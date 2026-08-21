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पुरुषांच्या अंतर्वस्त्रांची जाहिरात ते ग्लॅमर इंडस्ट्री सोडून आता धार्मिक मार्गावर! 'या' अभिनेत्रीला ओळखलं का?

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 21, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:13 AM IST

Birthday Special : पुरुषांच्या अंतर्वस्त्रांच्या एका धाडसी जाहिरातीमुळे खळबळ उडवून देणारी आणि त्यानंतर ग्लॅमरचे जग व तोकडे कपडे यांचा त्याग करणारी त्याअभिनेत्रीचा आज वाढदिवस आहे.  

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ग्लॅमर इंडस्ट्रीमध्ये प्रसिद्धी जितकी वेगाने मिळते, तितक्याच वेगाने वादही निर्माण होतात. काही कलाकार मात्र एका टप्प्यावर झगमगत्या दुनियेला कायमचा निरोप देऊन पूर्णपणे वेगळ्या आयुष्याची निवड करतात. सना खान ही त्यापैकीच एक. सना खानचा आज २१ ऑगस्ट रोजी वाढदिवस आहे. एकेकाळी बोल्ड जाहिराती, आयटम साँग्स, चित्रपट आणि रिअॅलिटी शोमधून चर्चेत असलेली सना आज मनोरंजनविश्वापासून पूर्णपणे दूर आहे. विशेष म्हणजे, एका पुरुषांच्या इनरवेअरच्या जाहिरातीमुळे ती मोठ्या वादात सापडली होती. त्यानंतर तिच्या आयुष्यात अनेक चढ-उतार आले आणि अखेर तिने ग्लॅमरच्या जगालाच रामराम ठोकला.

 

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छोट्या चित्रपटातून केली सुरुवात

सना खानचा जन्म मुंबईतील धारावी येथे झाला. अभिनयाच्या क्षेत्रात तिने 2005 मध्ये ‘ये है हाई सोसाइटी’ या कमी बजेटच्या चित्रपटातून पदार्पण केले. त्यानंतर तिने दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतही पाऊल ठेवले आणि 2006 मध्ये तमिळ चित्रपटातून पदार्पण केले. सुरुवातीच्या काळात सनाने मोठ्या प्रमाणावर जाहिराती केल्या. तिच्या कारकिर्दीत तब्बल 50 हून अधिक जाहिरातींचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. याच जाहिरातींपैकी एका जाहिरातीने मात्र तिचे नाव वादाच्या केंद्रस्थानी आणले.

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पुरुषांच्या इनरवेअरच्या जाहिरातीवरून झाला मोठा वाद

सनाने एका पुरुषांच्या इनरवेअर ब्रँडसाठी जाहिरात केली होती. या जाहिरातीतील तिच्या बोल्ड अंदाजावरून मोठा गदारोळ झाला. जाहिरात अत्यंत संवेदनशील पद्धतीने सादर केल्याने तिच्यावर टीका झाली आणि प्रकरण इतके वाढले की संबंधित जाहिरातीवर बंदी घालण्याची कारवाईही करण्यात आली. या वादामुळे सना अचानक चर्चेत आली आणि तिच्या करिअरला एक वेगळीच दिशा मिळाली.

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बिपाशा बसूसोबतही गाजली

जाहिरातविश्वात चर्चेत आल्यानंतर सनाने चित्रपटांमध्येही आपला ठसा उमटवण्यास सुरुवात केली. बॉम्बे टू गोवा’ मध्ये तिने विशेष गाण्यात डान्स केला. त्यानंतर ‘गोल’ या चित्रपटातील ‘बिल्लो रानी’ या गाण्यात ती बिपाशा बसूसोबत दिसली. याशिवाय ‘हल्ला बोल’, ‘वजह तुम हो’ आणि ‘टॉयलेट: एक प्रेम कथा’ यांसारख्या चित्रपटांमध्येही तिने काम केले. हिंदीसोबतच तमिळ आणि तेलुगू चित्रपटांमध्येही तिच्या भूमिका पाहायला मिळाल्या.

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‘बिग बॉस’ने घराघरात पोहोचवले

चित्रपटांसोबतच सनाने छोट्या पडद्यावरही आपले नशीब आजमावले. 2012 मध्ये ती ‘बिग बॉस 6’ मध्ये सहभागी झाली. या शोमध्ये तिच्या व्यक्तिमत्त्वाची आणि स्पष्टवक्तेपणाची चर्चा झाली आणि ती शोची दुसरी रनरअप ठरली. ‘बिग बॉस’नंतर तिची लोकप्रियता मोठ्या प्रमाणात वाढली. पुढे ती ‘झलक दिखला जा 7’ आणि ‘खतरों के खिलाड़ी 7’ यांसारख्या रिअॅलिटी शोमध्येही दिसली. ओटीटीच्या दुनियेतही तिने काम केले. ‘जिंदाबाद’ आणि ‘स्पेशल ऑप्स’मध्ये तिने छोट्या पण लक्षवेधी भूमिका साकारल्या.

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वादांनीही सोडली नाही साथ

सनाच्या करिअरमध्ये प्रसिद्धीसोबत वादांचाही सहभाग राहिला. 2015 मध्ये एका अल्पवयीन मुलीच्या कथित अपहरणाच्या प्रकरणात तिचे नाव समोर आले होते. याशिवाय तिच्यावर एका मीडिया सल्लागाराला धमकावणे आणि गैरवर्तन केल्याचेही आरोप झाले होते. या प्रकरणात तिच्यावर अटकेची कारवाई झाल्याचे वृत्त त्यावेळी चर्चेत होते. या सगळ्या घटनांमुळे तिचे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्य मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आले.

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अचानक घेतला ग्लॅमर इंडस्ट्री सोडण्याचा निर्णय

मात्र सनाच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा बदल तेव्हा झाला, जेव्हा तिने अचानक मनोरंजनविश्व सोडण्याची घोषणा केली. 2020 मध्ये तिने सुरत येथील व्यावसायिक अनस सैय्यद यांच्याशी निकाह केला. यानंतर सनाने आपले संपूर्ण आयुष्य धार्मिक मार्गाकडे वळवण्याचा निर्णय घेतला. इंडस्ट्री सोडण्यामागची कारणे सांगताना तिने आपल्या आयुष्यातील काही वैयक्तिक अनुभवांचा उल्लेख केला होता. तिला वारंवार अस्वस्थ करणारी स्वप्ने पडत असल्याचे तिने सांगितले होते. या अनुभवांकडे तिने ईश्वराचा संकेत म्हणून पाहिले आणि त्यानंतर ग्लॅमरच्या जगापासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला.

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आता पूर्णपणे बदलले आहे आयुष्य

इंडस्ट्री सोडल्यानंतर सना हिजाबमध्ये दिसू लागली. लग्नानंतर तिने कुटुंबाला आणि धार्मिक जीवनाला अधिक महत्त्व दिले. आज ती सोशल मीडियावरही आपले विचार आणि धार्मिक विषयांवरील माहिती शेअर करताना दिसते. कधीकाळी बोल्ड जाहिराती, आयटम साँग्स आणि रिअॅलिटी शोजमुळे चर्चेत असलेली सना खान आज पूर्णपणे वेगळ्या अवतारात दिसते. अभिनेत्री म्हणून मिळालेली प्रसिद्धी, वादांनी भरलेला प्रवास आणि त्यानंतर ग्लॅमरचा त्याग करून धार्मिक जीवन स्वीकारण्याचा निर्णय, सनाची कहाणी मनोरंजनविश्वातील सर्वात मोठ्या बदलांपैकी एक मानली जाते.

 

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