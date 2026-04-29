  Birthday Special: एका फिल्ममेकर डान्स करताना बघितलं अन् हिरो बनला हा अभिनेता! CA बनण्याचा मार्ग सोडून अभिनयाची वाट

Birthday Special: एका फिल्ममेकर डान्स करताना बघितलं अन् हिरो बनला 'हा' अभिनेता! CA बनण्याचा मार्ग सोडून अभिनयाची वाट

B'day Special: हा अभिनेत्याला सीए बनण्याची इच्छा होती. आपण  एका चित्रपट निर्मात्याने नाचताना पाहिल्यानंतर त्याला संधी दिली आणि तो अभिनेता बनला. त्याला रणबीर-आलियाच्या मोठ्या चित्रपटासाठी नकार मिळाला.  

Tejashree Gaikwad | Apr 29, 2026, 08:40 AM IST
सिद्धांत चतुर्वेदी वाढदिवस

Siddhant Chaturvedi Birthday

आज आपण अशा एका बॉलिवूड अभिनेत्याबद्दल जाणून घेणार आहोत जो आज त्याचा 33 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. हा अभिनेता आहे बॉलिवूडचा गली बॉय सिद्धांत चतुर्वेदी!   

मेहनतीच्या जोरावर इंडस्ट्रीत वेगळी ओळख

उत्तर प्रदेशातील बलिया येथे एका साध्या कुटुंबात जन्मलेल्या सिद्धांतने स्वतःच्या मेहनतीच्या जोरावर इंडस्ट्रीत वेगळी ओळख निर्माण केली. त्याचा प्रवास सोपा नव्हता, पण जिद्दीने त्याने आपले स्थान पक्के केले.  

लहानपणीच मुंबईत आला

लहानपणीच तो मुंबईत आला आणि त्याचे शिक्षण तिथेच झाले. वडील चार्टर्ड अकाउंटंट असल्याने घरात शिक्षणाला खूप महत्त्व होते. कुटुंबाची इच्छा होती की सिद्धांतनेही CA व्हावे. त्यासाठी त्याने मिठीबाई कॉलेजमधून बीकॉमचे शिक्षण घेतले आणि CA करण्याचा मार्ग स्वीकारला. मात्र, मनातून त्याला अभिनय आणि रंगभूमीची ओढ होती, जी त्याला सतत त्या दिशेने खेचत होती.  

2013 मध्ये त्याने एक स्पर्धा जिंकली

कॉलेजमध्ये असतानाच त्याने 2013 मध्ये त्याने एक  स्पर्धा जिंकली. त्यानंतर त्याची आवड मॉडेलिंग, जाहिराती आणि थिएटरकडे वाढली. थिएटरमध्ये काम करत असताना त्याचं काम अनेकांच्या नजरेत भरली.  

अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात

2016 मध्ये ‘लाइफ सही है’ या वेब सिरीजमधून त्याने आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर इनसाइड एज या लोकप्रिय सिरीजमुळे त्याला ओळख मिळू लागली. पण त्याच्या करिअरला खरी दिशा मिळाली ती गली बॉय या चित्रपटामुळे. एका पार्टीदरम्यान दिग्दर्शिका झोया अख्तरच्या नजरेत तो आला आणि त्याला ‘एमसी शेर’ची भूमिका मिळाली. या भूमिकेने त्याला प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली.  

बॉलिवूडमध्ये अनेक संधी

यानंतर सिद्धांतला बॉलिवूडमध्ये अनेक संधी मिळाल्या. सुरुवातीला साइड रोल्स करत असताना, हळूहळू तो लीड रोल्सपर्यंत पोहोचला. अलीकडेच तो ‘दो दीवाने शहर में’ या चित्रपटात दिसला होता, जरी हा चित्रपट प्रेक्षकांना फारसा भावला नाही.  

सिंगल असून योग्य जोडीदाराच्या शोधात

वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचे झाले तर, काही रिपोर्ट्सनुसार त्याचे नाव नव्या नवेली नंदा सोबत जोडले गेले होते. मात्र नंतर दोघे वेगळे झाल्याची चर्चा होती. सध्या तो सिंगल असून योग्य जोडीदाराच्या शोधात असल्याचे त्याने एका मुलाखतीत सांगितले.  

आज सिद्धांत चतुर्वेदी केवळ एक अभिनेता नाही, तर स्वतःच्या मेहनतीने उभा राहिलेला कलाकार म्हणून ओळखला जातो. CA होण्याचा  मार्ग सोडून त्याने आपल्या आवडीचा पाठपुरावा केला आणि बॉलिवूडमध्ये स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले.  

Mumbai Pune प्रवास सुस्साट; मिसिंग लिंकवर ताशी वेगमर्यादा 80 किमी, कोणत्या वाहनांना प्रवेश नाही?

रोज होतोय ₹2400 कोटींचा तोटा... उद्यापासून पेट्रोल-डिझेल प्रति लिटर ‘इतक्या’ रुपयांनी महागणार?

Birthday Special: पदार्पणाच्या सामन्यात फाटलेले बूट, मैदानात उलटी... भारतीय संघाच्या अनेक विजयामधला महत्त्वाचा खेळाडू आहे तरी कोण?

Car Care Tips : पेट्रोल गाडीत चुकून डिझेल टाकले तर काय होईल?

