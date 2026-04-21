  • टीव्हीवरील दशरथने दिली संधी, बँकेतील नोकरी सोडून शिवाजी साटम कसे बनले CID मधील एसीपी प्रद्युमन?

टीव्हीवरील 'दशरथ'ने दिली संधी, बँकेतील नोकरी सोडून शिवाजी साटम कसे बनले CID मधील एसीपी प्रद्युमन?

Happy Birthday Shivaji Satam: बँकेतील नोकरीने आपल्या करिअरची सुरुवात केली आणि पुढे व्हीवरील 'दशरथ'ने त्यांना पहिली संधी दिली. पण खरी ओळख त्यांना CID मधील एसीपी प्रद्युमन या भूमिकेने दिली. आज २१ एप्रिल रोजी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने जाणून घेऊयात त्यांचा प्रवास....  

Tejashree Gaikwad | Apr 21, 2026, 07:08 AM IST
Shivaji Satam Struggle Story

Shivaji Satam Birthday

Shivaji Satam Struggle Story: बँकेतल्या नोकरीतून सुरुवात करून अभिनयविश्वात मोठं नाव कमावणाऱ्या शिवाजी साटम यांची कहाणी खरोखर प्रेरणादायी आहे. चित्रपटांत अनेक भूमिका करूनही त्यांना खरी ओळख मिळाली ती छोट्या पडद्यावरील एका दमदार भूमिकेमुळे CID मधील एसीपी प्रद्युमन!  

सुरुवात साधी, स्वप्न वेगळी

Shivaji Satam Birthday

२१ एप्रिल १९५० रोजी महाराष्ट्रातील देवगड येथे जन्मलेल्या शिवाजी साटम यांचे शिक्षण मुंबईत झाले. त्यांनी केमिस्ट्रीमध्ये पदवी घेतली आणि पुढे बिझनेस मॅनेजमेंटचा अभ्यास केला. सुरुवातीला त्यांचा कल बँकिंग क्षेत्राकडे होता आणि त्यांनी सेंट्रल बँकेत कॅशियर म्हणून नोकरी सुरू केली. पुढे ते इन्स्पेक्शन ऑफिसरही झाले.

अभिनयाकडे वळलेला प्रवास

Shivaji Satam Birthday

नोकरी करतानाच त्यांना रंगभूमीची आवड निर्माण झाली. थिएटरमधून त्यांची अभिनयाची गाडी पुढे सरकली आणि त्यांनी १९७५ पासून मराठी चित्रपटांत काम सुरू केले. हळूहळू त्यांनी बँकेची नोकरी सोडून पूर्णवेळ अभिनयाचा मार्ग निवडला.

पहिली संधी आणि संघर्ष

Shivaji Satam Birthday

हिंदी इंडस्ट्रीत प्रवेश सोपा नव्हता. बाल धुरी यांनी त्यांच्या म्युझिकल नाटकातून शिवाजी साटम यांना मोठी संधी दिली. त्यानंतर त्यांनी Pestonjee सारख्या चित्रपटांत काम केले.

चित्रपट आणि टीव्हीवरील कामगिरी

Shivaji Satam Birthday

शिवाजी साटम यांनी मराठी आणि हिंदी अशा दोन्ही चित्रपटसृष्टीत काम करत आपली ओळख निर्माण केली. ‘वास्तव’, ‘नायक’, ‘सूर्यवंशम’, ‘टॅक्सी नंबर ९ दो ११’ यांसारख्या चित्रपटांत त्यांनी भूमिका साकारल्या. टीव्हीवर ‘आहट’, ‘अदालत’ यांसारख्या मालिकांमध्येही ते दिसले.

