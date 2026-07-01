/वडिलांप्रमाणे स्टार होण्याचे स्वप्न, पण ठरला अपयशी अभिनेता; कपूर घराण्याच्या मुलाची आहे वेगळी कहाणी

या अभिनेत्याने आपल्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकत चित्रपटसृष्टीत स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याला त्यात सपशेल अपयश आले. आज या अभिनेत्याचा वाढदिवस आहे.
कपूर घराण्याची परंपरा पुढे नेणाऱ्या अनेक कलाकारांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीत मोठे यश मिळवले. मात्र, या घराण्यातील प्रत्येक सदस्याला तितकीच लोकप्रियता मिळाली असे नाही. दिग्गज अभिनेते शम्मी कपूर यांचा मुलगा आदित्य राज कपूर यालाही अभिनय क्षेत्रात करिअर घडवायचे होते, पण त्याचा प्रवास फार काळ टिकला नाही.
शम्मी कपूर यांनी अभिनेत्री गीता बाली यांच्याशी विवाह केला होता. त्यांच्या पोटी १ जुलै १९५६ रोजी आदित्य राज कपूर यांचा जन्म झाला. कपूर कुटुंबातील पुढील पिढी म्हणून आदित्यकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. वडिलांप्रमाणेच त्यांनीही चित्रपटसृष्टीत करिअर करण्याचा निर्णय घेतला.
१ जुलै १९५६ रोजी जन्मलेल्या आदित्य राज कपूर यांनी सुरुवातीला पडद्यामागे काम करत चित्रपटसृष्टीतील अनुभव घेतला. सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम केल्यानंतर त्यांनी अभिनयाकडे मोर्चा वळवला. मात्र, काही चित्रपटांमध्ये झळकल्यानंतरही त्यांना प्रेक्षकांची अपेक्षित दाद मिळाली नाही.
आदित्य यांनी आपल्या कारकिर्दीत काही निवडक चित्रपटांमध्ये काम केले. त्यामध्ये सत्यम शिवम सुंदरम, गवाही, सांभर साल्सा, चेस, मुंबई 118, दिल तो बच्चा है जी, यमला पगला दिवाना 2 यांसारख्या चित्रपटांचा समावेश आहे. मात्र, या भूमिका त्यांच्या कारकिर्दीला नवे वळण देऊ शकल्या नाहीत.
चित्रपटसृष्टीत अपेक्षित यश न मिळाल्यानंतर आदित्य राज कपूर यांनी अभिनयापासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला. काही काळ त्यांनी दिग्दर्शनाशी संबंधित काम केले, त्यानंतर पूर्णपणे व्यवसाय क्षेत्राकडे वळले.
सध्या आदित्य राज कपूर हे उद्योग क्षेत्रात कार्यरत असून व्यवसायाच्या माध्यमातून स्वतःची ओळख निर्माण करत आहेत. अभिनयात फारशी छाप पाडता आली नसली तरी चित्रपटसृष्टीबाहेर त्यांनी स्वतःचा स्वतंत्र मार्ग निवडला आहे.
वडील शम्मी कपूर यांच्या निधनानंतर आदित्य राज कपूर यांनी कुटुंबातील विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आणि कपूर कुटुंबाच्या वारशाशी निगडित अनेक उपक्रमांमध्ये सहभाग घेतला.
अनेक सेलिब्रिटी स्टार किड्सप्रमाणे आदित्य राज कपूर सोशल मीडियावर फारसे सक्रिय नाहीत. त्यामुळे त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य नेहमीच प्रसिद्धीपासून दूर राहिले.