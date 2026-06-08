/Shilpa Shetty Birthday: वाढदिवसानिमित्त जाणून घ्या शिल्पा शेट्टीच्या संपत्तीचा आलेख; चित्रपटांव्यतिरिक्त कोणत्या व्यवसायातूनही करते कमाई?

Shilpa Shetty Net Worth: बॉलिवूडची सर्वात फिट अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आज 8 जून रोजी आपला 51वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या निमित्ताने, तिची एकूण संपत्ती, कार कलेक्शन आणि मालमत्तेवर एक नजर टाकूयात.
Shilpa Shetty Birthday: बॉलिवूडमधील लोकप्रिय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आज तिचा 51 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. १९९० च्या दशकात हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या अभिनय आणि फिटनेसच्या जोरावर वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या शिल्पाने केवळ सिनेमांमधूनच नव्हे तर विविध व्यावसायिक गुंतवणुकीतूनही मोठी संपत्ती उभी केली आहे.
माध्यमांतील अहवालांनुसार, शिल्पा शेट्टीची एकूण संपत्ती सुमारे १५० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. चित्रपट, दूरचित्रवाणी कार्यक्रम, ब्रँड जाहिराती आणि विविध व्यवसायांमधून तिचे उत्पन्न मिळते.
लक्झरी जीवनशैलीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या शिल्पाकडे अनेक महागड्या आणि आलिशान गाड्यांचा ताफा आहे. यात फेरारी, लॅम्बोर्गिनी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज-मेबॅक, रेंज रोव्हर आणि पोर्शे यांसारख्या नामांकित ब्रँडच्या गाड्यांचा समावेश आहे.
मुंबईतील जुहू परिसरात शिल्पाचा ‘किनारा’ नावाचा आलिशान बंगला आहे. समुद्रकिनाऱ्यालगत असलेल्या या घराची किंमत १०० कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय दुबई आणि युनायटेड किंग्डममध्येही तिच्या मालकीच्या उच्चभ्रू निवासी मालमत्ता आहेत.
अभिनय क्षेत्राबरोबरच शिल्पाने व्यवसाय क्षेत्रातही आपला ठसा उमटवला आहे. ती डायरेक्ट-टू-कन्झ्युमर (D2C) क्षेत्रातील स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करणारी सक्रिय एंजेल इन्व्हेस्टर आहे. हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील बॅस्टियन समूहात तिची भागीदारी असून काही लोकप्रिय ग्राहक-केंद्रित ब्रँड्समध्येही तिची आर्थिक गुंतवणूक आहे.
शिल्पाच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग ब्रँड एंडोर्समेंटमधून येतो. विविध उत्पादनांच्या जाहिरातींसाठी ती मोठे मानधन आकारते. तसेच अनेक लोकप्रिय रिअॅलिटी शोमध्ये परीक्षक म्हणून काम केल्यामुळेही तिच्या कमाईत भर पडते. ‘सुपर डान्सर’ आणि ‘इंडियाज गॉट टॅलेंट’ यांसारख्या कार्यक्रमांमध्ये तिची उपस्थिती प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहे.
याशिवाय शिल्पाची स्वतःची व्हिज्युअल इफेक्ट्सशी संबंधित कंपनी असून या क्षेत्रातही तिने मोठी गुंतवणूक केली आहे. फॅशन आणि लाइफस्टाइल क्षेत्रातही तिचा स्वतःचा ब्रँड कार्यरत आहे.
अभिनय, उद्योजकता आणि गुंतवणूक या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये यशस्वी वाटचाल करत शिल्पा शेट्टीने स्वतःला एक यशस्वी अभिनेत्रीबरोबरच प्रभावी उद्योजिका म्हणूनही सिद्ध केले आहे.