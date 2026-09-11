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'टॉपलेस' फोटोशूटमुळे चर्चा ते क्रिकेटपटूसोबतही जोडले गेले नाव; CM समोर घातलेल्या 'शॉर्ट ड्रेस'वरून वाद निर्माण होणारी अभिनेत्री कोण?

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 11, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:14 AM IST

Birthday Special: आज वाढदिवस असलेल्या या अभिनेत्रीचे नाव एका क्रिकेटपटूशी जोडले गेले होते. मुख्यमंत्र्यांसमोर तोकड्या कपड्यांत उपस्थित राहिल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. ही अभिनेत्री नेमकी कोण हे जाणून घेऊयात. 

 

Happy Birthday Shriya Saran Turns 441/9

Happy Birthday Shriya Saran

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीपासून बॉलिवूडपर्यंत आपल्या अभिनयाची आणि नृत्यकौशल्याची छाप पाडणारी अभिनेत्री श्रिया सरन आजही प्रेक्षकांच्या आवडत्या अभिनेत्रींपैकी एक आहे. ११ सप्टेंबर हा तिचा वाढदिवस. अभिनयासोबतच नृत्याची विशेष आवड असलेल्या श्रियाने आपल्या कारकिर्दीत अनेक संस्मरणीय भूमिका साकारल्या आहेत. 

 

Happy Birthday Shriya Saran Turns 442/9

श्रियाचे बालपण हरिद्वारमध्ये

उत्तराखंडमधील देहरादून येथे जन्मलेल्या श्रियाचे बालपण हरिद्वारमध्ये गेले. तिचे वडील पुष्पेंद्र सरन भटनागर हे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) मध्ये कार्यरत होते, तर आई नीरजा सरन दिल्ली पब्लिक स्कूलमध्ये शिक्षिका होत्या. लहानपणापासूनच श्रियाला नृत्याची विशेष आवड होती. भारतीय शास्त्रीय नृत्यासोबतच तिने पाश्चात्त्य नृत्यप्रकारातही प्रावीण्य मिळवले.

 

Happy Birthday Shriya Saran Turns 443/9

एका म्युझिक व्हिडीओने बदलले आयुष्य

श्रियाला सुरुवातीपासूनच डान्समध्ये करिअर करण्याची इच्छा होती. मात्र, तिच्या नशिबात अभिनय लिहिला होता. कॉलेजमध्ये असताना तिला एका म्युझिक व्हिडीओमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. 'थिरकती क्यूं हवा' या गाण्याच्या व्हिडिओचे चित्रीकरण बनारसच्या गल्लीबोळांत झाले होते. कॅमेऱ्यासमोरचा हा तिचा पहिलाच अनुभव होता. या व्हिडीओने श्रियासाठी अभिनयाची दारे उघडली. तिचे काम पाहून रामोजी फिल्म्सने तिला 'इष्टम' या तेलुगू चित्रपटासाठी संधी दिली. विशेष म्हणजे, चित्रपटसृष्टीत नुकतेच पाऊल ठेवत असतानाच श्रियाने एकामागून एक अनेक चित्रपट साइन केले होते.

Happy Birthday Shriya Saran Turns 444/9

सुरुवातीला बॉलिवूडमध्ये अपयश, पण दक्षिणेत मिळाली खरी ओळख

श्रियाने २००३ मध्ये 'तुझे मेरी कसम' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. त्यानंतर 'थोडा तुम बदलो थोडा हम' या चित्रपटातही ती झळकली. मात्र, हे दोन्ही चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपेक्षित यश मिळवू शकले नाहीत. दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीत मात्र तिच्या करिअरला चांगलीच गती मिळाली. २००७ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या रजनीकांत यांच्या 'शिवाजी: द बॉस' या चित्रपटाने श्रियाला घराघरात पोहोचवले. रजनीकांत यांच्यासोबतची तिची जोडी प्रेक्षकांना विशेष आवडली आणि या चित्रपटानंतर ती दक्षिणेतील आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक बनली.

