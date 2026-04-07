  • Birthday Special: लहानपणापासूनच अंध असलेल्या खेळाडूने केलं संघाचे नेतृत्व, पटकावला पद्मश्री पुरस्कार; जाणून घ्या प्रेरणादायी प्रवास

Birthday Special: लहानपणापासूनच अंध असलेल्या खेळाडूने केलं संघाचे नेतृत्व, पटकावला पद्मश्री पुरस्कार; जाणून घ्या प्रेरणादायी प्रवास

 Happy Birthday Shekhar Naik: बालपणापासून अंध असलेला हा खेळाडू खऱ्या आयुष्यातील नायक आहे. त्याने आपल्या शारीरिक अपंगत्वावर मात करून एक यशस्वी क्रिकेटपटू म्हणून नाव कमावले. संघाचे नेतृत्व करण्यापासून ते पद्मश्री पुरस्कार मिळवण्यापर्यंत प्रेरणादायी प्रवास वाढदिवसानिमित्ताने जाणून घेऊयात...    

Tejashree Gaikwad | Apr 07, 2026, 09:39 AM IST
Shekhar naik Birthday

Shekhar naik Birthday

लहानपणापासूनच दृष्टीदोषाचा सामना करत आयुष्य जगणारा शेखर नाईक (Shekhar Naik) हा खऱ्या अर्थाने प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व आहे. शारीरिक अडचणी असूनही त्याने हार न मानता क्रिकेटमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.  

बालपण आणि कठीण सुरुवात

Shekhar naik Birthday

कर्नाटकातील शिमोगा या छोट्याशा भागात शेखरचा जन्म झाला. त्याच्या कुटुंबातच दृष्टीदोषाची समस्या होती, त्यामुळे तो लहानपणापासूनच नीट पाहू शकत नव्हता. त्याची आई आणि आजीही दृष्टिहीन होत्या.

आठव्या वर्षी एक गंभीर प्रसंग

Shekhar naik Birthday

आठव्या वर्षी एक गंभीर प्रसंग घडला, तो चुकून नदीत पडला. या घटनेनंतर त्याला तातडीने उपचारासाठी नेण्यात आले. त्याच वेळी झालेल्या तपासणीत डॉक्टरांनी सांगितले की योग्य उपचार केल्यास त्याच्या दृष्टीत काही प्रमाणात सुधारणा होऊ शकते.  

ऑपरेशननंतर नवी आशा

Shekhar naik Birthday

बंगळुरूमध्ये नेऊन त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. या ऑपरेशननंतर त्याच्या एका डोळ्याची सुमारे ६०% दृष्टी परत आली. आयुष्यात पहिल्यांदाच त्याला आशेचा किरण दिसू लागला.

आनंदानंतर लगेचच मोठा धक्का

Shekhar naik Birthday

मात्र, या आनंदानंतर लगेचच मोठा धक्का बसला. तीन महिन्यांतच त्याच्या वडिलांचे निधन झाले. त्यानंतर काही काळातच त्याच्या आईने त्याला अंध शाळेत दाखल केले. तेव्हा त्याचे वय फक्त ११ वर्षे होते.  

क्रिकेटशी ओळख आणि संघर्ष

Shekhar naik Birthday

याच शाळेत असताना त्याने क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली. सुरुवातीला त्याच्या दृष्टीदोषामुळे अनेक जण त्याची चेष्टा करत, पण त्याची आई त्याला नेहमी धीर देत असे. आईकडून मिळालेल्या प्रेरणेने त्याने क्रिकेटमध्ये मोठं काहीतरी करण्याचा निर्धार केला. 

आयुष्यात आधार देणारी व्यक्ती गमावली

Shekhar naik Birthday

मात्र, १२व्या वर्षीच त्याच्या आईचेही निधन झाले. आयुष्यात आधार देणारी व्यक्ती गमावल्यानंतरही त्याने हार मानली नाही. शिक्षण आणि क्रिकेट दोन्ही सांभाळण्यासाठी तो सुट्टीच्या काळात शेतात काम करून पैसे कमवत असे. हा त्याच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण काळ होता.  

