Shardul Thakur Birthday: एका बिझनेसमॅनच्या मुलीशी मैत्री, नंतर प्रेम अन् लग्न, शार्दुल ठाकूरची प्रेमकहाणी आहे एकदम फिल्मी!

Shardul Thakur Love Story: आज टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शार्दुल ठाकूर आज 34 वर्षाचा झाला आहे. शार्दुल ठाकूरची प्रेमकथा एखाद्या चित्रपटाच्या कथेपेक्षा कमी नाही.   

Tejashree Gaikwad | Oct 16, 2025, 11:02 AM IST
Happy Birthday Shardul Thakur Love Story

आज भारतीय क्रिकेटचा दमदार ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. मुंबईत जन्मलेला आणि पालघर जिल्ह्यात वाढलेला हा खेळाडू आज भारतीय संघाचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. मैदानावरच्या त्याच्या अचूक गोलंदाजीसह जबरदस्त फलंदाजीने तो ‘लॉर्ड शार्दुल’ म्हणून ओळखला जातो.  

भारतीय क्रिकेटचा स्टार ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर केवळ मैदानावरच्या कामगिरीमुळेच नव्हे, तर त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत असतो. पण त्याच्या क्रिकेट कारकिर्दीइतकीच त्याची लव्ह स्टोरीही तितकीच चर्चेत राहिली आहे  कारण ती अगदी एखाद्या बॉलिवूड चित्रपटासारखी आहे.    

अलीकडे इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या टेस्ट सीरीजदरम्यान शार्दुलची पत्नी मिताली पारुळकर खूप चर्चेत होती. मिताली एका श्रीमंत व्यापारी कुटुंबातून येते, पण तिने स्वतःच्या मेहनतीने आणि टॅलेंटच्या जोरावर स्वतःचा बेकरी व्यवसाय उभा केला आहे, जो आज कोट्यवधींच्या उलाढालीचा आहे.  

शार्दुल आणि मितालीची ओळख महाराष्ट्रातील त्यांच्या शालेय जीवनात झाली. त्या काळात दोघेही चांगले मित्र बनले आणि ही मैत्री हळूहळू प्रेमात बदलली. त्या वेळी शार्दुल क्रिकेटमध्ये करिअर करण्याचं स्वप्न पाहत होता, तर मिताली अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करत होती. पण दोघांनाही हे माहीत नव्हतं की त्यांची ही ओळख आयुष्यभराचं नातं बनणार आहे.  

शाळेपासून सुरू झालेली प्रेमकहाणी

 या लग्नाला भारतीय क्रिकेटमधील अनेक दिग्गज उपस्थित होते  रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल यांच्यासह अनेकांनी नवदांपत्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला.

साखरपुडा आणि लग्नाचा प्रवास

अनेक वर्षांच्या डेटिंगनंतर शार्दुलने नोव्हेंबर 2021 मध्ये मुंबईत एका साध्या समारंभात मितालीला प्रपोज केलं. या इव्हेंटला रोहित शर्मा आणि केएल राहुलसारखे भारतीय खेळाडू उपस्थित होते. दोन वर्षांनंतर, 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी दोघांनी कर्जत येथे पारंपरिक मराठी रितीरिवाजाने भव्य विवाहसोहळा पार पाडला. 

मितालीचं शिक्षण आणि करिअर

शाळेनंतर मितालीने बी.कॉम पदवी घेतली. तिचे वडील व्यवसायिक आहेत आणि आई गृहिणी आहे. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तिने कंपनी सेक्रेटरी म्हणून काम सुरू केलं, पण काही काळानंतर तिला ते काम फारसं आवडलं नाही. त्यानंतर तिने स्वतःचा मार्ग निवडला आणि उद्योग क्षेत्रात पाऊल टाकलं.  

बेकरी व्यवसायातून बनली यशस्वी उद्योजिका

मितालीने स्वतःच्या कल्पकतेच्या जोरावर आणि अथक मेहनतीने बेकरी ब्रँड सुरू केला. आज तिचा व्यवसाय कोट्यवधी रुपयांचा आहे. तिच्या या प्रवासाने सिद्ध केलं की ती फक्त एका स्टार क्रिकेटरची पत्नी नाही, तर एक स्वतंत्र आणि यशस्वी बिझनेसवुमन आहे.  

शार्दुल आणि मितालीची ही प्रेमकहाणी आज अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरते, कारण यात मैत्री, विश्वास आणि मेहनतीची सुंदर सांगड आहे.  