Happy Birthday Shriya Saran Turns 445/9

बॉलिवूडमध्येही तिने आपली ओळख निर्माण केली

यानंतर तिने अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये काम केले. बॉलिवूडमध्येही तिने आपली ओळख निर्माण केली. 'दृश्यम'मध्ये अजय देवगणच्या पत्नीची भूमिका साकारून तिने पुन्हा एकदा हिंदी प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले.

 

Happy Birthday Shriya Saran Turns 446/9

छोट्या ड्रेसमुळे निर्माण झाला होता वाद

यशाच्या शिखरावर असतानाच श्रिया एका वादामुळेही चर्चेत आली होती. 'शिवाजी: द बॉस'च्या सिल्व्हर जुबली कार्यक्रमात तिने पांढऱ्या रंगाचा शॉर्ट आणि डीप नेक ड्रेस परिधान केला होता. या कार्यक्रमाला तमिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. श्रियाच्या कपड्यांवर काही राजकीय नेत्यांनी आणि सामाजिक स्तरातून आक्षेप घेतला. या प्रकरणाने मोठे स्वरूप घेतल्यानंतर श्रियाला आपल्या पोशाखाबद्दल माफी मागावी लागली होती. या घटनेमुळे त्या काळात तिचे नाव माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आले.

Happy Birthday Shriya Saran Turns 447/9

वैयक्तिक आयुष्यही राहिले चर्चेत

श्रियाचे नाव काही काळ वेस्ट इंडिजचा क्रिकेटपटू ड्वेन ब्रावोसोबतही जोडले गेले होते. दोघे एकमेकांना डेट करत असल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. मात्र, श्रियाने या चर्चांना नकार देत आपण सिंगल आणि आनंदी असल्याचे स्पष्ट केले होते. नंतर श्रियाने रशियन उद्योजक आणि टेनिसपटू आंद्रेई कोशेचेव्हसोबत विवाह केला. दोघांनी अतिशय साध्या पद्धतीने आणि मोजक्या जवळच्या व्यक्तींच्या उपस्थितीत लग्न केले.

Happy Birthday Shriya Saran Turns 448/9

फोटोशूटमुळेही झाली होती चर्चा

श्रियाने अभिनयासोबतच मॉडेलिंग आणि जाहिरातींच्या क्षेत्रातही काम केले आहे. एका फॅशन मॅगझिनच्या फोटोशूटमुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली होती. तिचे काही बोल्ड फोटो मॅगझिनमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर श्रियाने त्यावर आक्षेप घेतला आणि फोटोमध्ये छेडछाड करण्यात आल्याचा दावा केला होता. तिच्या या वक्तव्यामुळे फोटोशूटचा विषय चांगलाच चर्चेत आला.

Happy Birthday Shriya Saran Turns 449/9

अभिनयासोबत स्वतःचा व्यवसायही

श्रियाने केवळ अभिनय आणि नृत्यापुरते स्वतःला मर्यादित ठेवले नाही. २०११ मध्ये तिने मुंबईत 'श्री स्पा' नावाचा स्पा सुरू केला होता. त्यामुळे अभिनयासोबत व्यवसाय क्षेत्रातही तिने पाऊल ठेवले. आज श्रिया सरन ही केवळ दक्षिण भारतीय चित्रपटांतील लोकप्रिय अभिनेत्री नाही, तर हिंदी प्रेक्षकांमध्येही तिची स्वतंत्र ओळख आहे. नृत्याची आवड असलेल्या एका तरुणीपासून ते रजनीकांतसोबत स्क्रीन शेअर करणारी अभिनेत्री आणि बॉलिवूडमध्ये स्वतःची जागा निर्माण करणारी कलाकार, श्रियाचा हा प्रवास निश्चितच प्रेरणादायी आहे.

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