कठोर सराव आणि जिद्द

Shekhar naik Birthday

शाळेतील एका प्रशिक्षकाने त्याला खूप कडक प्रशिक्षण दिलं. सरावाच्या वेळी प्रत्येक चूक झाल्यावर शिक्षा मिळत असे, त्यामुळे त्याची एकाग्रता आणि मेहनत अधिक वाढली. हळूहळू क्रिकेटच त्याच्या आयुष्याचा केंद्रबिंदू बनला.

एक संधी आणि आयुष्याचा टर्निंग पॉइंट

Shekhar naik Birthday

सन २००० मध्ये एका स्पर्धेत त्याने फक्त ४६ चेंडूंमध्ये १३६ धावा करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. यानंतर त्याची कर्नाटक संघात निवड झाली. पुढे एका अंतिम सामन्यात त्याने तब्बल २४९ धावांची खेळी केली आणि त्याच्या यशाचा मार्ग अधिकच मोकळा झाला.

देशासाठी खेळण्याची संधी

Shekhar naik Birthday

२००१ मध्ये अंडर-१८ स्पर्धेत त्याला “मॅन ऑफ द सीरिज” पुरस्कार मिळाला. त्यानंतर त्याची निवड भारतीय संघात झाली. २०१२ च्या Blind Cricket T20 World Cup मध्ये तो भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट संघाचा कर्णधार होता. त्याच्या नेतृत्वाखाली संघाने उत्कृष्ट कामगिरी केली.

प्रेरणादायी संदेश

Shekhar naik Birthday

शेखर नाईकची कहाणी आपल्याला शिकवते की शारीरिक अडचणी या यशाच्या मार्गात अडथळा ठरू शकत नाहीत. जिद्द, मेहनत आणि आत्मविश्वास यांच्या जोरावर कोणतीही मर्यादा ओलांडता येते. त्याने आपल्या आयुष्यातील प्रत्येक संकटाला संधीमध्ये बदलत एक अशी प्रेरणादायी वाट तयार केली आहे, जी अनेकांना पुढे जाण्याची ऊर्जा देते.

पुढील
अल्बम

मुंबई, नागपूरसह महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी LPG संदर्भात महत्त्वाची बातमी! PNG कनेक्शन न घेतल्यास 30 जूननंतर...

पुढील अल्बम

मुंबई, नागपूरसह महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी LPG संदर्भात महत्त्वाची बातमी! PNG कनेक्शन न घेतल्यास 30 जूननंतर...

मुंबई, नागपूरसह महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी LPG संदर्भात महत्त्वाची बातमी! PNG कनेक्शन न घेतल्यास 30 जूननंतर...

मुंबई, नागपूरसह महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी LPG संदर्भात महत्त्वाची बातमी! PNG कनेक्शन न घेतल्यास 30 जूननंतर... 9
अर्शदीप सिंगची गर्लफ्रेंड असल्याची चर्चा असलेली ‘मिस्ट्री गर्ल’ आहे तरी कोण? एका स्टोरीमुळे चर्चेला उधाण

अर्शदीप सिंगची गर्लफ्रेंड असल्याची चर्चा असलेली ‘मिस्ट्री गर्ल’ आहे तरी कोण? एका स्टोरीमुळे चर्चेला उधाण

अर्शदीप सिंगची गर्लफ्रेंड असल्याची चर्चा असलेली ‘मिस्ट्री गर्ल’ आहे तरी कोण? एका स्टोरीमुळे चर्चेला उधाण 10
इराण-इस्रायल युद्धादरम्यान भारतासाठी आनंदाची बातमी! कच्च्या तेलाचा सापडला &#039;खजिना&#039;; आता बाहेरुन मागवण्याची गरज नाही?

इराण-इस्रायल युद्धादरम्यान भारतासाठी आनंदाची बातमी! कच्च्या तेलाचा सापडला 'खजिना'; आता बाहेरुन मागवण्याची गरज नाही?

इराण-इस्रायल युद्धादरम्यान भारतासाठी आनंदाची बातमी! कच्च्या तेलाचा सापडला 'खजिना'; आता बाहेरुन मागवण्याची गरज नाही? 8
उगाचच गिरीजा ओक नाहीये नॅशनल क्रश, &#039;हे&#039; फोटो एकदा पाहाच

उगाचच गिरीजा ओक नाहीये नॅशनल क्रश, 'हे' फोटो एकदा पाहाच

उगाचच गिरीजा ओक नाहीये नॅशनल क्रश, 'हे' फोटो एकदा पाहाच 8