क्रिकेटमधील विक्रमांसोबतच त्याने व्यवसाय आणि गुंतवणुकीतही मोठं नाव कमावलं आहे. त्याच्या कमाईचा मोठा हिस्सा त्याने त्याच्या स्वप्नातील घरासाठी खर्च केला.  

Sachin Tendulkar House

मुंबईतील बांद्रा वेस्ट परिसरातील पेरी क्रॉस रोडवर त्याचा हा बंगला आहे. 2007 साली त्याने ही मालमत्ता विकत घेतली आणि त्यानंतर आपल्या आवडीनुसार त्याचे रूपांतर करण्यासाठी जवळपास चार वर्षे मेहनत घेतली. जुन्या पारसी शैलीतील बांधकाम आणि आधुनिक डिझाइन यांचा सुंदर संगम या घरात पाहायला मिळतो.  

Sachin Tendulkar House

सुमारे 6000 स्क्वेअर फूट क्षेत्रफळात पसरलेल्या या घरात अनेक मजले आणि दोन बेसमेंट आहेत. घरात प्रवेश करताच भव्य लाकडी दरवाजा आणि नक्षीकाम लक्ष वेधून घेतं. आतमध्ये मोठं लिव्हिंग एरिया आहे, जिथे साधेपणा आणि एलिगन्स यांचा उत्तम समतोल दिसतो. मऊ सोफे, हलक्या रंगांची थीम आणि चमकदार फ्लोअरिंग यामुळे जागा अधिक खुली वाटते.  

Sachin Tendulkar House

घरात एक खास कोपरा आहे, जिथे सचिन याच्या कारकिर्दीतील ट्रॉफीज आणि पुरस्कार नीट मांडलेले आहेत. त्यासोबतच आधुनिक चित्रकला (आर्टवर्क) या जागेला गॅलरीसारखा लुक देते.  

Sachin Tendulkar House

सचिन आणि त्याचं कुटुंब धार्मिक असल्यामुळे घरात सुंदर मंदिरही आहे. शांत वातावरण आणि श्रद्धेची जाणीव करून देणारा हा भाग घराचा अत्यंत खास घटक आहे.  

Sachin Tendulkar House

घराच्या बाहेरचा गार्डन आणि बाल्कनीही तितक्याच आकर्षक आहेत. हिरवाईने नटलेली ही जागा शहराच्या गोंगाटापासून दूर शांततेचा अनुभव देते. इथे सचिन अनेकदा योगा करताना किंवा निवांत वेळ घालवताना दिसतात.  

Sachin Tendulkar House

एकूणच, या बंगल्याचा प्रत्येक कोपरा त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाची अर्थात साधेपणा, क्लास आणि उंची आवड यांचा सुंदर मेळ. झलक दाखवतो.   

