Birthday Special: एका फिल्ममेकर डान्स करताना बघितलं अन् हिरो बनला 'हा' अभिनेता! CA बनण्याचा मार्ग सोडून अभिनयाची वाट
B'day Special: हा अभिनेत्याला सीए बनण्याची इच्छा होती. आपण एका चित्रपट निर्मात्याने नाचताना पाहिल्यानंतर त्याला संधी दिली आणि तो अभिनेता बनला. त्याला रणबीर-आलियाच्या मोठ्या चित्रपटासाठी नकार मिळाला.
Tejashree Gaikwad | Apr 29, 2026, 08:40 AM IST
1/8
सिद्धांत चतुर्वेदी वाढदिवस
2/8
मेहनतीच्या जोरावर इंडस्ट्रीत वेगळी ओळख
3/8
लहानपणीच मुंबईत आला
लहानपणीच तो मुंबईत आला आणि त्याचे शिक्षण तिथेच झाले. वडील चार्टर्ड अकाउंटंट असल्याने घरात शिक्षणाला खूप महत्त्व होते. कुटुंबाची इच्छा होती की सिद्धांतनेही CA व्हावे. त्यासाठी त्याने मिठीबाई कॉलेजमधून बीकॉमचे शिक्षण घेतले आणि CA करण्याचा मार्ग स्वीकारला. मात्र, मनातून त्याला अभिनय आणि रंगभूमीची ओढ होती, जी त्याला सतत त्या दिशेने खेचत होती.
4/8
2013 मध्ये त्याने एक स्पर्धा जिंकली
5/8
अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात
2016 मध्ये ‘लाइफ सही है’ या वेब सिरीजमधून त्याने आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर इनसाइड एज या लोकप्रिय सिरीजमुळे त्याला ओळख मिळू लागली. पण त्याच्या करिअरला खरी दिशा मिळाली ती गली बॉय या चित्रपटामुळे. एका पार्टीदरम्यान दिग्दर्शिका झोया अख्तरच्या नजरेत तो आला आणि त्याला ‘एमसी शेर’ची भूमिका मिळाली. या भूमिकेने त्याला प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली.
6/8
बॉलिवूडमध्ये अनेक संधी
7/8