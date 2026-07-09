/वयाच्या 66 व्या वर्षीही अभिनेत्रीचा ग्लॅमरस अंदाज कायम; सलमान खानसोबत लग्नाच्या पत्रिकाही छापल्या गेल्या होत्या पण...

सलमान खानसोबतच्या या अभिनेत्रीच्या लग्नाच्या पत्रिकाही छापल्या गेल्या होत्या पण ते लग्न मोडलं. आजही सलमान आणि ही अभिनेत्री यांच्यात मैत्री कायम आहे.
बॉलिवूडमधील ८० आणि ९० च्या दशकातील लोकप्रिय अभिनेत्री आणि माजी मिस इंडिया संगीता बिजलानी आज (९ जुलै) आपला ६६ वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. वयाची साठी ओलांडल्यानंतरही त्यांचा फिटनेस, सौंदर्य आणि स्टायलिश लूक चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत असतो. सोशल मीडियावर त्यांचे फोटो आणि व्हिडीओ नेहमीच चर्चेत असतात.
संगीता यांनी अवघ्या १६ व्या वर्षी मॉडेलिंग क्षेत्रात पदार्पण केले. १९८० मध्ये त्यांनी मिस इंडिया हा प्रतिष्ठेचा किताब जिंकला आणि त्यानंतर अभिनय क्षेत्राकडे मोर्चा वळवला. १९८८ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या कातिल या चित्रपटातून त्यांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. मात्र, १९८९ मध्ये आलेल्या त्रिदेव या सुपरहिट चित्रपटामुळे त्यांना खरी ओळख मिळाली.
संगीता बिजलानी यांचे नाव अभिनेता सलमान खान यांच्यासोबत अनेक वर्षे जोडले गेले. १९८६ मध्ये दोघांनी एकमेकांना डेट करण्यास सुरुवात केली होती. त्यावेळी संगीता चित्रपटसृष्टीत आलेल्या नव्हत्या. जवळपास दहा वर्षे दोघांचे नाते टिकले आणि अखेर लग्नाचा निर्णयही घेण्यात आला.
माध्यमांतील वृत्तांनुसार, २७ मे १९९४ रोजी दोघांचा विवाह होणार होता. लग्नाच्या तयारीला अंतिम स्वरूप देण्यात आले होते आणि निमंत्रणपत्रिकाही छापून वितरित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, ऐनवेळी हे लग्न रद्द झाले.
स्वतः सलमान खान यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये लग्नाच्या पत्रिका छापल्या गेल्या होत्या, याची कबुली दिली आहे. त्याकाळी सलमान आणि अभिनेत्री सोमी अली यांच्या वाढत्या जवळीकीच्या चर्चा रंगल्या होत्या. या घडामोडींनंतर संगीता यांनी लग्न न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते.
सलमान खानपासून वेगळे झाल्यानंतर संगीता बिजलानी यांनी १९९६ मध्ये माजी भारतीय क्रिकेट कर्णधार मोहम्मद अझरुद्दीन यांच्याशी विवाह केला. अझरुद्दीन यांचा हा दुसरा विवाह होता. पहिल्या पत्नीपासून घटस्फोट घेतल्यानंतर त्यांनी संगीता यांच्याशी लग्न केले. वृत्तांनुसार, या विवाहासाठी संगीता यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारून 'आयशा' हे नाव धारण केले होते.
लग्नानंतर काही वर्षांनी दोघांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाला आणि अखेर २०१० मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर संगीता यांनी चित्रपटसृष्टीपासून बऱ्यापैकी अंतर ठेवले.
तरीही सलमान खान आणि संगीता बिजलानी यांच्यात आजही मैत्रीपूर्ण संबंध कायम आहेत. सलमानच्या कुटुंबातील विविध कार्यक्रमांमध्ये संगीता अनेकदा उपस्थित राहताना दिसतात. त्यामुळे त्यांची मैत्री आजही चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरते.