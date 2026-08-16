दिग्दर्शकाला न्यूड सीनसाठी होकार अन् भररस्त्यात चावाचावी; नवाब 'सैफ अली खान'बद्दलच्या Unknown गोष्टी!

नवाबी घराण्याची पार्श्वभूमी, वडील भारतीय क्रिकेटमधील दिग्गज आणि आई हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री… सैफ अली खान यांचा जन्मच एका खास कुटुंबात झाला. मात्र, त्यांचं आयुष्य केवळ राजेशाही वैभवात गेलं नाही. बसने ऑफिसला जाण्यापासून ते करिअरमधील अपयश, प्रेम, लग्न, वाद आणि काही भन्नाट किस्स्यांपर्यंत सैफची कहाणी तितकीच रंजक आहे. आज सैफ अली खान यांच्या 56व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या आयुष्यातील काही कमी ऐकलेल्या गोष्टींवर एक नजर.
सैफ अली खान लहान असताना त्यांची आई शर्मिला टागोर आपल्या अभिनयाच्या कारकिर्दीच्या अत्यंत व्यस्त टप्प्यात होत्या. दिवसाला दोन शिफ्टमध्ये काम करण्याची वेळ त्यांच्यावर यायची. सकाळची शिफ्ट सात ते दुपारी दोन आणि त्यानंतर दुपारी दोन ते रात्री दहा अशी त्यांची धावपळ सुरू असायची. अशा परिस्थितीत मुलाला पुरेसा वेळ देता न आल्याची खंत शर्मिला यांना होती. मात्र सैफच्या संगोपनात त्या एकट्या नव्हत्या. त्यांचे पती मन्सूर अली खान पटौदी आणि कुटुंबाच्या जवळचे लोक त्यांच्यासोबत होते. याच काळात सैफच्या आयुष्यात सुनीता गोस्वामी यांची महत्त्वाची भूमिका निर्माण झाली. त्या सैफच्या शेजारी राहत होत्या आणि त्याच शाळेत शिक्षिका देखील होत्या. त्यामुळे सैफच्या दैनंदिन आयुष्यात त्यांचा मोठा सहभाग होता. शर्मिला टागोर यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, सुनीता आणि त्यांच्या कुटुंबाने सैफची खूप काळजी घेतली. त्यामुळे त्या केवळ शेजारीण किंवा शिक्षिका राहिल्या नाहीत, तर सैफसाठी त्या जवळपास ‘दुसरी आई’च बनल्या.
सैफचा जन्म पटौदीच्या नवाबी कुटुंबात झाला असला तरी वडिलांनी त्याला लहानपणापासून ऐषआरामाची सवय लावली नाही. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सैफने दिल्लीतील एका जाहिरात एजन्सीत काही काळ काम केलं. विशेष म्हणजे, ऑफिसला जाण्यासाठी तो आलिशान गाडीऐवजी DTC बसचा वापर करायचा. जुन्या वृत्तांनुसार, मन्सूर अली खान पटौदी यांनी सैफला आठवड्याला केवळ 200 रुपये पॉकेटमनी दिले होते. म्हणजेच नवाबी घराण्यात जन्म झाला असला तरी स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याची सुरुवात सैफने अगदी साध्या पद्धतीने केली.
आनंद महेंद्रू यांचा प्रोजेक्ट बंद झाल्यानंतर सैफला राहुल रवैल यांच्या ‘बेखुदी’मध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. या चित्रपटात त्याच्यासोबत काजोल होती. मात्र चित्रपट पूर्ण होण्याआधीच सैफला या प्रोजेक्टमधून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. दीर्घकाळ अशी चर्चा होती की, अमृता सिंहसोबतच्या नात्यामुळे सैफला चित्रपटातून काढण्यात आलं. मात्र दिग्दर्शक राहुल रवैल यांनी नंतर हा दावा फेटाळला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सैफच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे नव्हे, तर त्याच्या कामातील शिस्तीच्या अभावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. तो शूटिंगला वेळेवर पोहोचत नसे आणि त्याच्या कमिटमेंटबाबतही समस्या होत्या, असं रवैल यांनी सांगितलं.
‘ओमकारा’ हा सैफच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. लंगडा त्यागी या भूमिकेत त्याने स्वतःची एक वेगळीच बाजू प्रेक्षकांसमोर आणली. या भूमिकेसाठी त्याला पश्चिम उत्तर प्रदेशातील बोलीभाषेवर मेहनत घ्यावी लागली. इतकंच नाही, तर सुट्टीसाठी मालदीवला गेल्यानंतरही सैफच्या हातात ‘ओमकारा’ची स्क्रिप्ट होती. इतरजण समुद्रकिनारी सुट्टीचा आनंद घेत असताना तो छत्रीखाली बसून संवादांचा सराव करत होता. भूमिकेसाठी त्याने आपला नेहमीचा लूकही बदलला. केस कापले, मेकअपमध्ये बदल केला आणि पूर्णपणे वेगळ्या व्यक्तिमत्त्वात तो उतरला. शूटिंगदरम्यान आरशासमोर संवाद म्हणण्याचा एक सीन होता. या सीनला अधिक गूढ आणि प्रभावी बनवण्यासाठी दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांनी सैफला मागून सिल्हूटमध्ये दाखवण्याची कल्पना मांडली.
सेटवर अनेक लोक उपस्थित असल्याने सैफ काहीसा संकोचला. मात्र त्यानेही त्याच विनोदी अंदाजात उत्तर दिलं की, “तुम्ही मला तसं डायरेक्ट करणार असाल तर मी करतो.” विशाल भारद्वाज यांनी लगेच हा विचार सोडून दिला आणि प्रसंग तिथेच हसत संपला. नंतर सैफने स्वतःच मान्य केलं की, मागे वळून पाहताना त्याला वाटतं, कदाचित तो सीन केल्यास सिल्हूटमध्ये त्याचं पात्र आणखी भयानक दिसलं असतं.
सैफने आपल्या मनाचा निर्णय घेतला आणि अवघ्या 21व्या वर्षी 33 वर्षीय अमृता सिंहसोबत लग्न केलं. दोघांचा संसार जवळपास 13 वर्षे टिकला. 2004 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर 2012 मध्ये सैफने करीना कपूरसोबत दुसरं लग्न केलं.
सैफच्या तरुणपणातील सर्वात विचित्र किस्स्यांपैकी एक त्याचा मित्र आणि अभिनेता कमल सदाना यांनी सांगितला आहे. सैफ, अमृता सिंह आणि कमल सदाना एकदा कारमधून जात होते. त्याचवेळी दुसऱ्या एका कारच्या चालकाने अचानक चुकीचा वळण घेतलं. सैफला त्याचा राग आला आणि त्याने त्या चालकाला इशारा केला. प्रकरण एवढ्यावर थांबलं नाही. दोन्ही गाड्यांमधील लोक खाली उतरले आणि वादाचं रूपांतर थेट हाणामारीत झालं. कमल सदाना आणि अमृता गाडीच्या बोनटवर बसून हा सगळा प्रकार पाहत होते. भांडणाच्या भरात सैफ आणि समोरच्या व्यक्तीने एकमेकांना चक्क चावा घेतला. मात्र काही क्षणांपूर्वी संतापलेले हे दोघे अचानक हसायला लागले आणि एकमेकांना मिठीही मारली. या विचित्र भांडणानंतर सैफ थेट रुग्णालयात गेला आणि टिटॅनसचं इंजेक्शन घेतलं.