एसीपी प्रद्युमन – आयकॉनिक भूमिका

Shivaji Satam Birthday

१९९८ मध्ये सुरू झालेल्या CID मध्ये एसीपी प्रद्युमन ही भूमिका त्यांनी अशी साकारली की ती प्रेक्षकांच्या मनात घर करून बसली. जवळपास २० वर्षे त्यांनी ही भूमिका निभावली. लोक त्यांना त्यांच्या खऱ्या नावाने कमी आणि “एसीपी प्रद्युमन” म्हणूनच जास्त ओळखू लागले.

यशाचा टर्निंग पॉइंट

Shivaji Satam Birthday

या भूमिकेसाठी त्यांनी केलेला अभ्यासही खास होता. बँकेत काम करताना त्यांनी काही तपासाशी संबंधित अनुभव घेतले होते, आणि त्याच निरीक्षणांचा वापर त्यांनी ऑडिशनमध्ये केला, जो त्यांच्या यशाचा टर्निंग पॉइंट ठरला.

शिवाजी साटम यांचा प्रवास

Shivaji Satam Birthday

शिवाजी साटम यांचा प्रवास दाखवतो की, आयुष्यात संधी कुठेही मिळू शकते, महत्त्वाचं म्हणजे ती ओळखून तिचं सोनं करणं.  

चहुबाजूंनी 50 मजली बिल्डींग एवढ्या उंच डोंगराच्या आत खोल दडलेलं महाराष्ट्रातील गुप्त गाव! रायगड, रत्नागिरी आणि सातारा जिल्ह्यांना जोडणारा...

चहुबाजूंनी 50 मजली बिल्डींग एवढ्या उंच डोंगराच्या आत खोल दडलेलं महाराष्ट्रातील गुप्त गाव! रायगड, रत्नागिरी आणि सातारा जिल्ह्यांना जोडणारा...

चहुबाजूंनी 50 मजली बिल्डींग एवढ्या उंच डोंगराच्या आत खोल दडलेलं महाराष्ट्रातील गुप्त गाव! रायगड, रत्नागिरी आणि सातारा जिल्ह्यांना जोडणारा...

चहुबाजूंनी 50 मजली बिल्डींग एवढ्या उंच डोंगराच्या आत खोल दडलेलं महाराष्ट्रातील गुप्त गाव! रायगड, रत्नागिरी आणि सातारा जिल्ह्यांना जोडणारा... 10
IPL vs PSL : पाकिस्तान संतप्त... दसुन शनाकाने PSL ला डच्चू दिल्यानंतर स्पर्धेतून केले दोन बर्ष बॅन!

IPL vs PSL : पाकिस्तान संतप्त... दसुन शनाकाने PSL ला डच्चू दिल्यानंतर स्पर्धेतून केले दोन बर्ष बॅन!

IPL vs PSL : पाकिस्तान संतप्त... दसुन शनाकाने PSL ला डच्चू दिल्यानंतर स्पर्धेतून केले दोन बर्ष बॅन! 9
&#039;दशावतार&#039; सिनेमाची गायिका स्वानंदी सरदेसाईने गुपचुप उरकलं लग्न! नवरा काय करतो?

'दशावतार' सिनेमाची गायिका स्वानंदी सरदेसाईने गुपचुप उरकलं लग्न! नवरा काय करतो?

'दशावतार' सिनेमाची गायिका स्वानंदी सरदेसाईने गुपचुप उरकलं लग्न! नवरा काय करतो? 7
Virat - Anushka Vrindavan : पाच महिन्यात तिसऱ्यांदा विराट - अनुष्का पोहोचले वृंदावनला! घेतले प्रेमानंद महाराजांचे दर्शन

Virat - Anushka Vrindavan : पाच महिन्यात तिसऱ्यांदा विराट - अनुष्का पोहोचले वृंदावनला! घेतले प्रेमानंद महाराजांचे दर्शन

Virat - Anushka Vrindavan : पाच महिन्यात तिसऱ्यांदा विराट - अनुष्का पोहोचले वृंदावनला! घेतले प्रेमानंद महाराजांचे दर्शन 8