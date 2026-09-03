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Sadhguru Birthday: एका विलक्षण अनुभवाने बदलले आयुष्य, अन् 'असा' सुरू झाला ‘सद्गुरू’ होण्याचा प्रवास

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 03, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:19 AM IST

Sadhguru Jaggi Vasudev: वयाच्या 25 व्या वर्षी सद्गुरूंच्या आयुष्यात एक असाधारण घटना घडली आणित्यानंतर त्यांनी सर्व सांसारिक सुखांचा त्याग करून ते आध्यात्मिक जीवनाकडे वळले. आज 3 सप्टेंबर रोजी त्यांचा वाढदिवस आहे. 

 

Happy Birthday Sadhguru Jaggi Vasudev1/8

Happy Birthday Sadhguru Jaggi Vasudev

सद्गुरू जग्गी वासुदेव यांचे जीवन अनेक अर्थांनी विलक्षण आहे. वयाच्या अवघ्या २५व्या वर्षी त्यांना आलेल्या एका अनोख्या आध्यात्मिक अनुभवाने त्यांच्या आयुष्याला पूर्णपणे वेगळी दिशा मिळाली. त्या एका अनुभवानंतर त्यांनी अध्यात्माचा मार्ग स्वीकारला आणि पुढे जगभरात योग, अध्यात्म आणि अंतर्मुख जीवनशैलीचा संदेश देण्यास सुरुवात केली. आज सद्गुरू हे योगी, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, लेखक, कवी आणि आंतरराष्ट्रीय वक्ते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या विचारांचा प्रभाव जगभरातील लाखो लोकांवर आहे. मात्र, प्रसिद्धीच्या या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी त्यांचे जीवन एका सामान्य व्यावसायिकासारखेच होते.

 

Happy Birthday Sadhguru Jaggi Vasudev2/8

जिज्ञासू स्वभावाचा मुलगा

सद्गुरू जग्गी वासुदेव यांचा जन्म ३ सप्टेंबर १९५७ रोजी कर्नाटकातील म्हैसूर येथे झाला. त्यांचे पूर्ण नाव जगदीश ‘जग्गी’ वासुदेव आहे. त्यांचे कुटुंब तेलुगू भाषिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत होते. लहानपणापासूनच जग्गी यांचा स्वभाव अत्यंत जिज्ञासू होता. आजूबाजूला घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीकडे ते केवळ वरवर पाहत नसत, तर त्यामागचे कारण समजून घेण्याचा प्रयत्न करत. अगदी साध्या गोष्टीही त्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण करत.

Happy Birthday Sadhguru Jaggi Vasudev3/8

११व्या वर्षी त्यांनी योगाभ्यासाला सुरुवात

पाणी समोर आले तरी ‘पाणी म्हणजे नेमके काय?’, ‘त्याचा उपयोग कशासाठी होतो?’ अशा प्रकारचे प्रश्न त्यांना पडत. सतत विचार करण्याच्या आणि प्रश्न विचारण्याच्या त्यांच्या या स्वभावामुळे त्यांच्या वडिलांनाही कधी कधी काळजी वाटत असे. वय वाढत गेले तसे त्यांच्या मनातील प्रश्नही अधिक खोल होत गेले. लहानपणीच त्यांना एकांतात बसणे आणि ध्यान करणे आवडत असे. वयाच्या ११व्या वर्षी त्यांनी योगाभ्यासाला सुरुवात केली. योगगुरू राजेंद्र भाव जी महाराज यांच्याकडून त्यांनी योगाचे शिक्षण घेतले.

 

Happy Birthday Sadhguru Jaggi Vasudev4/8

शिक्षणानंतर व्यवसायाकडे वळले

बारावीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जग्गी वासुदेव यांनी म्हैसूर विद्यापीठातून इंग्रजी साहित्य विषयात पदवी घेतली. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला. पोल्ट्री फार्मपासून विटांच्या व्यवसायापर्यंत आणि बांधकाम क्षेत्रापर्यंत त्यांनी विविध व्यवसाय केले. व्यवसायातही त्यांना चांगले यश मिळाले होते. म्हणजेच, त्यांच्या आयुष्यात आर्थिक स्थैर्य, व्यवसाय आणि कौटुंबिक जीवन या सर्व गोष्टी होत्या. याच काळात त्यांनी विज्जी यांच्याशी विवाह केला. पुढे या दाम्पत्याला राधे नावाची मुलगी झाली. मात्र, १९९७ मध्ये विज्जी यांच्या निधनाने त्यांच्या आयुष्यात आणखी एक मोठा टप्पा आला.

Happy Birthday Sadhguru Jaggi Vasudev5/8

वयाच्या २५व्या वर्षी घडला आयुष्य बदलणारा अनुभव

सद्गुरूंच्या जीवनातील सर्वात महत्त्वाचा प्रसंग त्यांच्या वयाच्या २५व्या वर्षी घडला. एक दिवस ते म्हैसूरमधील चामुंडी टेकडीवर गेले होते. तेथे एका मोठ्या दगडावर बसले असताना ते अचानक एका अतिशय खोल ध्यानावस्थेत गेले. त्यांच्या स्वतःच्या वर्णनानुसार, त्या अवस्थेत त्यांना स्वतःचे आणि आजूबाजूच्या निसर्गाचे वेगळेपण जाणवत नव्हते. त्यांना असा अनुभव आला की ते जणू निसर्गाशी एकरूप झाले आहेत. हा अनुभव त्यांच्या दृष्टीने इतका तीव्र आणि विलक्षण होता की त्यानंतर त्यांच्या आयुष्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलला.

Happy Birthday Sadhguru Jaggi Vasudev6/8

जीवनाची दिशा निर्णायकपणे बदलली

ध्यानातून बाहेर आल्यानंतर त्यांना फक्त काही मिनिटेच झाली असावीत असे वाटले. मात्र प्रत्यक्षात अनेक तास उलटून गेले होते. या अनुभवाने त्यांना वेळ, शरीर आणि मन यांविषयीच्या त्यांच्या पूर्वीच्या समजुतींपलीकडे काहीतरी अनुभवता येते, अशी जाणीव झाली. पुढे त्यांना आलेल्या आणखी एका दीर्घ ध्यानानुभवाबाबतही त्यांनी विलक्षण अनुभव सांगितला आहे. त्यांच्या मते, त्यांना ध्यानावस्थेत फार कमी वेळ गेल्याचे जाणवत होते; परंतु प्रत्यक्षात अनेक दिवस उलटले होते. या अनुभवाने त्यांच्या जीवनाची दिशा निर्णायकपणे बदलली.

 

Happy Birthday Sadhguru Jaggi Vasudev7/8

व्यवसाय सोडून योगाच्या प्रसाराला सुरुवात

या अनुभवांनंतर जग्गी वासुदेव यांनी आपल्या व्यावसायिक आयुष्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहायला सुरुवात केली. स्वतःला मिळालेला अनुभव केवळ स्वतःपुरता मर्यादित न ठेवता तो इतरांपर्यंत पोहोचवण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. हळूहळू त्यांनी व्यवसायापासून स्वतःला दूर केले आणि योग व आध्यात्मिक साधनेच्या माध्यमातून लोकांशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली. १९८३ मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा योगाचे वर्ग सुरू केले. पुढे हाच प्रवास व्यापक झाला आणि जग्गी वासुदेव ‘सद्गुरू’ या नावाने ओळखले जाऊ लागले. योग, ध्यान आणि मानवी जीवनाकडे पाहण्याचा वेगळा दृष्टिकोन याबाबत ते जगभरात मार्गदर्शन करू लागले.

Happy Birthday Sadhguru Jaggi Vasudev8/8

प्रवास आजही अनेकांसाठी कुतूहलाचा आणि चर्चेचा विषय

त्यांच्या जीवनकथेतील चामुंडी टेकडीवरील तो अनुभव हा त्यांच्या प्रवासातील महत्त्वाचा वळणबिंदू मानला जातो. एका यशस्वी व्यावसायिकापासून आध्यात्मिक मार्गदर्शकापर्यंत झालेला त्यांचा प्रवास आजही अनेकांसाठी कुतूहलाचा आणि चर्चेचा विषय आहे. (Disclaimer:  सद्गुरूंच्या आध्यात्मिक अनुभवांशी संबंधित अनेक दावे त्यांच्या स्वतःच्या कथनांवर आणि उपलब्ध चरित्रात्मक माहितींवर आधारित आहेत. अशा अनुभवांकडे श्रद्धा किंवा वैयक्तिक आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून पाहिले जाते; त्यांची वैज्ञानिक पुष्टी झालेली आहे असे गृहीत धरू नये.) 

 

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