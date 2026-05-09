/अनोळखी कॉल्समुळे घाबरलेली अभिनेत्री, पण त्याच फोनने बदललं आयुष्य; डॉक्टर होण्याचं स्वप्न पाहणारी मुलगी बनली सुपरस्टार

South Indian Actress Birthday सुरुवातीला, एका व्यक्तीच्या वारंवार येणाऱ्या फोनमुळे त्या अभिनेत्री त्रस्त झाली होती आणि ती पोलिसांत तक्रार दाखल करणार होती. नंतर, सत्य कळल्यावर तिने तो चित्रपट केला, जो सुपरहिट ठरला. ती अभिनेत्री तिच्या पहिल्याच चित्रपटातून स्टार बनली.
आज साई पल्लवी दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात आदरणीय अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते. लवकरच ती हिंदी चित्रपटसृष्टीतही झळकणार असून ‘रामायण’ या बहुचर्चित चित्रपटात ती सीतेची भूमिका साकारणार असल्याची चर्चा आहे. डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहणारी ही मुलगी आज आपल्या नैसर्गिक सौंदर्य आणि अभिनयाच्या जोरावर देशभरातील प्रेक्षकांची आवडती अभिनेत्री बनली आहे.
यानंतर तिने ‘फिदा’, ‘गार्गी’ यांसारख्या अनेक गाजलेल्या चित्रपटांत काम केले. अभिनयासोबतच ती तिच्या ठाम विचारांसाठीही ओळखली जाते. एका फेअरनेस क्रीमच्या जाहिरातीसाठी तिला मोठी ऑफर देण्यात आली होती, मात्र वर्णभेदाला प्रोत्साहन द्यायचे नाही या भूमिकेमुळे तिने ती ऑफर नाकारली. तिच्या या निर्णयाचे चित्रपटसृष्टीत मोठे कौतुक झाले होते.
‘प्रेमम’ प्रदर्शित झाल्यानंतर साई पल्लवीने साकारलेली ‘मलार’ ही भूमिका प्रचंड गाजली. तिचा साधेपणा, चेहऱ्यावरचे नैसर्गिक मुरूम आणि मेकअपशिवाय दिसणारा आत्मविश्वास प्रेक्षकांना खूप भावला. या चित्रपटामुळे ती रातोरात स्टार बनली आणि तिला सर्वोत्कृष्ट पदार्पणाचा पुरस्कारही मिळाला.
नंतर तिला समजले की फोन करणारी व्यक्ती कुठलीही संशयित व्यक्ती नसून प्रसिद्ध दिग्दर्शक आहेत आणि ते तिला चित्रपटात मुख्य भूमिका देऊ इच्छित आहेत. हे कळल्यानंतर तिने त्यांची माफी मागितली आणि चित्रपटासाठी होकार दिला.
त्यांनी साई पल्लवीशी संपर्क साधण्यासाठी फेसबुकवर मेसेज पाठवले आणि वारंवार फोन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्या वेळी साई जॉर्जियामध्ये वैद्यकीय शिक्षणात व्यस्त होती आणि अभिनय क्षेत्रात येण्याचा तिचा कोणताही विचार नव्हता. सतत येणारे कॉल्स आणि मेसेज पाहून ती घाबरली. तिला वाटले की एखादी अनोळखी व्यक्ती तिला त्रास देत आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली होती की ती त्या व्यक्तीविरोधात पोलिसांत तक्रार करण्याच्या तयारीत होती.
चित्रपटांमध्ये येण्यापूर्वी तिने काही छोट्या भूमिका केल्या होत्या, पण त्यातून तिला फारशी ओळख मिळाली नाही. तिच्या आयुष्यातील मोठा टर्निंग पॉइंट तेव्हा आला, जेव्हा प्रसिद्ध दिग्दर्शक अल्फोन्स पुथ्रेन यांनी तिचा एक डान्स व्हिडिओ पाहिला. तिची नैसर्गिक स्क्रीन प्रेझेन्स आणि साधेपणा पाहून ते इतके प्रभावित झाले की त्यांनी तिला ‘प्रेमम’ या चित्रपटासाठी निवडण्याचा निर्णय घेतला.
अभ्यासात लक्ष असतानाच तिला नृत्याचीही प्रचंड आवड होती. विशेष म्हणजे, तिने कधीही व्यावसायिक डान्स ट्रेनिंग घेतले नाही. टीव्हीवर माधुरी दीक्षित आणि ऐश्वर्या राय बच्चन यांचे नृत्य पाहून ती स्टेप्स शिकत असे. तिच्या या आवडीमुळे ती काही डान्स रिअॅलिटी शोमध्येही सहभागी झाली होती.
९ मे १९९२ रोजी तामिळ नाडू मधील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात साई पल्लवीचा जन्म झाला. तिचे वडील सरकारी नोकरीत होते, तर आईला नृत्याची विशेष आवड होती. लहानपणापासूनच साई अभ्यासात हुशार होती आणि डॉक्टर बनण्याचे तिचे स्वप्न होते. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ती पुढे जॉर्जिया येथे गेली आणि तेथे वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केले.
मात्र तिच्या आयुष्यात एक असा प्रसंग आला होता, जेव्हा सतत येणाऱ्या फोन कॉल्स आणि मेसेजमुळे ती प्रचंड घाबरली होती. तिला वाटत होते की कुणीतरी अनोळखी व्यक्ती तिचा पाठलाग करत आहे. इतकेच नव्हे, तर ती पोलिसांत तक्रार करण्याच्याही तयारीत होती. पण नंतर समोर आलेल्या सत्याने तिचे संपूर्ण आयुष्यच बदलून गेले.
दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री साई पल्लवी आज तिच्या नैसर्गिक सौंदर्य, दमदार अभिनय आणि अप्रतिम नृत्यामुळे लाखो चाहत्यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे. आज तिचा वाढदिवस आहे.