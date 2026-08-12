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टीका होऊनही सारा अली खान महाकाल आणि केदारनाथला का जाते? अभिनेत्री म्हणते, "धर्माच्या ठेकेदारांना..."

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 12, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:00 AM IST

Sara Ali Khan Birthday: बॉलिवूडची अभिनेत्री सारा अली खान अनेकदा केदारनाथ पासून ते महाकाल ते कामाख्या मंदिर इथे दर्शनाला जाते. आज तिच्या वाढदिवसानिमित्ताने जाणून घेऊयात यामागचं कारण....

 

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सारा अली खान आज १२ ऑगस्ट रोजी तिचा ३१ वा वाढदिवस साजरा करणार आहे. सैफ अली खान आणि अमृता सिंग यांची कन्या असलेल्या साराने २०१८ मध्ये 'केदारनाथ' या चित्रपटाद्वारे बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. या चित्रपटात तिने सुशांत सिंग राजपूतसोबत काम केले होते. 'केदारनाथ' आणि सुशांत यांच्याशी निगडीत आठवणी आजही सारासाठी अत्यंत खास आहेत.

 

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सारा अली खान ही केवळ अभिनयासाठीच नव्हे, तर तिच्या आध्यात्मिक प्रवासासाठीही अनेकदा चर्चेत असते. केदारनाथ असो, महाकाल मंदिर असो किंवा आसाममधील कामाख्या मंदिर, सारा अनेक धार्मिक स्थळांना भेट देताना दिसली आहे. मात्र, तिच्या या मंदिरभेटींवरून सोशल मीडियावर अनेकदा प्रश्नही उपस्थित केले गेले.

 

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साराला मात्र या टीकेचा फारसा फरक पडत नाही. तिच्यासाठी धर्मापेक्षा अध्यात्म आणि सकारात्मक ऊर्जा अधिक महत्त्वाची आहे. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत तिने मंदिरांमध्ये जाण्यामागचं खरं कारण स्पष्ट केलं.

 

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‘मला धर्मापेक्षा अध्यात्म महत्त्वाचं वाटतं’

‘दैनिक भास्कर’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत साराला विचारण्यात आलं की, शाहरुख खान आपल्या मुलांना गीता, कुराण आणि बायबल यांसारख्या विविध धार्मिक ग्रंथांची ओळख करून देतात. स्वतः सारा महाकाल मंदिरातही गेली आहे. अशा परिस्थितीत ती स्वतःला धार्मिकदृष्ट्या किती समृद्ध करण्याचा प्रयत्न करते?

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यावर साराने स्पष्ट केलं की, ती कोणत्याही एका धर्माच्या चौकटीत स्वतःला बांधून घेत नाही. तिला अध्यात्मिक अनुभव आणि सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते. तिच्या मते, ही ऊर्जा तिला मंदिरात मिळू शकते, गुरुद्वारात मिळू शकते, दर्ग्यात मिळू शकते किंवा अगदी चित्रपटाच्या सेटवर काम करणाऱ्या लोकांकडूनही मिळू शकते. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट धर्मापेक्षा त्या ठिकाणी मिळणारी सकारात्मक भावना तिच्यासाठी जास्त महत्त्वाची आहे.

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केदारनाथपासून कामाख्येपर्यंत मंदिरांना भेटी

साराला प्रवासाचीही विशेष आवड आहे. देश-विदेशातील सुंदर ठिकाणांना भेट देण्यासोबतच ती धार्मिक आणि आध्यात्मिक स्थळांनाही आवर्जून भेट देते. गेल्या काही काळात ती केदारनाथ आणि महाकाल मंदिरात दर्शनासाठी गेली होती. त्यानंतर तिने आसाममधील प्रसिद्ध कामाख्या मंदिरालाही भेट दिली. राजस्थानमधील मेवाड येथील श्रीएकलिंगनाथजी मंदिर आणि उदयपूरमधील नीमच माता मंदिरातही तिने दर्शन घेतले आहे.

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‘खान’ आडनावावरूनही झाली टीका

मात्र, साराच्या मंदिरभेटी प्रत्येक वेळी चर्चेचा विषय ठरल्या. काही सोशल मीडिया यूजर्सनी तिच्या श्रद्धेवर प्रश्न उपस्थित केले, तर काहींनी तर तिने आपल्या नावातून ‘खान’ हे आडनाव काढून टाकावं, असंही म्हटलं.

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साराने मात्र अशा टीकेला फारसं महत्त्व दिलेलं नाही. तिच्यासाठी श्रद्धा ही कोणत्याही एका धर्मापुरती मर्यादित नसून, जिथे मनाला शांतता आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळते, त्या प्रत्येक ठिकाणी जाणं महत्त्वाचं आहे.

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म्हणूनच सारा अली खानची मंदिरयात्रा ही केवळ धार्मिकतेचा भाग नसून, तिच्या स्वतःच्या अध्यात्मिक शोधाचा एक भाग असल्याचं तिच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होतं.

 

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